快訊

「10月驚奇」莫名其妙？流言若成真 哪個對川普最助攻

聽新聞
test
0:00 / 0:00

帶阿嬤的味道嗶卡！「明星花露水」3D造型悠遊卡古錐登場，vs寶可夢該選誰

聯合新聞網 / 旅遊美食綜合報導
圖／明星花露水臉書專頁、悠遊卡公司官網
圖／明星花露水臉書專頁、悠遊卡公司官網

悠遊卡現在也能越來越炫！繼之前推出復古風金蘭醬油造型悠遊卡成為話題中心，悠遊卡公司再出新招，聯手台灣人共同回憶的「明星花露水」，打造成最新款3D造型悠遊卡，讓大家用復古風也能成為全場焦點。

圖／明星花露水臉書專頁
圖／明星花露水臉書專頁

悠遊卡公司日前全新打造聯名款「明星花露水造型悠遊卡」，深綠色的玻璃外觀外，貼著拉起裙擺的女孩，復刻經典商標的懷舊包裝莫名古錐。而明星花露水作為許多長輩愛用的陳年香氣，本次以新姿態登場，喚起6、7年級生的記憶，也讓許多孫子輩感歎是「阿嬤的味道」，帶著嗶卡有夠潮！

圖／明星花露水臉書專頁
圖／明星花露水臉書專頁

「明星花露水造型悠遊卡」售價290元，可於10/19早上11點起在全台7-ELEVEN、全家便利商店、萊爾富及OK-mart門市的機台預購，截至10/23，限時5天快搶購！

圖／悠遊卡公司官網
圖／悠遊卡公司官網

除了阿嫲級的悠遊卡，備受年輕人喜愛的「寶可夢」系列更是人氣指標。悠遊卡公司今次推出「寶貝球造型悠遊卡」，完美的精靈球造型在嗶卡感應時，中央還會亮綠燈，簡直超生火！新品將於10/15上午11點起至10/25止開放預購，售價390元，僅限悠遊付會員獨家於PChome 24h購物「限時不限量」預購，每人限購1個，商品將於12月開始陸續出貨。2款風格各異的悠遊卡都將於近期正式登場，意外開展了逗趣的時代對決，喜歡的人快筆記好預購時間買一波！

延伸閱讀：

第二杯只要10元！85度C「大杯布丁奶茶」連4日全天優惠必喝爆

「貳樓公館店」10/22重磅回歸公館商圈！試營運1日限定「免費吃」活動必衝

相關新聞

帶阿嬤的味道嗶卡！「明星花露水」3D造型悠遊卡古錐登場，vs寶可夢該選誰

悠遊卡現在也能越來越炫！繼之前推出復古風金蘭醬油造型悠遊卡成為話題中心，悠遊卡公司再出新招，聯手台灣人共同回憶的「明星花露水」，打造成最新款3D造型悠遊卡，讓大家用復古風也能成為全場焦點。 悠遊

水豚君跨界賣萌！「環球購物中心」周年慶開跑，獨家買一送一必衝

環球購物中心Global Mall周年慶檔期首波，今日起由新北中和、板橋車站、南港車站、桃園A8、林口A9北部5店開跑。...

阿嬤都想要！Q版「金蘭醬油、金蘭油膏」3D造型悠遊卡9／21開賣，嗶卡還會發光

繼懷舊零嘴王子麵變身悠遊卡，本回悠遊卡公司轉戰煮飯必備的調味料，聯手金蘭食品打造「金蘭醬油、金蘭油膏」3D造型悠遊卡，嗶卡時還會發光，帶出門通勤絕對是全場焦點，只能說這款阿嬤、媽媽都會想要！ 擁

真的掰了！南港家樂福粉專突關閉 業者證實：結束營業

才在8月初宣布暫時停止營業，將重整再出發的家樂福南港店，今突然無預警關閉臉書粉絲專頁，經詢問業者，證實「因南港店設備老舊...

浴缸不要蓄水、衣服不能掛衣櫃？鬼月必看「入住飯店重要事項」小提醒

鬼月到了，入住飯店時難免有些忌諱，以免冒犯到好兄弟！小編整理出幾項最常見、最需要注意的事項來提醒大家，這樣下次入住就不用擔心了！

全台最大「萬豪酒店」插旗高雄！700間客房＋高空酒吧＋空中禮堂將開幕

號外，全台最大「萬豪酒店」即將登場！插旗南台灣的「高雄萬豪酒店」今年初因應疫情延緩開幕，從第一季一路順延至今，終於預計於第四季開幕，意即最快會在10月與大家見面。最新飯店共有700間客房與套房，還有夢

又關一間！北車M8誠品捷運店書店29日熄燈　曾是誠品五大店之一

誠品再關一店！曾經是誠品五大店之一、位於台北車站M8的「誠品捷運店」，其中的誠品書店將於8月29日關閉。誠品證實此事，並...

「姐姐蕾絲款」中衛口罩來了！屈臣氏會員7/31消費可加購限量謝金燕聯名款中衛口罩

屈臣氏寵i會員專屬福利又來了！繼第一波迷彩花色的中衛醫療口罩加購被搶購一空之後，屈臣氏將於7月31日推出第二波寵i會員專...

iPhone 2.2折起！STUDIO A 7門市推蘋果夏季福利品特賣

搶攻暑假買氣、迎接開學季，STUDIO A將於7月31日推出「蘋果夏季福利品特賣」，iPad Pro搭配鍵盤式聰穎雙面夾...

動滋券除了迪卡儂還有哪裡可用？合作店家清單竟還有特力屋、墊腳石

400萬份動滋券，你收到簡訊了嗎？動滋券可用來消費的地方包含體育活動、運動旅遊及電競商品等，確切的商家清單可到動滋網查詢。不過除了運動用品公司迪卡儂，就連DIY用品店特力屋、圖書廣場墊腳石也可以使用。

210萬藝fun券得主出爐！身分證尾數這7個號碼 抽中了！

文化部推出的200萬份600元「藝FUN券」，昨晚9時截止登記，破300萬人完成登記，等於將有三分之一的人抽不到藝FUN...

整理包／「振興三倍券」超市量販優惠一次看

「振興三倍券」開放預購，除了可利用四大超商預訂、領取外，經濟部表示，也可上「官網預訂」，領券地點除了超商外，還有全聯、美...

熱門新聞

獨／疫情衝擊！「首都大飯店」旗艦館11月1日停業

青埔最夯Xpark遭網友批「照顧海洋生物不週」　引眾怒：根本是動物煉獄

奧客手摸超商地瓜稱「確認溫度」店員全廢棄 網讚：謝謝妳保護地瓜

北北基7縣市豪、大雨特報 未來一周恐多雨

小熊維尼保鮮盒、體重計萌翻！7-ELEVEN「只有為尼」第2波新品壓軸推出

帶阿嬤的味道嗶卡！「明星花露水」3D造型悠遊卡古錐登場，vs寶可夢該選誰

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。