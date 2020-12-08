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4米高呦嘻兔兔必拍！LINE萌貼圖「100%好朋友時光快閃店」首登高雄夢時代

聯合新聞網 / 編輯葉穎樂
圖／夢時代提供
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LINE用戶一定知道！人氣主題貼圖「YOSISTAMP呦嘻百分百」憑藉療癒又帶點搞怪的風格深受喜愛，而這款超萌貼圖主角即日起已現身高雄夢時代，還聯手「懶洋洋喵之助」、「微笑柴犬」打造「100%好朋友時光期間限定店」，讓粉絲們連續42天都能免費搶拍、逛獨家周邊！

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走入統一時代百貨高雄店1樓，快閃店4米高的巨型呦嘻兔氣球映入眼簾，手持杯子的放大版100%兔兔呆萌模樣十分討喜，周邊角色立牌還搭配激勵、逗趣標語組成「YOSISTAMP打氣場」，每款都值得打卡。現場也有呦嘻禮物盒、巨型郵筒等場景的美照能蒐集，還可親手寫下卡片投到郵筒中，若到廣場外的「告白遊LOVE園」亦能與呦嘻百分百熱門角色一起乘坐咖啡杯、海盜船等全新耶誕遊樂設施，超適合大小朋友同歡。

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而此次「100%好朋友時光期間限定店」首度開賣呦嘻百分百玩偶、熊熊抱枕，加碼微笑柴犬、懶洋洋喵之助共逾50種限定新品，現場還網羅了百款可愛指數爆表的各式文具用品、生活雜貨、絨毛玩偶、扭蛋機、拍貼機，粉絲準備挑起來！

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此外，即日起APP會員可憑展區不限金額消費發票，兌換2021限定年曆海報，若滿額600元則加贈呦嘻百分百圖框照片列印券，數量有限、送完為止。而忠實粉絲12/13、明年1/3的下午3點，還可與巨型「呦嘻兔兔100%」互動，前20位幸運粉絲，憑展區不限金額消費發票可與「呦嘻兔兔100%」合影，並贈一份「呦嘻百分百圖框照片列印券」。另外，在1/18展期結束前，凡持夢時代APP活動券就能兌換摸彩券，有機會能將全台獨家首賣的呦嘻兔兔100%、豬豬100%玩偶帶回家呢。

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100%好朋友時光期間限定店

地址：高雄市前鎮區中華五路789號（統一時代百貨高雄店1樓）

日期：即日起-2021/1/18

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