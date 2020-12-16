聽新聞
test
0:00 / 0:00
免到新北人擠人！桃園城堡「雪人耶誕光雕秀」連12天登場 室內還有飄雪聖誕樹必拍
年度最夯耶誕景點新北耶誕城憑藉迪士尼主題及夢幻造景引爆朝聖人潮，今天就為大家介紹一處能夠避開人潮的新亮點，不僅有聖誕樹燈光秀、下雪活動、精美裝置，即日起更有全台商場唯一「耶誕光雕秀」首映會，桃園人耶誕節可以近水樓台先得月！
桃園台茂購物中心於耶誕節推出一系列活動，即日起於城堡建築外墻，獨家打造寬達70米的「雪人的時空之旅光雕秀」，透過巨型螢幕投影讓人欣賞超過3分鐘的光雕展演。限定耶誕光雕秀將於12/16及12/17晚間搶先試映，12/18起至12/27 每日18:00至21:00整點則各有一場，連續12天讓民眾度過夢幻聖誕。
看完光雕秀後，大家還能接續到室內B2挑空中庭區欣賞「舞動極光耶誕樹」燈光秀，純白的聖誕樹在絢麗的燈光照耀下，變得璀璨繽紛，而每半小時還會飄雪長達10分鐘，8米高聖誕樹搭配著雪花一起拍，最佳網美照就此誕生。活動截至2021/01/03，一路可以拍到明年！此外，台茂購物中心戶外也散佈可愛的雪人裝置值得打卡，12/25當天也會連續三天舉辦耶誕市集，不間斷的活動讓大家聖誕節嗨不停！
台茂購物中心耶誕活動
地址：桃園市蘆竹區南崁路一段112號雪人的時空之旅光雕秀：12/16-12/27 城堡外牆 每日18:00至21:00整點一場耶誕市集：12/25-12/27燈光秀、下雪活動：即日起至2021/01/03 11:30-21:30 B2挑空中庭區（每半點一場）
延伸閱讀：
．全台16處「聖誕打卡亮點」！最美聖誕樹、免費燈海、耶誕遊樂園一次蒐集
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言