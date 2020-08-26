浴缸不要蓄水、衣服不能掛衣櫃？鬼月必看「入住飯店重要事項」小提醒

鬼月到了，入住飯店時難免有些忌諱，以免冒犯到好兄弟！小編整理出幾項最常見、最需要注意的事項來提醒大家，這樣下次入住就不用擔心了！

進房前先敲門

敲門。 圖／pixabay

在房門前，先不要急著開門，再累也要先敲門告知房內的好兄弟有人要進來了，以表示禮貌。有門鈴的話也可以按門鈴告知喔，才不會冒犯到好兄弟們。

浴缸不要裝水

浴缸。 圖／pxhere

晚上也不要在浴缸裡面蓄水，水面會跟鏡子一樣很容易成為鬼魂進出的通道。

不要掛衣服在牆上

很多人去飯店都會把衣服懸掛在牆上或衣櫃的衣架上，好兄弟看到了很有可能會借去穿，而且晚上要是看到衣服在飄動也很容易嚇到睡不著！

不要住在靠邊的房間

邊間。 圖／Flickr

飯店考量效率都會盡量把客人安排在靠近電梯的房間，所以靠邊的房間通常會比較少人住，據說少了「人氣」的房間容易聚集好兄弟，所以入住的時候記得跟櫃台確認避開靠邊的房間喔！

不要把雨傘打開

雨傘。 圖／pixabay

在室內撐傘很容易吸引好兄弟，在飯店內除了不要撐傘，也不要把傘打開放置，因為雨傘下也是容易聚集陰氣的地方。

不要睡在床以外的地方

床。 圖／pxhere

住飯店不要睡在床以外的地方，一個說法是床有所謂的「床母」，會保護睡在床上的人，睡在其他地方就無法被床母保護。另一個說法是要是床位空出來容易被好兄弟佔走，總而言之乖乖睡在床上是最好的選擇！

半夜不要亂拍照

拍照。 圖／pxhere

晚上是人氣場最弱的時候，所以好兄弟最喜歡這個時候出來了，半夜也不要亂拍照嚇自己，要是真的拍到什麼晚上肯定睡不好！

沖馬桶、讓空氣流通

沖馬桶。 圖／Wikimedia

到了房間不要急著坐上去解放唷，先將馬桶蓋蓋上把裡面原先的水沖掉，代表把不乾淨的東西沖走，並打開房間的門窗通風，讓房間裡的陰氣散開。

鞋子不要擺正

鞋子。 圖／pixabay

入住飯店時不要把鞋子放在床旁邊，也不要把鞋子整齊擺放，好兄弟看到時就知道房間裡有人！

入房不要太安靜

不要太安靜。 圖／pixabay

進入房間後要讓好兄弟們知道有人在房間，所以不要讓房間太安靜，可以把電視打開，讓房間多一點聲音，或者把水龍頭打開，讓水流動，跟開窗有相同的意思。

看全台熱門飯店

墾丁H會館

墾丁H會館主打的就是它的無敵海景和無邊際泳池，整座飯店多採用大片玻璃落地窗設計，採光非常良好，而且整面向海，不管是住哪一種等級的客房都能享受360度無死角的無敵海景，不只是白天可以看到心曠神怡的蔚藍海洋，在晚上的時候，出去陽台賞星星也是一定要做的啦！

墾丁H會館。 圖／agoda

地址：屏東縣獅子鄉竹坑村竹坑巷60號

附近景點：海鷗岩、竹坑、楓港

訂房網評價： 8.5/10(Agoda)

清境西雅圖璀璨雙城

這座以西班牙代表建築-塞哥維亞城堡為藍圖建築的清境西雅圖璀璨雙城，一整座鵝黃色的城堡，不管是白天或入夜看都漂亮，同時也可以享受到飯店的湖畔山景，而且價格非常親民，碰上折扣的時候一晚才2500出頭喔!不去一定會後悔，另外，客房的空間非常大，如果想帶家裡的小朋友去清境農場渡周末的話，也是一個很棒的選擇喔！

清境西雅圖璀璨雙城。 圖／agoda

地址：南投縣仁愛鄉榮光巷39號

附近景點：清境農場、翠湖步道

訂房網評價：7.2/10(Agoda)

花蓮遠雄悅來大飯店

花蓮遠雄悅來大飯店有三大重要的賣點，第一是整片面海的美景，一出客房就可以看天海一色的景致，但不只海景，在這也可以看到連綿一片的山景，甚至還可以看到合歡山呢！ 另外就是客房和餐廳等公共空間的維多利亞古典設計，飯店裡許多角落也是偶像劇取景的地方呢！來花蓮想好好享受的旅客，不要錯過了！

花蓮遠雄悅來大飯店。 圖／agoda

地址：花蓮縣壽豐鄉鹽寮村山嶺18號

附近景點：鹽寮觀海步道、遠雄海洋公園

訂房網評價：8.4/10(Agoda)

台中昭盛52行館

台中昭盛52行館，不管是對來台中的商務人士或是朋友共同出遊，都是個絕佳的選擇。飯店不僅位於台中熱鬧的西區，鄰近勤美商圈交通方便，周遭餐廳、景點、藝文景點也很多！而且客房內部設計新穎落落大方的風格，住進去的時候感覺舒服自在，此外，飯店也有健身房、洗衣機、會客空間等！

台中昭盛52行館。 圖／agoda

地址：台中市西區忠明路52號

附近景點：勤美商圈、草悟道、台中自然科學博物館

訂房網評價：8.4/10(Agoda)

宜蘭貝兒花園民宿

讓女孩們尖叫的粉色夢幻歐式鄉村風民宿，宜蘭貝兒花園民宿是以民宿男女主人的女兒命名，經過兩人的用心布置設計，住進這裡，就好像住進了公主的家，能感受到民宿主人一心一意想要給住客一個美好的體驗，而且在飲食上面都不馬虎，不管是早餐或是下午茶，都是提供民宿主人自己的手做餐點，不僅新鮮天然又很美味喔！

宜蘭貝兒花園民宿。 圖／agoda

地址：宜蘭縣冬山鄉新寮路113號

訂房網評價：9.2/10(Agoda)

高雄旗津道酒店

觀海酒吧看夕陽view最佳的位置就在高雄旗津道酒店，在進入飯店的時候，便可以感受到年輕活力的裝潢，色彩鮮豔卻又不俗的家具設置，從飯店大廳就可以看到高雄旗津的夕陽日落，飯店人員還會很貼心地告訴你今天日落時間是幾點， 而在客房裡就可以看到旗津港的美景，在飯店四樓還有一個觀海酒吧，傍晚的時候還可以上去小酌一杯呢！

高雄旗津道酒店。 圖／agoda

地址：高雄市旗津區旗津三路1050號3樓

附近景點：旗津星空隧道、旗津老街、旗津海水浴場

訂房網評價：8.0/10(Agoda)

池上日暉國際渡假村

享超大泳池&溫泉SPA，想度假一定要去五星級的池上日暉國際渡假村，飯店客房內有自帶島國風情的發呆亭和游泳池，如果時間不夠不能去出國去渡假的話，這裡是一個體驗渡假最好的地方! 而且這裡的頂級buffet也是一大賣點，提供了當季新鮮食材、選擇多，設置還有螃蟹吃到飽呢！這可是在台東非常搶手的五星飯店，預定手腳要快啊！

池上日暉國際渡假村。 圖／agoda

地址：台東縣池上鄉新興村新興107號

附近景點：池上油菜花海、大坡池風景區

訂房網評價：8.0/10(Agoda)

對許多人來說，旅遊是放鬆身心的好時機，但住宿在外，多少都會擔心發生恐怖的靈異事件，進入飯店時多做一些小動作防範，雖然沒有科學根據，但是至少讓自己能夠安心地入住，畢竟在人生地不熟的地方，最害怕的就是遇到不乾淨的事情了！

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