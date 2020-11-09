快訊

台大女學生校園內墜樓 搶救1小時仍不治身亡

臺華輪停靠高雄港新濱碼頭突傳起火 疏散31人

聽新聞
test
0:00 / 0:00

統一獅封王優惠獨缺小七？業者回應：其實規模更勝以往

聯合報 / 記者黃仕揚／台北即時報導
統一7-ELEVEN獅睽違七年再度拿下中職總冠軍。圖／統一集團提供
統一7-ELEVEN獅睽違七年再度拿下中職總冠軍。圖／統一集團提供

統一7-ELEVEN獅再度拿下中職總冠軍，統一集團旗下品牌推出封王優惠，包含藥妝通路

康是美、統一時代百貨台北店與高雄店、高雄夢時代等都在促銷陣容內，但首波優惠卻不見超商7-ELEVEN，不少球迷感到失望，紛紛到官方粉絲團留言，直呼「球隊都冠名7-11了，竟然沒打折？」、甚至還有網友說「小七沒優惠？那就去全家！」

統一集團發布的首波優惠內容，主要是康是美11月13日到15日，推出全店消費不限金額享85折，消費滿2,000再送OPEN POINT 100點，購買統一集團品牌指定商品再享OPEN POINT點數12%回饋，以及統一時代百貨台北店與高雄店、高雄夢時代全館指定櫃位消費滿1000元即送100元電子特別券。

由於同慶促銷並不包括7-ELEVEN超商門市，讓許多民眾大感不解，經記者詢問超商，業者表示，活動是「經消費者反應，希望總冠軍優惠可擴大至集團內，於是從善如流，而這次規劃康是美、統一時代與高雄夢時代，以及康是美內統一企業相關商品同步優惠，且統一企業旗下10多個品牌的商品都有參加優惠，規模更勝以往。」但由於目前網友關注及討論熱烈，也不排除將有新的規劃。

統一獅封王優惠超商7-11缺席，不少網友上粉絲團敲碗。圖／摘自7-11官方粉絲團
統一獅封王優惠超商7-11缺席，不少網友上粉絲團敲碗。圖／摘自7-11官方粉絲團
慶祝統一獅再度拿下中職總冠軍，統一集團按照往例推出封王優惠。圖／統一集團提供
慶祝統一獅再度拿下中職總冠軍，統一集團按照往例推出封王優惠。圖／統一集團提供

延伸閱讀

中職／統一獅封王小7竟沒折扣 網友敲碗：改去全家

統一獅奪冠！康是美連3天85折、統一時代百貨滿千送百

獅奪中職總冠軍 康是美、北高百貨祭優惠共享榮耀

統一7-ELEVEN獅奪2020中職總冠軍 本周五起限時3天優惠

相關新聞

統一獅封王優惠獨缺小七？ 業者再回應：敬請期待！

統一7-ELEVEN獅再度拿下中職總冠軍，統一集團旗下品牌推出封王優惠，包含藥妝通路康是美、統一時代百貨台北店與高雄店、...

美麗信11/2轉型 北市首家、最大的「分流式防疫旅館」

新冠肺炎疫情持續，國境大門難開，美麗信花園酒店11月2日將轉型為「分流式防疫旅館」，採嚴格分流、同時提供居家檢疫與一般住...

網傳全聯將接手家樂福南港店2千坪舊址　業者回應了

擁有30年歷史的家樂福南港店在今年8月初暫停營運、9月初宣布永久熄燈，讓許多在地居民惋惜不已，有網友在臉書社團《我是南港...

萌鬼上街！ 萬聖節搞怪解悶 「百貨搞鬼」活動整理包

近年台灣各地萬聖節搞鬼遊行規模逐年擴大，今年出不了國，預計民眾參與熱度更將熱烈。本周六就是萬聖節，正值周年慶的各大百貨商...

中衛「姐姐」謝金燕蕾絲口罩 明天上午全台7個通路開賣

讓中衛口罩粉絲引頸期待的「姐姐」謝金燕蕾絲聯名口罩，又將重現江湖，限定販售價每盒10片199元。明天（10月24日）起在...

鐵粉快衝！7-11「SNOOPY史努比聯名店」2號店進駐北車商圈

開幕不到半年就吸引上百萬人次造訪的7-ELEVEN「SNOOPY史努比聯名店」又有新店，第2家SNOOPY史努比主題門市...

萌暈了！7-ELEVEN「角落小夥伴」主題店塔城門市登場

超商聯名店再一發！7-ELEVEN攜手萌翻大人小孩的療癒系肖像「Sumikkogurashi角落小夥伴」打造「7-ELE...

帶阿嬤的味道嗶卡！「明星花露水」3D造型悠遊卡古錐登場，vs寶可夢該選誰

悠遊卡現在也能越來越炫！繼之前推出復古風金蘭醬油造型悠遊卡成為話題中心，悠遊卡公司再出新招，聯手台灣人共同回憶的「明星花露水」，打造成最新款3D造型悠遊卡，讓大家用復古風也能成為全場焦點。 悠遊

水豚君跨界賣萌！「環球購物中心」周年慶開跑，獨家買一送一必衝

環球購物中心Global Mall周年慶檔期首波，今日起由新北中和、板橋車站、南港車站、桃園A8、林口A9北部5店開跑。...

阿嬤都想要！Q版「金蘭醬油、金蘭油膏」3D造型悠遊卡9／21開賣，嗶卡還會發光

繼懷舊零嘴王子麵變身悠遊卡，本回悠遊卡公司轉戰煮飯必備的調味料，聯手金蘭食品打造「金蘭醬油、金蘭油膏」3D造型悠遊卡，嗶卡時還會發光，帶出門通勤絕對是全場焦點，只能說這款阿嬤、媽媽都會想要！ 擁

真的掰了！南港家樂福粉專突關閉 業者證實：結束營業

才在8月初宣布暫時停止營業，將重整再出發的家樂福南港店，今突然無預警關閉臉書粉絲專頁，經詢問業者，證實「因南港店設備老舊...

浴缸不要蓄水、衣服不能掛衣櫃？鬼月必看「入住飯店重要事項」小提醒

鬼月到了，入住飯店時難免有些忌諱，以免冒犯到好兄弟！小編整理出幾項最常見、最需要注意的事項來提醒大家，這樣下次入住就不用擔心了！

熱門新聞

一張圖看天氣！ 下周冷到18度 兩階段降雨熱區曝光

統一7-ELEVEN獅奪2020中職總冠軍 本周五起限時3天優惠

統一獅封王優惠獨缺小七？業者回應：其實規模更勝以往

統一獅奪冠！康是美連3天85折、統一時代百貨滿千送百

輕颱艾陶生成！今晨低溫17度 吳德榮：北台濕涼

統一獅封王優惠獨缺小七？ 業者再回應：敬請期待！

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。