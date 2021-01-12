大江購物中心今早臨時被通知「今日暫停營業消毒」

你有玩過實境遊戲嗎？到了指定區域打開遊戲包，破解重重關卡的同時一邊遊覽城市與小鎮。每一個實境遊戲裡都有不同的背景故事，結合現場實地景物、歷史文化，循著故事的脈絡翻玩旅遊地。隨時可玩、不限日期、沒有關主，只要帶著遊戲包和你的好朋友隨時開始解謎！

2021-01-03 10:01