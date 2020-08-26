快訊

黃健庭遭控貪汙無罪確定 但幫藥商逃漏稅判刑2月定讞

聽新聞
test
0:00 / 0:00

浴缸不要蓄水、衣服不能掛衣櫃？鬼月必看「入住飯店重要事項」小提醒

聯合新聞網 / FunTime旅遊比價
圖／Flickr
圖／Flickr

鬼月到了，入住飯店時難免有些忌諱，以免冒犯到好兄弟！小編整理出幾項最常見、最需要注意的事項來提醒大家，這樣下次入住就不用擔心了！

進房前先敲門

敲門。 圖／pixabay
敲門。 圖／pixabay

在房門前，先不要急著開門，再累也要先敲門告知房內的好兄弟有人要進來了，以表示禮貌。有門鈴的話也可以按門鈴告知喔，才不會冒犯到好兄弟們。

浴缸不要裝水

浴缸。 圖／pxhere
浴缸。 圖／pxhere

晚上也不要在浴缸裡面蓄水，水面會跟鏡子一樣很容易成為鬼魂進出的通道。

不要掛衣服在牆上

很多人去飯店都會把衣服懸掛在牆上或衣櫃的衣架上，好兄弟看到了很有可能會借去穿，而且晚上要是看到衣服在飄動也很容易嚇到睡不著！

不要住在靠邊的房間

邊間。 圖／Flickr
邊間。 圖／Flickr

飯店考量效率都會盡量把客人安排在靠近電梯的房間，所以靠邊的房間通常會比較少人住，據說少了「人氣」的房間容易聚集好兄弟，所以入住的時候記得跟櫃台確認避開靠邊的房間喔！

不要把雨傘打開

雨傘。 圖／pixabay
雨傘。 圖／pixabay

在室內撐傘很容易吸引好兄弟，在飯店內除了不要撐傘，也不要把傘打開放置，因為雨傘下也是容易聚集陰氣的地方。

不要睡在床以外的地方

床。 圖／pxhere
床。 圖／pxhere

住飯店不要睡在床以外的地方，一個說法是床有所謂的「床母」，會保護睡在床上的人，睡在其他地方就無法被床母保護。另一個說法是要是床位空出來容易被好兄弟佔走，總而言之乖乖睡在床上是最好的選擇！

半夜不要亂拍照

拍照。 圖／pxhere
拍照。 圖／pxhere

晚上是人氣場最弱的時候，所以好兄弟最喜歡這個時候出來了，半夜也不要亂拍照嚇自己，要是真的拍到什麼晚上肯定睡不好！

沖馬桶、讓空氣流通

沖馬桶。 圖／Wikimedia
沖馬桶。 圖／Wikimedia

到了房間不要急著坐上去解放唷，先將馬桶蓋蓋上把裡面原先的水沖掉，代表把不乾淨的東西沖走，並打開房間的門窗通風，讓房間裡的陰氣散開。

鞋子不要擺正

鞋子。 圖／pixabay
鞋子。 圖／pixabay

入住飯店時不要把鞋子放在床旁邊，也不要把鞋子整齊擺放，好兄弟看到時就知道房間裡有人！

入房不要太安靜

不要太安靜。 圖／pixabay
不要太安靜。 圖／pixabay

進入房間後要讓好兄弟們知道有人在房間，所以不要讓房間太安靜，可以把電視打開，讓房間多一點聲音，或者把水龍頭打開，讓水流動，跟開窗有相同的意思。

看全台熱門飯店

墾丁H會館

墾丁H會館主打的就是它的無敵海景和無邊際泳池，整座飯店多採用大片玻璃落地窗設計，採光非常良好，而且整面向海，不管是住哪一種等級的客房都能享受360度無死角的無敵海景，不只是白天可以看到心曠神怡的蔚藍海洋，在晚上的時候，出去陽台賞星星也是一定要做的啦！

墾丁H會館。 圖／agoda
墾丁H會館。 圖／agoda

地址：屏東縣獅子鄉竹坑村竹坑巷60號

附近景點：海鷗岩、竹坑、楓港

訂房網評價： 8.5/10(Agoda)

清境西雅圖璀璨雙城

這座以西班牙代表建築-塞哥維亞城堡為藍圖建築的清境西雅圖璀璨雙城，一整座鵝黃色的城堡，不管是白天或入夜看都漂亮，同時也可以享受到飯店的湖畔山景，而且價格非常親民，碰上折扣的時候一晚才2500出頭喔!不去一定會後悔，另外，客房的空間非常大，如果想帶家裡的小朋友去清境農場渡周末的話，也是一個很棒的選擇喔！

清境西雅圖璀璨雙城。 圖／agoda
清境西雅圖璀璨雙城。 圖／agoda

地址：南投縣仁愛鄉榮光巷39號

附近景點：清境農場、翠湖步道

訂房網評價：7.2/10(Agoda)

花蓮遠雄悅來大飯店

花蓮遠雄悅來大飯店有三大重要的賣點，第一是整片面海的美景，一出客房就可以看天海一色的景致，但不只海景，在這也可以看到連綿一片的山景，甚至還可以看到合歡山呢！ 另外就是客房和餐廳等公共空間的維多利亞古典設計，飯店裡許多角落也是偶像劇取景的地方呢！來花蓮想好好享受的旅客，不要錯過了！

花蓮遠雄悅來大飯店。 圖／agoda
花蓮遠雄悅來大飯店。 圖／agoda

地址：花蓮縣壽豐鄉鹽寮村山嶺18號

附近景點：鹽寮觀海步道、遠雄海洋公園

訂房網評價：8.4/10(Agoda)

台中昭盛52行館

台中昭盛52行館，不管是對來台中的商務人士或是朋友共同出遊，都是個絕佳的選擇。飯店不僅位於台中熱鬧的西區，鄰近勤美商圈交通方便，周遭餐廳、景點、藝文景點也很多！而且客房內部設計新穎落落大方的風格，住進去的時候感覺舒服自在，此外，飯店也有健身房、洗衣機、會客空間等！

台中昭盛52行館。 圖／agoda
台中昭盛52行館。 圖／agoda

地址：台中市西區忠明路52號

附近景點：勤美商圈、草悟道、台中自然科學博物館

訂房網評價：8.4/10(Agoda)

宜蘭貝兒花園民宿

讓女孩們尖叫的粉色夢幻歐式鄉村風民宿，宜蘭貝兒花園民宿是以民宿男女主人的女兒命名，經過兩人的用心布置設計，住進這裡，就好像住進了公主的家，能感受到民宿主人一心一意想要給住客一個美好的體驗，而且在飲食上面都不馬虎，不管是早餐或是下午茶，都是提供民宿主人自己的手做餐點，不僅新鮮天然又很美味喔！

宜蘭貝兒花園民宿。 圖／agoda
宜蘭貝兒花園民宿。 圖／agoda

地址：宜蘭縣冬山鄉新寮路113號

訂房網評價：9.2/10(Agoda)

高雄旗津道酒店

觀海酒吧看夕陽view最佳的位置就在高雄旗津道酒店，在進入飯店的時候，便可以感受到年輕活力的裝潢，色彩鮮豔卻又不俗的家具設置，從飯店大廳就可以看到高雄旗津的夕陽日落，飯店人員還會很貼心地告訴你今天日落時間是幾點， 而在客房裡就可以看到旗津港的美景，在飯店四樓還有一個觀海酒吧，傍晚的時候還可以上去小酌一杯呢！

高雄旗津道酒店。 圖／agoda
高雄旗津道酒店。 圖／agoda

地址：高雄市旗津區旗津三路1050號3樓

附近景點：旗津星空隧道、旗津老街、旗津海水浴場

訂房網評價：8.0/10(Agoda)

池上日暉國際渡假村

享超大泳池&溫泉SPA，想度假一定要去五星級的池上日暉國際渡假村，飯店客房內有自帶島國風情的發呆亭和游泳池，如果時間不夠不能去出國去渡假的話，這裡是一個體驗渡假最好的地方! 而且這裡的頂級buffet也是一大賣點，提供了當季新鮮食材、選擇多，設置還有螃蟹吃到飽呢！這可是在台東非常搶手的五星飯店，預定手腳要快啊！

池上日暉國際渡假村。 圖／agoda
池上日暉國際渡假村。 圖／agoda

地址：台東縣池上鄉新興村新興107號

附近景點：池上油菜花海、大坡池風景區

訂房網評價：8.0/10(Agoda)

對許多人來說，旅遊是放鬆身心的好時機，但住宿在外，多少都會擔心發生恐怖的靈異事件，進入飯店時多做一些小動作防範，雖然沒有科學根據，但是至少讓自己能夠安心地入住，畢竟在人生地不熟的地方，最害怕的就是遇到不乾淨的事情了！

更多本月熱門活動整理，請看「FunTime八月份旅遊活動月曆」

更多熱門自助攻略，請看「跟著FunTime趣旅行」

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」

民宿

延伸閱讀

她住民宿退房神還原 店家傳訊問：太乾淨了您有住嗎？

自己一人住超過20坪的房子會有多爽？ 過來人曝：鬼月很恐怖

鬼月到！近五成媽媽七夕都在拜神界女團 祈求孩子好帶

鬼月房市蕭條？ 樹林地政所：近3年買氣勝春節

相關新聞

浴缸不要蓄水、衣服不能掛衣櫃？鬼月必看「入住飯店重要事項」小提醒

鬼月到了，入住飯店時難免有些忌諱，以免冒犯到好兄弟！小編整理出幾項最常見、最需要注意的事項來提醒大家，這樣下次入住就不用擔心了！

全台最大「萬豪酒店」插旗高雄！700間客房＋高空酒吧＋空中禮堂將開幕

號外，全台最大「萬豪酒店」即將登場！插旗南台灣的「高雄萬豪酒店」今年初因應疫情延緩開幕，從第一季一路順延至今，終於預計於第四季開幕，意即最快會在10月與大家見面。最新飯店共有700間客房與套房，還有夢

又關一間！北車M8誠品捷運店書店29日熄燈　曾是誠品五大店之一

誠品再關一店！曾經是誠品五大店之一、位於台北車站M8的「誠品捷運店」，其中的誠品書店將於8月29日關閉。誠品證實此事，並...

「姐姐蕾絲款」中衛口罩來了！屈臣氏會員7/31消費可加購限量謝金燕聯名款中衛口罩

屈臣氏寵i會員專屬福利又來了！繼第一波迷彩花色的中衛醫療口罩加購被搶購一空之後，屈臣氏將於7月31日推出第二波寵i會員專...

iPhone 2.2折起！STUDIO A 7門市推蘋果夏季福利品特賣

搶攻暑假買氣、迎接開學季，STUDIO A將於7月31日推出「蘋果夏季福利品特賣」，iPad Pro搭配鍵盤式聰穎雙面夾...

動滋券除了迪卡儂還有哪裡可用？合作店家清單竟還有特力屋、墊腳石

400萬份動滋券，你收到簡訊了嗎？動滋券可用來消費的地方包含體育活動、運動旅遊及電競商品等，確切的商家清單可到動滋網查詢。不過除了運動用品公司迪卡儂，就連DIY用品店特力屋、圖書廣場墊腳石也可以使用。

210萬藝fun券得主出爐！身分證尾數這7個號碼 抽中了！

文化部推出的200萬份600元「藝FUN券」，昨晚9時截止登記，破300萬人完成登記，等於將有三分之一的人抽不到藝FUN...

整理包／「振興三倍券」超市量販優惠一次看

「振興三倍券」開放預購，除了可利用四大超商預訂、領取外，經濟部表示，也可上「官網預訂」，領券地點除了超商外，還有全聯、美...

教學文／振興三倍券超商預購30秒搞定 收到簡訊這樣才能領

振興三倍券開放預購了！預購時間從今(1)日直到7日晚間10點前，民眾可以選擇到三倍券官網或四大超商預購實體紙本券。需要注意的是，郵局並不在此次預購通路當中，郵局必須等到15日，在現場直接購買實體紙本券。紙本三倍券首波領取時間為7月15日到31日的每天早上9點到晚上10點。

IKEA桃園店7月22日熄燈 出清價300項商品3折起

開業15年、位於桃園中山路的IKEA桃園店將於7月22日結束營業，之後將搬遷到高鐵青埔特區開設全台最大旗艦店IKEA青埔...

「三倍券」升級為縣市大戰 一張圖秒懂各縣市加碼優惠

「三倍券」已升級為各縣市大戰，經濟部今（23）日表示，台北市、新北市、桃園市、新竹縣及花蓮縣，都已經配合三倍券，推出自家...

你累了嗎？會發聲的「保力達蠻牛icash2.0」6/17開放限量預購

悠遊卡、icash2.0已成為許多人外出一定要隨身攜帶的好幫手，造型設計也越來越有創意，不僅實用更值得收藏。繼日前引爆話...

熱門新聞

國旅爆量！ 安心旅遊補助僅剩3億 不排除提前結束補助

又是台灣輸出病例！菲籍女性自台返國 確診新冠肺炎

今晚起中南部恐大豪雨！ 鄭明典示警：不可忽視的降雨

鐵道迷拍「司機蹺腳」照害懲處 當事人曝辛酸真相引眾怒

台北市哪些路最陰？ 網友狂推「這路段」：有陰廟，真的怕爆

高記、銀翼接連停業！永康商圈咖啡廳、旅行社也撐不住

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。