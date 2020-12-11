台北101挺國軍！ 推全年度「101觀景台敬軍方案」 優惠力挺至明年年底
為了感謝國軍守護台灣，台北101觀景台於歳末年終之際，推出針對國軍及其眷屬所設計的「全年度優惠敬軍方案」，藉以表達出台北101力挺國軍英雄、感謝國軍全年無休保衛台灣的心意！
台北101挺國軍，堅信國軍有最堅強的信心能夠捍衛國家、人民安全，率先推出「全年度敬軍方案」(即日起至2021年12月31日止)，只要軍人(或軍眷)持國軍身份證(或軍眷補給證)購票，本人及兩位陪同者購票，即享190元優惠價，每月更開放前600名持證件者本人可加贈BAR88飲品。
台北101邀請軍民以全新視野看見台北，有機會可搭乘VVIP級貴賓專屬電梯抵達101樓外，更有機會按下全台唯一的三位數「101」電梯按鍵，一遊過往只有國家元首或VVIP才能到達的101樓獨特空間；此外，觀景台更將101樓打造成高空幸福迴廊，舉凡生日、求婚、約會、慶祝、許願、紀念日等，歡迎國軍及其眷屬登上101樓創造獨特回憶，見證台灣的驕傲。(101樓高空幸福迴廊採每日限量開放，另於2021年1月1日起，遊客可於購票時選擇以原票價多加$101，即可升等登頂)。
這是台北101觀景台首次大規模推出敬軍方案，其重要推手台北101董事長張學舜指出，因為體認到軍人的勞苦功高，需要身心放鬆之處，特別推薦海拔392公尺的89樓觀景台，作為全國國軍及其眷屬必遊之處。
台北101觀景台敬軍方案說明
適用身份：持國軍身份證或軍眷補給證者
適用期間：即日起至2021年12月31日
優惠內容：凡於觀景台五樓購票出示國軍身份證或軍眷補給證者，購票享優惠票價190元/張，每人至多限購三張，每月更開放前600名持證件者本人可加贈BAR88飲品。
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