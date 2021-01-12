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大江購物中心今早臨時被通知「今日暫停營業消毒」
桃園大江購物中心今天臨時暫停停業一天，大江購物中心今天一早臨時接獲桃園市衛生局通知需進行衛生消毒作業暫停營業一天，並在購物中心出入口與官網貼出公告，主要「為配合年度設備維護及聯合稽查，同時進行年關前衛生消毒作業，今日暫停營業一天」。各專櫃人員還在上班路途上，就被通知今天臨時停業，但仍需進場進行店櫃消毒作業，加上鄰近的桃園IKEA今日同樣接獲通知閉店消毒，不禁讓人聯想是否與北部某醫院昨天傳出特殊事件有所關聯。
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