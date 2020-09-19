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阿嬤都想要！Q版「金蘭醬油、金蘭油膏」3D造型悠遊卡9／21開賣，嗶卡還會發光
繼懷舊零嘴王子麵變身悠遊卡，本回悠遊卡公司轉戰煮飯必備的調味料，聯手金蘭食品打造「金蘭醬油、金蘭油膏」3D造型悠遊卡，嗶卡時還會發光，帶出門通勤絕對是全場焦點，只能說這款阿嬤、媽媽都會想要！
擁有80年歷史的金蘭醬油陪伴許多人長大，是飯桌上不可或缺的滋味，如今金蘭醬油、金蘭油膏按照原比例精緻縮小，化身立體造型悠遊卡，再加上鑰匙圈吊飾方便攜帶，掛在包包上不怕掉。
值得一提的是，2款悠遊卡還會感應發光，嗶卡時會分別亮綠燈及橘燈，潮度升級。新品將於9/21早上11點起於2大超商限定開賣，喜愛「金蘭醬油」可在7-ELEVEN ibon預購，「金蘭油膏」則可於全家便利商店FamiPort預購，每款350元，買起來收藏一波也超爽！
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