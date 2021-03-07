吉卜力粉絲尖叫！台南首家「橡子共和國」5大亮點搶先看：神隱少女造景＋獨家周邊必衝

日本「吉卜力工作室」歷年推出的多部神級動畫片療癒了許多人，日前經典《龍貓》也於台灣重新上映，再度喚起粉絲們童年與青春回憶。而台南人也迎來了全新好消息，吉卜力工作室官方周邊專賣店「橡子共和國」即將於3/18首度插旗南部，開幕前為大家整理5大亮點，看完就能出發啦！

圖／橡子共和國提供 © Studio Ghibli

1.「橡子共和國」北中南都能逛

「橡子共和國」店鋪販售吉卜力工作室作品的周邊商品，除了有全球最大的「橡子共和國信義店」，去年9月也開設了中港店，如今台灣三號店即將於3/18正式落腳新光三越台南新天地小西門B1，代表未來全台粉絲不必跑遠，北中南都各有專屬店可以就近逛。

2.台南店專屬打卡亮點：湯婆婆油屋造景、龍貓公車站牌

圖／橡子共和國提供 © Studio Ghibli

為呼應台南古都風情，「橡子共和國台南店」特別打造《龍貓》草壁家櫃台設計，更獨家設有《神隱少女》湯婆婆油屋造景，台南店限定打卡點引爆期待，大家免飛日本就可在台灣一睹重現的動畫場景。而官方也在新光三越新天地本館G樓西門路門口，設置「龍貓公車站立牌」，讓大家3/18起至6/20止，都能體驗電影裡姊妹「遇見龍貓」的經典場景，超萌亮點可別錯過啦！

3.台南店獨家先行開賣《神隱少女》建築油屋

圖／橡子共和國提供 © Studio Ghibli

本次「橡子共和國台南店」最受矚目的限定商品，莫過於在全台搶先推出的彩色版「木製模型 神隱少女 油屋」。品項完整呈現《神隱少女》代表建築油屋設計，還有無臉男和小千隱身在內，重點是若插上附帶的USB線點亮LED燈，即可賞見電影中的夜間模樣，日夜場景神還原指數爆表！這款木製立體拼圖無須道具就能輕鬆組裝，限量30個，想要收藏的粉絲可要筆記下來手刀衝。

4.台南店優先販售多款官方周邊

圖／橡子共和國提供 © Studio Ghibli

除了招牌油屋，「橡子共和國台南店」也將先行販售多款可愛生活雜貨，像是以《龍貓》角色為設計的「透明包附束口袋」、「束口型托特包」，還有龍貓造型可收納蓋毯，系列還包含了貓巴士、灰塵精靈、及《魔女宅急便》的吉吉，拆開可作為保暖的毯子，收納則能用作抱枕十分實用，每款都誘發稚嫩童心。

圖／橡子共和國提供 © Studio Ghibli

5.台南限定款開幕滿額優惠、贈禮必收

圖／橡子共和國提供 © Studio Ghibli

為呼應台南的古城特色，「橡子共和國台南店」除了在店鋪設計下功夫，開幕限定贈禮也頗具巧思，特別選用與台南市市徽同款的古典色彩琉璃金、城磚紅，結合貓巴士圖騰，設計出台南限定款配色與標誌。活動期間凡消費滿500元即贈「貓巴士貼紙(台南行)」，滿1000元再送「貓巴士圓鏡(台南行)」。若消費滿1500元後，也可以超殺99元價格，加購同系列的「貓巴士托特包(台南行)」，帶出門超吸睛。數量有限，送完、售完為止。

橡子共和國台南店

地址：台南市中西區西門路一段 658-1 號（新光三越台南新天地小西門 B1F）

營業時間：11:00-22:00

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