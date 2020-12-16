免到新北人擠人！桃園城堡「雪人耶誕光雕秀」連12天登場　室內還有飄雪聖誕樹必拍

年度最夯耶誕景點新北耶誕城憑藉迪士尼主題及夢幻造景引爆朝聖人潮，今天就為大家介紹一處能夠避開人潮的新亮點，不僅有聖誕樹燈光秀、下雪活動、精美裝置，即日起更有全台商場唯一「耶誕光雕秀」首映會，桃園人耶誕節可以近水樓台先得月！

圖／台茂購物中心臉書專頁

桃園台茂購物中心於耶誕節推出一系列活動，即日起於城堡建築外墻，獨家打造寬達70米的「雪人的時空之旅光雕秀」，透過巨型螢幕投影讓人欣賞超過3分鐘的光雕展演。限定耶誕光雕秀將於12/16及12/17晚間搶先試映，12/18起至12/27 每日18:00至21:00整點則各有一場，連續12天讓民眾度過夢幻聖誕。

圖／台茂購物中心臉書專頁

看完光雕秀後，大家還能接續到室內B2挑空中庭區欣賞「舞動極光耶誕樹」燈光秀，純白的聖誕樹在絢麗的燈光照耀下，變得璀璨繽紛，而每半小時還會飄雪長達10分鐘，8米高聖誕樹搭配著雪花一起拍，最佳網美照就此誕生。活動截至2021/01/03，一路可以拍到明年！此外，台茂購物中心戶外也散佈可愛的雪人裝置值得打卡，12/25當天也會連續三天舉辦耶誕市集，不間斷的活動讓大家聖誕節嗨不停！

台茂購物中心耶誕活動

地址：桃園市蘆竹區南崁路一段112號雪人的時空之旅光雕秀：12/16-12/27 城堡外牆 每日18:00至21:00整點一場耶誕市集：12/25-12/27燈光秀、下雪活動：即日起至2021/01/03 11:30-21:30 B2挑空中庭區（每半點一場）

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