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台北首家「全聯店中店ｘ無印良品」重磅登場！到最潮超市買菜、逛日系品牌
現在去全聯福利中心不只能購入生鮮蔬果，還能爽逛日系質感品牌！繼嘉義400坪「全聯店中店」登場成為朝聖熱點，台北人也等到了這個時尚新據點，官方宣佈「MUJI無印良品」即將於1/21正式進駐全聯大安延吉店，打造台北首家「全聯X無印良品」複合店面，讓大家到最潮超市大採購！
主打平價的全聯為主婦乃至年輕人常逛的超市之一，去年10月開始聯手日本人氣品牌無印良品，陸續於嘉義、汐止、新店、桃園各設有一家門市設有無印良品區域，其中以兩層樓高的全聯嘉義興業西店最受歡迎。而本次無印良品預計1/21插旗全聯大安延吉門市，作為台北首家複合店，若延續嘉義店的販售形式，大家將可在升級版全聯內買到多款無印良品經典商品，順勢挑戰「全聯生活百貨」購物體驗。附近的居民近期可以密切關注消息，有空衝一波！
全聯X無印良品門市資訊
全聯大安延吉店地址：台北市大安區市民大道四段190號（預計1/21開幕）
新店全聯北新店地址：新北市新店區北新路二段252號B1
汐止全聯龍安店地址：新北市汐止區龍安路28巷6號
桃園全聯桃企店地址：桃園市桃園區桃鶯路196號1樓
嘉義全聯興業西店地址：嘉義市西區興業西路325號
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