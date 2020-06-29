振興三倍券綁定LINE Pay Money 最高享價值7,400元回饋

政府振興三倍券即將上路，為了增加民眾使用電子券的意願，LINE Pay與一卡通攜手推出「LINE Pay Money振興三倍券優惠活動」，用戶只要綁定電子券於LINE Pay Money，累計消費滿3,000元，即可獲得LINE POINTS點數最高400點回饋，累積消費滿額還有機會抽中LINE POINTS點數5,000點。

自7月15日至12月31日止，綁定振興三倍券於LINE Pay Money累積消費滿3,000元（LINE POINTS點數折抵金額不列入計算）之用戶，前10,000名可獲得LINE POINTS點數400點回饋，第10,001至第80,000名可獲得LINE POINTS點數200點，第80,001名後的用戶也能獲得LINE POINTS點數100點，讓用戶只要消費就能樂享回饋。自7月15日至9月30日止，綁定振興三倍券於LINE Pay Money累積消費滿5,000元的用戶，還可自動獲得LINE POINTS點數抽獎活動資格，共有200名幸運兒將可得到LINE POINTS點數5,000點，等於消費金額由LINE Pay買單。

為方便用戶綁定，LINE Pay提供了LINE Pay官方帳號、LINE Pay主頁、LINE Pay官網、一卡通官網等多種振興三倍券綁定入口供民眾使用，綁定步驟簡易且提供便利的累積消費金額查詢功能，讓用戶清楚了解個人消費狀況。而政府所提供的2,000元回饋金，LINE Pay Money也提供了「LINE Pay Money儲值金」、「ATM提領現金」、「愛心捐款」等3種領取方式，供用戶依個人需求自由選擇。選擇回饋「LINEPayMoney儲值金」的用戶，更可隨時將儲值金即時提領至個人銀行帳戶，或是留在LINE Pay Money餘額中繼續消費，結合LINE Pay於各通路所舉辦的優惠活動，讓回饋持續放大。