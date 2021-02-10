19家百貨「2021春節優惠」整理包！商場除夕提早打烊，逛街行程先筆記

過年期間去哪走走，有吃有玩有買的百貨商場，就足夠待上一整天，也可免去郊外景點塞車之苦。新春期間採買購物，別忘了複習下各大百貨相關優惠，聰明購物更划算。另外，也要特別提醒，各大百貨商場「除夕」當天都會提早至下午五點、六點打烊，除夕當天要特別留意商場營業時間，提早完成逛街購物行程。

新春期間到百貨採買購物，別忘了複習下各大百貨相關優惠，聰明購物更划算。圖／新光三越提供

新光三越「金牛卡利HIGH」即日起至2月21日前，聯手11大指定銀行，推出單卡刷卡累計滿1萬元以上回饋4％、滿6萬元以上回饋5％、滿20萬元以上回饋6％電子禮券；其中新光三越行動支付skm pay擴大回饋規模，綁定11大指定銀行信用卡消費任一單筆達3,000元再加碼1%、最高7%回饋。

各大百貨商場「除夕」當天都會提早至下午五點、六點打烊，除夕當天要特別留意商場營業時間。記者江佩君／攝影

遠東百貨

遠東百貨「牛轉乾坤」春節檔期自2月10日至3月3日展開，推出百貨服飾、名品當日累計滿5,000送400抵用券（可累送），凡遠百App會員（需完成實名制）單筆滿5,000再加送100元電子抵用券。2月10日至2月21日國際精品單筆滿1萬送800；2月10日至2月16日大家電單筆滿1萬送1千。此外，搭配10大銀行信用卡，百貨服飾、名品單筆分6期刷6,000送200；8大銀行數位3C、MUJI單筆分6期刷1萬送500。

遠東SOGO

遠東SOGO百貨「金牛賀喜刷好康8%」回饋，1月29日起至2月16日刷10大指定銀行信用卡，服飾、化妝品、家用滿5,000送400電子抵用券；珠寶、家電3C、食品滿1萬送400電子抵用券；指定精品滿2萬送1,500電子抵用券。此外，持指定銀行卡單筆滿10,000元並分期，再送SOGO電子商品券100元。

微風

微風即日起至2月16日針對微風積點禮遇會員推出新春回饋，微風廣場、微風信義、微風南山國際精品單筆滿1萬送1,000電子酬賓券；名品單筆滿5,000送500。微風南京、微風松高全館（餐飲、超市、部分品牌除外）單筆滿3,000送300。

台北101購物中心即日起至2月16日推出持台北101聯名卡，全館單筆每滿6,000送300電子抵用券(每筆上限回饋18,000元)；指定銀行卡友全館單筆每滿18,000送900電子抵用券 (每筆上限回饋$18,000元)。分期回饋再加碼，台北101聯名卡單筆分期滿40,000送500電子抵用券；指定銀行卡友單筆分期滿40,000送400。

統一時代百貨台北店

統一時代百貨台北店「新春賀歲」2月4日起至2月17日，推出會員當日消費累積滿2,000送200，家居用品滿3,000送300。過年期間2月12日至2月16日另針對統一時代聯名卡推出單筆刷5,000送200加碼禮。

環球購物中心

環球購物中心「金牛迎春」檔期推出聯名卡回饋，即日起至2月16日持GMpay刷環球購物中心聯名卡當日累計滿2,000元，可獲限量200元電子商品禮券。另外，UNIQLO、MUJI、宜得利家居、德誼數位單筆刷聯名卡滿3,000送300電子商品禮券。

京站時尚廣場

京站2月10日至2月16日推出卡友憑單筆滿2,500元發票，即可兑換icash2.0松山慈祐宮Q版媽祖限量卡，限量500個。圖／京站提供

京站即日起至2月16日推出持本人Q卡及當天單筆滿3,000元的京站發票就可以兌換100元商品贈券。2月10日至2月16日，憑單筆滿2,500元京站發票，即可兑換icash2.0松山慈祐宮Q版媽祖限量卡，內儲一元開運發財金(限量500個，每人每卡限兑換一次)。

大葉高島屋

大葉高島屋自2月12日大年初一起至2月26日，推出卡友消費滿1,000元有機會抽1萬元旅遊金以及晶華酒店豪華客房住宿券。大年初一推出「福來刮刮樂」，每張100元共限量200張，限定卡友參加，張張有獎立即兌獎，最大獎是iPhone12。2月12日至2月16日期間，持App行動會員條碼並累積消費集點滿3,888元，即可兌換購物金300元，共限量2千份。

宏匯廣場

宏匯廣場即日起至3月2日推出全館百貨服飾當日累計滿3,000送500元；指定名品大家電健康器材當日累計滿萬贈千；指定3C當日累計買萬贈500電子贈品券。大年初一起販售1折起品牌福袋、共900份，初一至初三連每天抽出一台Gogoro VIVA、iPhone 12 pro、Galaxy Tab。

大江購物中心

大江購物中心即日起至2月16日推出「鈔牛賀歲慶」，全館指定店櫃當日消費滿5,000元送400元、化妝品單筆消費滿3,000元送300元、聯名卡友消費滿5,000元加送100元電子現金券。

台茂購物中心

即日起至2月14日，於3F女裝區滿3,000送200元特別商品劵；B2運動區滿3,000送150元特別商品劵；4F女裝區滿5,000送300元特別商品劵；1樓名品配件區及B2戶外服飾，滿6,000送300元特別商品劵。

遠東巨城購物中心

2月3日至2月11日，1至3F、5F、B1(部份店櫃)享滿2,000送100，指定專櫃另有品牌年前優惠。

MITSUI OUTLET PARK

MITSUI OUTLET PARK林口、台中港將於即日起至2月17日推出「樂迎新春」，活動期間凡消費滿2,000元，可抽價值萬元「和苑三井花園飯店 台北忠孝」住宿券。同時林口店還可抽品牌電動牙刷與鑄鐵鍋；台中港店則加碼抽任天堂Switch+健身環等獎。

廣三SOGO

廣三SOGO於2月4日起至2月21日推出會員全館（含化妝品）滿3,000送400紅利點數。

中友百貨

2月11日至2月16日全館點數3倍送。

南紡購物中心

2月11日至2月17日持聯名卡於全館滿3,500送100商品提貨單（限量1千份）、滿8,000送200（限量500份）。

夢時代

夢時代2月10日起至2月16日，推出全館指定櫃消費滿3,000送300電子特別券，滿1萬再贈200元。另持華南夢時代聯名卡滿5,000送100電子特別券。此外，自大年初一至初五，持夢時代不限金額消費發票，可免費兌換台灣彩券行大樂透1張；單筆消費滿2,000元加碼送刮刮卡，每日限量2,021份，將天天送出每座價值近6萬元的周大福「平安大吉黃金牛」。

漢神巨蛋

漢神巨蛋即日起至3月7日推出「新春犇FUN總抽獎」有機會抽中PGO電動車(市價58,980元)。圖／漢神巨蛋提供

即日起至3月7日當日持同卡號漢神超集卡/聯名卡(完成開啟超集卡作業)消費累計滿2,000元，即可獲得1次抽獎機會，電子摸彩券直接存入漢神超集卡，不需另再兌換摸彩券，有機會抽中PGO電動車(市價58,980元)、知名飯店住宿券等。2月12日至2月16日，當日於全館配合專櫃消費累計滿1萬元並集點於同一超集卡，即可至全館導覽機過卡，兌換超集卡點數500點， 每人每卡限兌換一份。