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好市多黑色購物週首日買氣普通 BOSCH洗碗機、尿布最熱賣
Costco好市多黑色購物週今日正式開跑，首日官方App推出的商品不出所料推出了4K大電視、洗碗機、紙尿布、金條、空氣清淨機等熱門家電、生活用品，還有保值貴金屬。其中三星82吋CRYSTAL UHD智慧電視原價129,589元，狂省32,000元，只要97,589元不到10萬就能入手；而平常不太可能有折扣的999.9財富女神金條十盎司則是現折14,000元，570,999元帶回家。但可能首日主打商品價格偏高，現場並未出現搶購潮。
除了大電視、金條，首日官方App主打的優惠商品還有BOSCH 60公分獨立式洗碗機、滿意寶寶褲型紙尿褲-哆啦A夢版、ANDES空氣清淨機、SHARP 253公升變頻雙門電冰箱、席伊麗標準雙人床墊、三星20公斤智慧觸控變頻洗衣機等，現場買氣與詢問度較旺的為BOSCH洗碗機，現折3,600元，現場向工作人員下單的民眾絡繹不絕，紙尿褲單箱折扣110元，則是吸引不少年輕夫妻、帶著小孩的民眾入手，另外，飯店同等級的席伊麗標準雙人床墊下殺7,000元，詢問度也頗高。
好市多黑色購物週期間，前一天傍晚會先在官方App公告隔日優惠主打商品，按照往例，都會包含電視、生活小家電、日用消耗品、金條鑽石等保值貴金屬，且越接近週末可能會推出更吸引人的商品，還在觀望的消費者可以再期待一下。
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