與眾不同的美術館！ 奇幻「光之書寫」2020臺灣國際光影藝術節

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臺灣國際光影藝術節－光之書寫於台中國立臺灣美術館奇幻開展，一次展出來自台灣、義大利、日本等地藝術家的作品，以光為創作主軸，結合現有空間、空橋、草地、小小山坡等處，打造出別於白天的景色，重新賦予新的場域感受，讓台中越夜越美麗。

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這裡總共有八處裝置藝術可讓大家好好欣賞，黑夜裡的美術館，綻放著光芒的燈飾格外耀眼，讓人想不注意都難，此次光影藝術節設置的八處造景，有幾處是設置在室內，建議大家可以先尋找活動的粉色看板閱讀，上頭不只有詳細的地圖導覽，更擺放了完整的作品簡介。

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而此次藝術節最吸睛的莫過於大門廣場的《星座》、《星星的使者》，以五顏六色的繽紛色彩設計成拱門的形式，搭配美術館原有的地景磁磚，相互輝映之下，非常襯景！不管是喜歡拍照的網美網紅、情侶約會或是親子散步同樂，都很適合來國美館感受一下不同的台中夜生活，把握展出時間，找機會來國美館走走吧。

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2020臺灣國際光影藝術節－光之書寫

展期日期：

→戶外光影裝置：2020 / 01/ 18 (六) −2020/ 02 / 23 (日)

→沉浸式空間201展廳：2020 / 01/ 26 (日) −2020/ 03 / 01 (日)

展期時間：17：00至22：00

展演地點：國立臺灣美術館 （403台中市西區五權西路一段2號）





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