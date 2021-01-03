最夯實境遊戲包！期間限定「Netflix授權遊戲」介紹＋玩法點評一次看

你有玩過實境遊戲嗎？到了指定區域打開遊戲包，破解重重關卡的同時一邊遊覽城市與小鎮。每一個實境遊戲裡都有不同的背景故事，結合現場實地景物、歷史文化，循著故事的脈絡翻玩旅遊地。隨時可玩、不限日期、沒有關主，只要帶著遊戲包和你的好朋友隨時開始解謎！

什麼是實境遊戲？

讓城市成為你的遊樂園，利用實境遊戲包裡的線索與道具，並將現實的人、事、物、景融入遊戲中，用更特別、更新鮮的方式認識旅遊地，在燒腦又充滿刺激與冒險的過程裡，突破層層關卡得出最後結局真相！

實境遊戲包怎麼玩

戶外實境解謎遊戲有分成“實境遊戲包”和“實境遊戲活動場”兩種，兩個都是要到指定地點進行遊戲但進行方式略有不同可以看一下以下比較表：

小編這篇針對「實境遊戲包」的操作做個介紹：

Step1：於趣吧實境解謎遊戲主題頁訂購遊戲包

Step2：實境遊戲包將會寄送至指定地址

Step3：自行前往遊戲地點

Step4：打開實境遊戲包並配合手機操作

Step5：開始解謎完成遊戲

2020最夯的實境遊戲有哪些

最夯的實境遊戲包推薦＃1

期間限定-«下一個被害者»

▲最夯的實境遊戲包推薦-«下一個被害者»。（圖／Tripbaa趣吧！自由行專家）

實境遊戲簡介

與Netflix影集«誰是被害者»聯名的蒐證推理遊戲«下一個被害者»，由同一個製作團隊與遊戲設計公司聯合打造，讓參與的人深入其境扮演刑警的角色。除了透過血跡、指紋、DNA鑑定，所有細小的指示和線索可能都是破獲這場刑案中至關重要的要素。在大臺北街頭透過採集證據、互動推理破獲這起偵破智慧犯詭奇的命案，究竟是連環殺人案還是死因另有其他等著你來解迷！

實境遊戲故事背景

▲最夯的實境遊戲包推薦-«下一個被害者»。（圖／Tripbaa趣吧！自由行專家）

在相近的三棟樓頂發現三具槍殺後遭焚燒的屍體，在三處都找到同一人的腳印，當警方正朝著連續殺人案件的方向破案時，卻在三具屍體的驗屍報告裡發現三名死者，竟在同一時間死亡。如此弔詭又難以讓人理解的案情，讓兇嫌獲得了「分身殺手」的稱號。在有效期限內刑警們能否將真兇緝捕到案，阻止下一個被害者的出現？

玩過的人這樣說

「遊戲包包裝精緻、遊戲道具不馬乎，很有帶入感。」

「內容難度適中，適合新手但實境解謎的老手又能體驗到。」

＊本遊戲體驗期限至 2021/04/28 止，請於效期前完成遊戲，到期後將無法玩該遊戲包。

最夯的實境遊戲包推薦＃2

秘境解謎-«幸福製造公司：冥冥»

▲最夯的實境遊戲包推薦-«幸福製造公司：冥冥» （圖／Tripbaa趣吧！自由行專家）

實境遊戲簡介

«幸福製造公司：冥冥»實境遊戲包，除了是一個有趣的實境解謎任務外，在這個過程裡還能探索到連Google Map 都不知道的六張犁秘境。和三五好友踩著輕快的步伐，在層層關卡裡破解環環相扣的任務吧！

實境遊戲故事背景

▲最夯的實境遊戲包推薦-«幸福製造公司：冥冥» （圖／Tripbaa趣吧！自由行專家）

幸福製造公司是專門製造幸福給別人的公司，無論是巧遇錯過的美好、與珍愛的人重聚、突然中了大獎...這間公司都能幫你辦到。身為這家公司的員工，早已對各式委託招式見怪不怪，然而這回上門男子所遭遇的難題竟更為特殊，面對委託人種種要求，你們能順利完成任務，幫他製造幸福嗎？

玩過的人這樣說

「難度偏易適合新手挑戰。」

「主打秘境風，遊戲景點真的人煙稀少會讓人略微緊張不安。」

最夯的實境遊戲包推薦＃3

諜報懸疑x眷村文化-«風聲諜影»

▲最夯的實境遊戲包推薦-«風聲諜影»。（圖／Tripbaa趣吧！自由行專家）

實境遊戲簡介

《風聲諜影》實境遊戲包是一款在高雄左營「再見捌捌陸-臺灣眷村文化園區」中執行的遊戲。「再見捌捌陸-臺灣眷村文化園區」又稱為將軍村/明德新村，在過去這區眷村是高階將領才能享有的生活環境。透過遊戲包中的道具和線索認識過去眷村的生活方式與歷史，最後挖掘出當時難以說出口的真相。

實境遊戲故事背景

▲最夯的實境遊戲包推薦-«風聲諜影»。（圖／Tripbaa趣吧！自由行專家）

當時很多話不能說很多事不能做，穿越回眷村時代，去挖掘那些不能說的秘密。那些間諜不能說出的真相，言論自由肅然低迷得時代裡，你敢傾聽自己的內心話嗎？

玩過的人這樣說

「遊戲故事很到位內容和展場背景、時空緊密相連。」

「室內的實境解謎遊戲，不論是大太陽還是下大雨都能有舒服的體驗。」

最夯的實境遊戲包推薦＃4

在地藝術風情-《畫中的女人》

▲最夯的實境遊戲包推薦-«畫中的女人»（圖／Tripbaa趣吧！自由行專家）

實境遊戲簡介

實境遊戲帶領玩家進入紀念館，透過奇幻故事的劇情引導，在展區內尋找線索藉以推理解謎，在這個實境遊戲裡將認識二位台灣本土歌壇、畫壇重要藝術家，其生平成就與在台灣藝文史上的意義都能在活動中理解，用更親民有趣的方式來認識藝術文化。

實境遊戲背景

▲最夯的實境遊戲包推薦-«畫中的女人»（圖／Tripbaa趣吧！自由行專家）

結合時下最夯的實境遊戲與本土藝文雙展館，讓大家能用最新最潮的方式認識台南柳營。柳營人才輩出，在日治時期培育出一代音樂大師吳晉淮，以及入選日治時期台美展的知名畫家劉啟祥。透過實境遊戲認識音樂美術之美，藉由新方式認識本土藝術吧！

玩過的人這樣說

「因為遊戲漫遊了兩個台南古蹟和洋房的景點」

「燒腦的遊戲但又同時能感受藝文氣息很不錯」

想知道更多實境遊戲旅遊資訊，請上「Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家」