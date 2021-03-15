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清水模建築竟然是圖書館！　藏身校園、挑空設計、全台最美之一

聯合新聞網 / 行遍天下

【圖／文：行遍天下】

校園裡有圖書館天經地義，但有一座美到令人流連忘返的圖書館就很幸福，在政大的指南校區裡，一棟層退式清水模建築優雅地佇立在湖邊。

全台最美圖書館之一，其中一座就是政大達賢圖書館。
全台最美圖書館之一，其中一座就是政大達賢圖書館。

以湖為伴靜享悅讀時光

號稱國內大學圖書館藏第二名的政大圖書館，因為原有空間已達飽和，故規劃新建新圖書館，捐贈者因感念恩師司徒達賢老師的教導，命名為「達賢圖書館」。

達賢圖書館挑空設計十分壯觀。
達賢圖書館挑空設計十分壯觀。

館內挑空展示區可以看到層層羅列的書牆，俯瞰視野開闊、仰望高挑通透，皆十分壯觀。離主建物不遠湖面上有一棟「湖濱悅讀小屋」則是保留純粹的閱讀空間，安靜悅讀區只能讀書自修，不能使用電子產品。「人本、生態、創意」是新校區的規劃理念，達賢圖書館正是其中的要角。

主建物一旁還有一棟「湖濱悅讀小屋」。（圖片來源：政大圖書館網站）
主建物一旁還有一棟「湖濱悅讀小屋」。（圖片來源：政大圖書館網站）

除了絕美外觀及圖書館藏外，被學生稱為「最神圖書館」的達賢圖書館，還提供虛擬實境VR、擴增實境AR體驗，今年度還有PS4的體驗，只要你有學生證或是借書證，就能預約享樂唷。

面對著山林美景，有時候即使是放空也能獲得舒緩。
面對著山林美景，有時候即使是放空也能獲得舒緩。

非校內人士也能申請借書證，且因應疫情，入館請全程配戴口罩。
非校內人士也能申請借書證，且因應疫情，入館請全程配戴口罩。

　

景點推薦

政治大學達賢圖書館

地址：臺北市文山區萬壽路36號

電話：02-8237-7000

網址：政治大學達賢圖書館

營時：週一 ~ 六08:00 ~ 21:45（湖濱小屋12:00 ~ 21:45）

　

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