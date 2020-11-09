統一獅封王優惠獨缺小七？業者回應：其實規模更勝以往

統一7-ELEVEN獅再度拿下中職總冠軍，統一集團旗下品牌推出封王優惠，包含藥妝通路

康是美、統一時代百貨台北店與高雄店、高雄夢時代等都在促銷陣容內，但首波優惠卻不見超商7-ELEVEN，不少球迷感到失望，紛紛到官方粉絲團留言，直呼「球隊都冠名7-11了，竟然沒打折？」、甚至還有網友說「小七沒優惠？那就去全家！」

統一集團發布的首波優惠內容，主要是康是美11月13日到15日，推出全店消費不限金額享85折，消費滿2,000再送OPEN POINT 100點，購買統一集團品牌指定商品再享OPEN POINT點數12%回饋，以及統一時代百貨台北店與高雄店、高雄夢時代全館指定櫃位消費滿1000元即送100元電子特別券。