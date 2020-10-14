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帶阿嬤的味道嗶卡！「明星花露水」3D造型悠遊卡古錐登場，vs寶可夢該選誰
悠遊卡現在也能越來越炫！繼之前推出復古風金蘭醬油造型悠遊卡成為話題中心，悠遊卡公司再出新招，聯手台灣人共同回憶的「明星花露水」，打造成最新款3D造型悠遊卡，讓大家用復古風也能成為全場焦點。
悠遊卡公司日前全新打造聯名款「明星花露水造型悠遊卡」，深綠色的玻璃外觀外，貼著拉起裙擺的女孩，復刻經典商標的懷舊包裝莫名古錐。而明星花露水作為許多長輩愛用的陳年香氣，本次以新姿態登場，喚起6、7年級生的記憶，也讓許多孫子輩感歎是「阿嬤的味道」，帶著嗶卡有夠潮！
「明星花露水造型悠遊卡」售價290元，可於10/19早上11點起在全台7-ELEVEN、全家便利商店、萊爾富及OK-mart門市的機台預購，截至10/23，限時5天快搶購！
除了阿嫲級的悠遊卡，備受年輕人喜愛的「寶可夢」系列更是人氣指標。悠遊卡公司今次推出「寶貝球造型悠遊卡」，完美的精靈球造型在嗶卡感應時，中央還會亮綠燈，簡直超生火！新品將於10/15上午11點起至10/25止開放預購，售價390元，僅限悠遊付會員獨家於PChome 24h購物「限時不限量」預購，每人限購1個，商品將於12月開始陸續出貨。2款風格各異的悠遊卡都將於近期正式登場，意外開展了逗趣的時代對決，喜歡的人快筆記好預購時間買一波！
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