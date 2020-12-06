全台16處「聖誕打卡亮點」！最美聖誕樹、免費燈海、耶誕遊樂園一次蒐集

因應聖誕節，全台各地陸續祭出相關活動及燈飾造景，精心打造升級版耶誕城，讓2020無法出國的大家在台灣就能蒐集數不盡的絕美景點，度過獨特的耶誕節日。今天為大家盤點16處聖誕打卡亮點，一次集結史上最大規模活動、最高聖誕樹、最浪漫燈海、最萌耶誕樂園等，走到哪都能拍到哪！

超人氣必訪：迪士尼耶誕城、飄雪耶誕村、東京藍海隧道

1.台北耶誕城：展期至2021/01/03

圖／臺北市商業處臉書專頁

台北今年首次串聯15家百貨、4大商圈及許多特色店家，設置各款主題耶誕燈飾，打造歷年最大規模的「2020繽紛耶誕玩台北」。大家可在台北東區、後站、華陰、朝陽等區域完成耶誕集章闖關，也可在各大百貨欣賞超過40處造景，像是新光三越南西店前猶如耶誕銀河的聖誕樹、BELLAVITA內的「白雪森林」就是熱門必拍之一。

2.中山「閃耀心中山」聖誕燈海：展期至2021/02/28

圖／台北捷運官網、出口音樂節官方臉書專頁

心中山線形公園處的「閃耀心中山」藍海長廊美度不輸東京聖誕燈海，湛藍的景色吸引不少人搶拍，12/19至12/27還會有結合日本經典屋台文化的市集，讓人彷彿置身異國過節。

3.2020公館聖誕季：展期至12/31

圖／自來水園區臉書專頁

於臺北自來水園區舉辦的「2020公館聖誕季」標榜日夜景觀皆好拍，截至12/31可以銅板價50元，入園賞花、拍攝聖誕裝置等。值得一提的是，台南安平超人氣地標虎鯨也悄悄游到了台北，園內散佈4隻虎鯨家族等著粉絲搶拍。而12/19當天下午2點到晚上9點，也有聖誕晚會開放一日限定「免費逛」，還有帽子雜耍秀、管樂表演等，時間先筆記起來準沒錯。

4.新北耶誕城：展期至2021/01/03

圖／新北市觀光旅遊局官方粉絲團

「新北耶誕城」可謂2020話題度最高的耶誕城，不論是迪士尼主題光雕秀、璀璨光廊、4大主題燈區都是朝聖必拍。本次全區達48款藝術裝置，遍佈特色景區，絕對會讓大家拍到手軟，唯一缺點可能就是假日想拍空景難度高！

5.台南河樂廣場聖誕樹：展期至2021/01/06

圖／IG@beckhamhong66授權

台南今年的聖誕燈節主會場首度移至運河畔的環河街廣8廣場，以「銀河與運河的浪漫」為主題概念，高達15公尺的聖誕樹佇立在台南運河前，亮燈後瞬間點綴了平淡的夜晚。而12/19、12/20、12/26、12/27在「河樂廣場金華路」也有週末限定燈節活動及聖誕市集，在地人完全不怕無聊啦！

6.奇美博物館週末「耶誕派對」：展期至2021/01/05

圖／奇美博物館臉書粉專

「奇美博物館」2020耶誕派對為4日限定，12/12起至12/20的每個週末都有耶誕市集、戶外電影院及耶誕樹燈光秀。而館外的13公尺的繽紛耶誕樹照片曝光後，立馬成為網上話題中心，即便時間上無法參與活動，明年1/5為止仍有機會與絕美聖誕樹拍照哦。

7.屏東聖誕節：展期至2021/03/01

圖／IG@beckhamhong66授權

「2020屏東聖誕節」以極光為主題，在屏東公園設有10座精緻燈海及應景裝置，再加碼備受矚目的雪景活動，讓人體驗短暫的雪國之旅。而展區內的「極光雪原」就像一片藍色光海，想拍這款陸地版藍眼淚不怕來不及，因為屏東聖誕節為全台展期最長的活動，截至2021/3/1都能暢遊限定造景喔！

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8.新北宏匯廣場：展期至2021/01/03

圖／宏匯廣場提供

堪稱新北最大百貨公司的宏匯廣場今年準備了多處打卡景點，包含寬達50米的「凹灣碼頭冰雪燈瀑」、桃紅色大道「願景公園粉紅燈廊」、閃亮的「星之拱廊」等，一樓咖啡廊道每天17:00至21:00的整點還有燈光秀表演，讓新莊一起度過閃耀的耶誕。

9.大魯閣新時代購物中心：展期至2021/01/31

﻿圖／大魯閣新時代購物中心臉書專頁

台中的大魯閣新時代購物中心今年挑戰超狂百貨耶誕裝置，將12米高的聖誕樹及4米高滑雪場搬到中庭，讓大家在本地室內就能秒飛北國過聖誕。

10.台中中友百貨：展期至2020/01/12

圖／台中中友百貨臉書專頁

卡娜赫拉的粉絲要出發，6.2米高的粉色萌兔即日起現身台中中友百貨1樓囉！配合耶誕節，兔子還戴上了聖誕帽，可愛程度大飆升，讓人少女心大爆發。除了搶拍造型氣球，百貨內已遍佈卡娜赫拉裝飾，而12/10起「卡娜赫拉的小動物希望旅程」期間快閃店也將登場，忠實粉絲可以隨喜好買爆超過百款的限定周邊。

11.台南新光三越：展期至2021/01/03

圖／新光三越台南西門店臉書專頁、新光三越提供

台南新光三越本回結合熱門的2D黑白線條，打造全台首創「2D超現實耶誕大道」，獨特的歐風街道上還有戶外露天咖啡館、街邊書店、禮品店等，讓人彷彿置身漫畫世界。而聖誕節自然少不了聖誕樹，新光三越小西門廣場也有「10米高麋鹿耶誕樹」，每週五六日的18:00-21:00整點還會飄雪，想體驗下雪的人記得卡好時間喔！

12.高雄漢神巨蛋：展期至2021/01/03

圖／漢神巨蛋購物廣場臉書專頁

三麗鷗迷出動！漢神巨蛋早前為迎接週年慶，特別在戶外廣場建有「三麗鷗家族奇幻樂園」6大造景，如今配合耶誕節再升級，設置了16米高三麗鷗聖誕樹屋。夜晚時分透過絢麗的燈光大大凸顯了耶誕氛圍，樹屋內還能坐著和三麗鷗家族合照，簡直太萌啦！

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13.台北101：展期至12/31

圖／台北101提供

台北101今年以「新年驚豔101」為主題，設置了11處耶誕景點，包含「Dior耶誕樹」、「許願皇宮」燈海等，而其中必拍場景莫過於館內四樓的「夢幻旋轉木馬耶誕樂園」，旋轉木馬上放有純白的獅子、北極熊與吸睛的擺設，搭配音樂轉動讓人忍不住駐足欣賞巨型音樂盒。

14.板橋大遠百「LOVE PINK耶誕樂園」：展期至2021/01/11

圖／遠東百貨MegaCity板橋大遠百臉書專頁

除了新北耶誕城，板橋也有獨特的少女系耶誕樂園，大遠百廣場前搶眼的粉紅聖誕樹、旋轉木馬置身廣場前開放免費拍，樂園控還能購票實際乘坐天際飛機、海盜船等遊樂設施，在市區玩樂園。

15.台中新光三越「寶可夢們的遊園盛會」：展期至2021/01/04

圖／新光三越台中中港店臉書專頁

台中寶可夢迷要收服！「寶可夢遊樂園」日前登陸新光三越台中中港店，現場有高達6米的巨型皮卡丘，還有「旋轉木馬聖誕樹」、「皮卡丘摩天輪」、「精靈球熱氣球」等，4大超萌必拍可別錯過啦！

16.高雄夢時代「告白遊LOVE園」：展期至2021/01/03

圖／夢時代提供

統一夢時代購物中心以白、金色系為基底，獨家打造夢幻路線的「告白遊LOVE園」，園內7大人氣遊樂設施包含大小朋友都愛的「旋轉木馬」、「咖啡杯」、「天女散花」、「旋轉飛機」、「海盜船」等，還有特色活動及夢幻燈海，讓高雄人在百貨也能暢玩嘉年華遊樂園。

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