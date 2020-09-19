快訊

美禁售芯片…比爾蓋茲：逼中國自給自足 真有好處嗎？

懷孕房仲帶人看房 竟遭房客男友持利剪猛刺

聽新聞
test
0:00 / 0:00

阿嬤都想要！Q版「金蘭醬油、金蘭油膏」3D造型悠遊卡9／21開賣，嗶卡還會發光

聯合新聞網 / 旅遊美食綜合報導
圖／悠遊卡公司
圖／悠遊卡公司

繼懷舊零嘴王子麵變身悠遊卡，本回悠遊卡公司轉戰煮飯必備的調味料，聯手金蘭食品打造「金蘭醬油、金蘭油膏」3D造型悠遊卡，嗶卡時還會發光，帶出門通勤絕對是全場焦點，只能說這款阿嬤、媽媽都會想要！

圖／悠遊卡公司
圖／悠遊卡公司

擁有80年歷史的金蘭醬油陪伴許多人長大，是飯桌上不可或缺的滋味，如今金蘭醬油、金蘭油膏按照原比例精緻縮小，化身立體造型悠遊卡，再加上鑰匙圈吊飾方便攜帶，掛在包包上不怕掉。

圖／悠遊卡公司
圖／悠遊卡公司

值得一提的是，2款悠遊卡還會感應發光，嗶卡時會分別亮綠燈及橘燈，潮度升級。新品將於9/21早上11點起於2大超商限定開賣，喜愛「金蘭醬油」可在7-ELEVEN ibon預購，「金蘭油膏」則可於全家便利商店FamiPort預購，每款350元，買起來收藏一波也超爽！

延伸閱讀：

25元坐享無敵海景＋夕陽！「舒油頭」插旗九份老街，獨家小芋圓新品88折開喝

迷你「史努比飲水機」太萌！1011全新5款辦公室系列「史努比聯名周邊」

超商

相關新聞

阿嬤都想要！Q版「金蘭醬油、金蘭油膏」3D造型悠遊卡9／21開賣，嗶卡還會發光

繼懷舊零嘴王子麵變身悠遊卡，本回悠遊卡公司轉戰煮飯必備的調味料，聯手金蘭食品打造「金蘭醬油、金蘭油膏」3D造型悠遊卡，嗶卡時還會發光，帶出門通勤絕對是全場焦點，只能說這款阿嬤、媽媽都會想要！ 擁

真的掰了！南港家樂福粉專突關閉 業者證實：結束營業

才在8月初宣布暫時停止營業，將重整再出發的家樂福南港店，今突然無預警關閉臉書粉絲專頁，經詢問業者，證實「因南港店設備老舊...

浴缸不要蓄水、衣服不能掛衣櫃？鬼月必看「入住飯店重要事項」小提醒

鬼月到了，入住飯店時難免有些忌諱，以免冒犯到好兄弟！小編整理出幾項最常見、最需要注意的事項來提醒大家，這樣下次入住就不用擔心了！

全台最大「萬豪酒店」插旗高雄！700間客房＋高空酒吧＋空中禮堂將開幕

號外，全台最大「萬豪酒店」即將登場！插旗南台灣的「高雄萬豪酒店」今年初因應疫情延緩開幕，從第一季一路順延至今，終於預計於第四季開幕，意即最快會在10月與大家見面。最新飯店共有700間客房與套房，還有夢

又關一間！北車M8誠品捷運店書店29日熄燈　曾是誠品五大店之一

誠品再關一店！曾經是誠品五大店之一、位於台北車站M8的「誠品捷運店」，其中的誠品書店將於8月29日關閉。誠品證實此事，並...

「姐姐蕾絲款」中衛口罩來了！屈臣氏會員7/31消費可加購限量謝金燕聯名款中衛口罩

屈臣氏寵i會員專屬福利又來了！繼第一波迷彩花色的中衛醫療口罩加購被搶購一空之後，屈臣氏將於7月31日推出第二波寵i會員專...

iPhone 2.2折起！STUDIO A 7門市推蘋果夏季福利品特賣

搶攻暑假買氣、迎接開學季，STUDIO A將於7月31日推出「蘋果夏季福利品特賣」，iPad Pro搭配鍵盤式聰穎雙面夾...

動滋券除了迪卡儂還有哪裡可用？合作店家清單竟還有特力屋、墊腳石

400萬份動滋券，你收到簡訊了嗎？動滋券可用來消費的地方包含體育活動、運動旅遊及電競商品等，確切的商家清單可到動滋網查詢。不過除了運動用品公司迪卡儂，就連DIY用品店特力屋、圖書廣場墊腳石也可以使用。

210萬藝fun券得主出爐！身分證尾數這7個號碼 抽中了！

文化部推出的200萬份600元「藝FUN券」，昨晚9時截止登記，破300萬人完成登記，等於將有三分之一的人抽不到藝FUN...

整理包／「振興三倍券」超市量販優惠一次看

「振興三倍券」開放預購，除了可利用四大超商預訂、領取外，經濟部表示，也可上「官網預訂」，領券地點除了超商外，還有全聯、美...

教學文／振興三倍券超商預購30秒搞定 收到簡訊這樣才能領

振興三倍券開放預購了！預購時間從今(1)日直到7日晚間10點前，民眾可以選擇到三倍券官網或四大超商預購實體紙本券。需要注意的是，郵局並不在此次預購通路當中，郵局必須等到15日，在現場直接購買實體紙本券。紙本三倍券首波領取時間為7月15日到31日的每天早上9點到晚上10點。

IKEA桃園店7月22日熄燈 出清價300項商品3折起

開業15年、位於桃園中山路的IKEA桃園店將於7月22日結束營業，之後將搬遷到高鐵青埔特區開設全台最大旗艦店IKEA青埔...

熱門新聞

她剛出道就拿下賞鳥記錄賽冠軍 大雪山因她又增兩種鳥

把握拂曉看奇特「黃道光」！9月22日秋分限定

阿嬤都想要！Q版「金蘭醬油、金蘭油膏」3D造型悠遊卡9／21開賣，嗶卡還會發光

跑1公里捐1元！「礁溪老爺X知本老爺XGarmin」募集20萬達標

帶你遨遊蘭嶼神秘海底世界 海生館首辦ROV海下網路直播

中秋連假台金增第5波加班機 9月22日上午9時起受理訂位

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。