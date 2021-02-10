4大超商春節優惠！滿額限量送開運錢母 還有App刮紅包
春節連假期間不論是宅在家或外出遊玩，超商都是打理吃喝的好鄰居，今年4大超商除了推出多項商品優惠之外，7-ELEVEN、全家便利商店、OKmart都推出購買指定商品滿額限量送開運錢母、發財金，萊爾富則於會員App、官方粉絲團、LINE官方帳號舉辦刮紅包與抽獎活動，讓大家買得開心還能討吉利、試手氣。
7-ELEVEN
7-ELEVEN推出「2021好運犇來」開運零食主題專案架，除了超大包零食獨家超值贈品之外，2月10日起獨家販售4款星宇航空推薦餅乾、洋芋片，小年夜當天上午7點11分起展開加碼活動，購買專案架或春節禮盒指定商品滿3件即贈「台南南鯤鯓代天府招財錢母」一枚，數量有限送完為止，可擺放在家中財位或將錢母取下放於皮夾內聚財。
OPEN POINT行動隨時取2月10日至2月12日指定CITY系列飲品組合限量特價888元，包括CITY TEA現萃茶熱四季春青茶35杯888元（限量5萬組）、CITY PEARL熱黑糖珍珠撞奶20杯888元（限量2萬組），還有CITY CAFE 熱太妃焦糖風味瑪奇朵（中杯） 買2送1、CITY TEA熱贅沢八女抹茶拿鐵（中杯）買2送1，CITY系列飲品每一會員帳號每品項限購5組，另有糖果、零食商品等組合優惠，皆為限量售完為止。
全家便利商店
全家便利商店即日起至2月23日推出餅乾、零食、罐裝咖啡、提神飲料等近百樣商品優惠，購買指定商品滿99元即贈樂事洋芋片夾一個、送完為止；活動期間使用全家便利商店自有支付工具購物滿199元還有機會抽中iPhone 12。
瞄準春節開財運需求，全家便利商店與北港武德宮合作推出「開運錢母」，每個錢母皆至北港武德宮過香爐，2月11日至2月13日每天推出1款，共3款、每款限量40萬個，限時3天的活動期間內消費滿199元即送一個，送完為止。
萊爾富
萊爾富2月23日前推出「過年刮紅包」和「會員萊賺紅包」活動，會員於活動期間內，天天登入「Hi-Life VIP」App內的「萊玩遊戲」頁面，每人每日可享免費玩「過年刮紅包」遊戲一次，最高有機會刮中16,888 Hi點。
除夕（2月11日）當天於facebook官方粉絲專頁「萊爾富超商Hi-Life」舉辦「金牛萊送財」抽獎活動，只要於指定期間完成按讚、留言與分享，將抽出5位幸運粉絲送800元紅包；萊爾富LINE官方帳號「Hi-Life」則於除夕（2月11日）至初二（2月13日）期間天天抽出10名送500元商品卡。
OKmart
2月10日至2月12日OKmart App會員至門市購買大杯莊園美式咖啡與拿鐵可享同品項買5杯送5杯優惠，LINE好康群組會員出示指定優惠券並購買大杯現煮咖啡就送OKmart新春發財金、每人限購一個；OKmall雲端商城2月11日前購買大杯莊園美式咖啡或拿鐵買10杯送10杯，再加贈會員點數666點。
OKmart於2月16日前推出多樣指定商品第2件6折起，包含逢年過節必備的萬歲牌原味珍珠開心果與珍珠雙果、季節限定的法米茲爆米花－巴黎草莓、小瓜呆草莓脆笛酥等皆有優惠，OK choice指定袋裝鮮食、經典葡式蛋塔可享第2件8折。
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