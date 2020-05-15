微風atré 打造滿滿日本風 免出國就能解悶

經濟日報 / 項家麟
「atré」-艾妥列世界一號店，為台灣消費者帶來與日本atré同步的舒心購物空間。 圖／業者提供
「atré」-艾妥列世界一號店，為台灣消費者帶來與日本atré同步的舒心購物空間。 圖／業者提供

受到新冠肺炎疫情影響，民眾無法出國趴趴走，大呼「悶壞了」！有百貨業者為滿足國人無法出國的遺憾，特地聯手東京人氣的 JR東日本集團車站共構商場「atré」艾妥列世界，引進七成日本人氣品牌同時打造滿滿櫻花氣氛的舒心購物空間，讓民眾免出國就能輕鬆逛日本，同步享受在東京購物的樂趣。

創下一年超過800萬人次造訪的微風南山atré艾妥列世界一號店，來台已屆滿周年，在台灣是與微風聯盟營運的方式經營，商場內約有七成是日本的人氣品牌，以往只有在日本才能購買的品牌，現在在atré就可以買的到。

包括有：日本女孩IG大曬美照的東京牛奶起司工房，店裡經典的海鹽餅乾加上可愛的乳牛 LOGO，還有超濃郁聖代上面加上起司蛋糕和經典餅乾更是必吃款；時尚潮流和日本傳統文化喜好者的愛店-「BEAMS JAPAN 期間限定店」，與台灣在地品牌「神農生活」、台灣人氣飲品品牌「春陽茶事」則是首次跨界合作，限定店將開到9月13日，愛好者除了聯名商品，店內的商品小物更不容錯過。此外，也有品牌指名選在atré開幕，像是GREEN LABEL RELAXING，而日本超人氣服飾品牌SNIDEL、gelato pique也將在6月盛大登場；日本二手服飾專門店「2nd STREET」也在微風南山atré限定登場，這次的快閃店也帶來了許多在日本收購的超值精選商品，不妨手刀把握機會來這裡挖寶。除了日本人氣名店，來自巴黎的排隊名店le Boulanger de Monge也選在atré設櫃，國人不用出國就能品嘗到巴黎人日常生活美食，店家特別推薦甜而不膩、香氣滿滿的必吃第一名人氣蘋果派，還有經典法國麵包也是基本入門必買品。不僅如此，未來 atré還會持續引進日本選品店高品質商品，保證所有商品都是由日本直送。

Atré也為慶祝台灣防疫成功，疫情逐漸趨緩，同時替日本加油打氣，在5月中旬時開放二樓展示空間，舉辦「不要輸給 COVID-19！台灣 日本打氣交換應援」活動，讓消費者寫下加油打氣留言，之後也會將大家暖心留言上傳Atré編輯部FB。在家悶壞的民眾，不妨走趟Atré，來個免出國遊日本行程，吃吃日本超人氣食物，逛逛超可愛日本小物，舒緩平日防疫過於緊繃的心情。

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