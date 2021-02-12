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300元紅包免費贈、春節福袋開賣！盤點「5大藥妝店春節優惠」　用紅潤好氣色迎新年

聯合報 / 記者陳立儀／即時報導
圖／業者提供
圖／業者提供

新年迎春就是要打扮得容光煥發，連假正是保養肌膚的好時機，用紅潤透亮的好氣色迎接嶄新的一年，如果打算熬夜玩樂，更不能輕忽日常保養。藥妝店於春節期間紛紛推出限時優惠與好康，就算年終獎金、壓歲錢領得不多也能輕鬆補貨。

屈臣氏

屈臣氏即日起至2月24日推出「新年潮BUY」活動，共有700件商品買1送1。圖／屈臣氏提供
屈臣氏即日起至2月24日推出「新年潮BUY」活動，共有700件商品買1送1。圖／屈臣氏提供

屈臣氏即日起至2月24日推出「新年潮BUY」活動，共有700件商品買1送1，醫美商品折扣後消費滿1,500元送200元商品提貨券、折扣後滿2,500元送500元商品提貨券，護膚、身體保養品折扣後消費滿688元送100元商品提貨券，開架彩妝、精選髮類商品可享85折。此外，寵i會員折扣後消費滿688元送開運刮刮卡，登錄LINE更有機會抽到開運發財黃金。

「京城之霜金萃潤澤美容油限定組」，屈臣氏2月24日前約3折特價880元。圖／屈臣氏提供
「京城之霜金萃潤澤美容油限定組」，屈臣氏2月24日前約3折特價880元。圖／屈臣氏提供

迎新春還有特惠組可以買，屈臣氏推薦「京城之霜金萃潤澤美容油限定組」原價3,000元、約3折特價880元；「提提研珍稀賦活超值組5入」原價1,040元、約4折特價409元；「OLAY滋潤緊緻優惠組（膠原大紅瓶節日限定版）」原價1,999元、約45折特價899元；「碧歐斯維他命BC絕對美肌組」原價2,530元、約5折特價1,380元；屈臣氏獨家的「Dr.Satin魚子高水感保濕奇蹟乳禮盒組」原價2,760元、5折特價1,380元。

「提提研珍稀賦活超值組5入」，屈臣氏2月24日前約4折特價409元。圖／屈臣氏提供
「提提研珍稀賦活超值組5入」，屈臣氏2月24日前約4折特價409元。圖／屈臣氏提供
「碧歐斯維他命BC絕對美肌組」，屈臣氏2月24日前約5折特價1,380元。圖／屈臣氏提供
「碧歐斯維他命BC絕對美肌組」，屈臣氏2月24日前約5折特價1,380元。圖／屈臣氏提供
屈臣氏獨家的「Dr.Satin魚子高水感保濕奇蹟乳禮盒組」，2月24日前5折特價1,380元。圖／屈臣氏提供
屈臣氏獨家的「Dr.Satin魚子高水感保濕奇蹟乳禮盒組」，2月24日前5折特價1,380元。圖／屈臣氏提供

康是美

康是美2月13日前會員可享指定商品消費滿688元送50元現金折價券；2月16日前還有「好運籤刮刮樂」活動，加入康是美LINE官方帳號就可以天天參加刮刮樂，大獎包含8,888元及1,688元等康是美現金折價券。2月14日至2月16日康是美全店消費不限金額可享88折，全台400家門市及eShop網購門市同步歡慶春節。

POYA寶雅

POYA寶雅大年初一（2月12日）限量開賣春節福袋，內有多款美妝保養品、髮品混搭及折價券，每店限量販售200袋、每袋售價249元。圖／POYA寶雅提供
POYA寶雅大年初一（2月12日）限量開賣春節福袋，內有多款美妝保養品、髮品混搭及折價券，每店限量販售200袋、每袋售價249元。圖／POYA寶雅提供

POYA寶雅大年初一（2月12日）限量開賣春節福袋，使用可重複使用的粉色帆布材質打造，每店限量販售200袋、每袋售價249元，內有多款美妝保養品、髮品混搭及折價券，每袋價值超過千元，購買福袋並至POYA App登錄發票就有機會抽中iPhone 12及最大獎Audi A1 Sportback百萬名車。

POYA寶雅大年初一（2月12日）限量開賣春節福袋，使用可重複使用的粉色帆布材質打造，每店限量販售200袋、每袋售價249元。圖／POYA寶雅提供
POYA寶雅大年初一（2月12日）限量開賣春節福袋，使用可重複使用的粉色帆布材質打造，每店限量販售200袋、每袋售價249元。圖／POYA寶雅提供

Tomod’s特美事

Tomod’s特美事即日起至3月3日精選眾多商品加1元多1件，單筆消費滿199元限量送88元購物抵用券，會員消費滿399元送精美限量紅包袋；MAYBELLINE媚比琳彩妝消費滿488元送限量好禮、滿588元再立折50元。

日藥本舖

日藥本舖大年初一至初三（2月12日至2月14日）連續3天中午12點於LINE官方帳號發送300元紅包，每天限量1,000份送完為止，3月7日前於門市消費結帳滿600元即可折抵。

春節 藥妝

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