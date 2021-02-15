美國公路、IP主題展、日系燈籠牆！全台8處「適合全家大小走跳」的療癒行程

今年過年無法出國走跳，不少商場在春節期間特別營造偽出國場景，讓消費者感受「出國fu」。此外，也有台灣味十足的策展，以及適合全家大小的主題展，讓過年逛百貨、商場，有得吃也有得玩。

夢空港日本美食站｜夢時代

夢時代即日起至2月17日在8樓時代會館舉辦「夢空港日本美食站」。圖／夢時代提供

夢時代即日起至2月17日在8樓時代會館舉辦「夢空港日本美食站」，以機場旅行為概念，融入行李輸送帶、機艙意象裝置、經典航廈跑道、小江戶免稅商店街及祈願小神社等元素，打造300坪的偽出國場景。同時，集結51家日本美食、特色伴手禮、職人工藝品等跨海連線，滿足民

眾赴日旅遊的嚮往。活動期間，民眾持夢時代會員App前往可免費兌換登機證造型抽獎券，有機會將「日本正宗燒陶招財貓」帶回家。

Drive-in美式搖滾快餐店｜華泰名品城

一期廣場打造美式復古公路風的「Drive-in美式搖滾快餐店」。圖／華泰名品城提供

華泰名品城今年將陸續以Newtro為創作靈感，在園區打造全新裝置藝術，春節檔期搶先登場的是位於一期廣場的「Drive-in美式搖滾快餐店」。模擬50、60年代美國公路的路邊速食店，並引進1950年代紅色系雪佛蘭汽車、老式橘綠跳色加油機、復古海報，呈現復古美式感，另一側則有純手工打造的4.5米巨型霓虹招牌，成為園區拍照新亮點。在三期廣場，打造3.3米的立體「春」字造景；第五大道小廣場上也擺放著「比人高」的巨型爆竹與復古小販攤車，讓春節走春逛街民眾，留下應景美照。

三期廣場3.3米的立體「春」字造景。圖／華泰名品城提供

粉彩祈願神社｜MITSUI OUTLET PARK林口

MITSUI OUTLET PARK林口店打造「粉彩祈願神社」。圖／MITSUI OUTLET PARK提供

MITSUI OUTLET PARK推出新春限定日式造景，林口店打造「粉彩祈願神社」，將日式神社鳥居、賽錢箱搬進廣場，並妝點滿滿日式「繭玉」祈求來年豐收；台中港則推出「和風燈籠牆」，造景中央掛上祈福燈籠，春節假期前往購物，還能打卡兼拍美照。

MITSUI OUTLET PARK台中港推出「和風燈籠牆」。圖／MITSUI OUTLET PARK提供

童年復古懷舊風｜板橋大遠百

板橋大遠百即日起至3月1日將9樓威尼斯廣場打造成童年復古懷舊場景。圖／遠百提供

板橋大遠百即日起至3月1日將9樓威尼斯廣場打造成童年復古懷舊場景，並引進一系列農場遊戲，有擠羊奶、擠牛奶遊樂場、釣魚樂、鴨鴨套圈圈等童玩遊戲，帶給民眾復古年味。2月16日前一樓戶外廣場也有戶外樂園，打造旋轉金牛遊樂設施。

京站與鹿港天后宮合作，鹿港天后宮即日起至2月28日出巡京站。圖／京站提供

京站與鹿港天后宮合作，即日起至2月28日鹿港天后宮出巡京站，在1樓卡友商務服務中心對面將傳統與現代結合，讓消費者免排隊卡位，一鍵點亮光明燈，顧客只要在現場掃描QRcode購買線上光明燈，並現場完成點燈儀式即可抽籤享好禮。

FROZEN冰雪奇緣夢幻特展｜新光三越台北信義新天地A11

新光三越台北信義新天地A11即日起至3月1日在6樓推出「FROZEN冰雪奇緣夢幻特展」。圖／新光三越提供

走進這裡，充滿魔性的電影主題曲似乎在腦中響起。新光三越台北信義新天地A11即日起至3月1日在6樓推出「FROZEN冰雪奇緣夢幻特展」，這回結合了兩集電影的內容，全新製作一個冰雪奇緣的魔幻世界，呈現多個經典人物與場景，包括華麗的「艾倫戴爾城堡」、唯美的「冰雪森林」、迷霧籠罩的「巨石陣」、充滿靈性的「魔法森林」、以全新造型登場的「艾莎女王」及安娜公主的「艾倫戴爾女王加冕」等，並打造高科技體感互動裝置，配合電影主題音效及炫彩光影特效，讓大小影迷親身感受冰雪奇緣的魅力。

PEANUTS花生漫畫－70周年巡迴展｜新光三越台北南西店

PEANUTS花生漫畫70周年巡迴展最終場即日起至3月7日在新光三越台北南西店一館9樓展出。圖／新光三越提供

陪伴許多人長大的PEANUTS花生漫畫，70周年巡迴展最終場即日起至3月7日在新光三越台北南西店一館9樓壓軸展出，將各個年代的角色樣貌與漫畫中的場景，打造出時光走廊，讓民眾感受每個年代的角色魅力。此外，展區還設有大、小扭蛋機、姓名貼機和紀念軍牌機，讓粉絲試手氣，還可製作專屬自己的70周年紀念商品。

黃阿瑪不想運動運動會｜新光三越台中中港店

台中中港店「黃阿瑪不想運動運動會」。圖／新光三越提供

「黃阿瑪不想運動運動會」全台巡迴最終站，2021年首次出巡大台中， 2月9日至3月10日在新光三越台中中港店展開，七隻貓的大型公仔棒球隊場景及瑪瑪神宮二大打卡點外，還有「超萌限量商品與扭蛋」、「周周限量滿額禮」，吸引粉絲們前往療癒一波。

戽斗恐龍叢林樂園｜新光三越台南新天地

新光三越台南新天地即日起至2月28日推出「戽斗恐龍叢林樂園」。圖／新光三越提供

新光三越台南新天地即日起至2月28日，有各式各樣巨型「戽斗恐龍」近距離出現在西門廣場，有高達7公尺的「戽斗暴龍巨無霸溜滑梯」以及「戽斗腕龍叢林大迷宮」、「戽斗翼手龍飛天巢穴」、「戽斗劍龍的大背鰭」等主題區，搭配氣墊遊戲區，讓小朋友盡情自由跑跳玩耍。