阿嬤都想要！Q版「金蘭醬油、金蘭油膏」3D造型悠遊卡9／21開賣，嗶卡還會發光

振興三倍券開放預購了！預購時間從今(1)日直到7日晚間10點前，民眾可以選擇到三倍券官網或四大超商預購實體紙本券。需要注意的是，郵局並不在此次預購通路當中，郵局必須等到15日，在現場直接購買實體紙本券。紙本三倍券首波領取時間為7月15日到31日的每天早上9點到晚上10點。

2020-07-01 10:48