西洋情人節「2020愛你愛妳」玩樂提案：飯店美食饗宴、甜蜜禮盒、浪漫體驗

浪漫的西洋情人節即將到來，大家要為另一半準備什麼驚喜呢？無論是精心安排燭光晚餐，或是在體驗活動中讓感情加溫，當然更少不了甜蜜的情人節禮物。快來著手安排放閃玩樂計畫，緊緊牽著愛人的手，度過最難忘的「2020愛你愛妳」西洋情人節！

# 福容大飯店

福容大飯店為「2020愛你愛妳」情人專屬日子打造最美氛圍！「福容淡水漁人碼頭店」推出2月份限定專案，雙人成行，每人只要$2,020元，入住市景客房送豐盛早餐和情人塔搭乘券；加價$999元即可升等無敵海景房，並贈送法式凡爾賽雙人下午茶。「福容林口店」用玫瑰香氛寵情人，入住雅緻客房每人$2,020元，再送雙人份的玫瑰水漾潤膚乳、玫瑰香氛洗手乳與玫瑰花果茶。

福容淡水漁碼店－帶著愛人前往百米旋轉情人塔，享受甜蜜的雙人世界。（圖片提供／福容大飯店）

「福容台北一館」推出情人優惠專案，入住精緻客房只要$5,299元起，享花現福容套餐或雙人SPA 30分鐘，；2/14至田園咖啡廳用餐，親臉頰並拍照打卡上傳，即可獲得主菜「洛神花慢燉牛腱心」1份。「福容台北二館」也推出2月份限定專案，情人套餐雙人只要$2,020元+10%，前菜以日本海膽、魚子醬、鮭魚卵作為基底，襯托北海道生食干貝的鮮甜；主菜以龍蝦殼熬煮高湯後燉煮內餡，鋪上濃厚帕馬森起司，彈牙龍蝦肉與焗烤起司相牽，象徵著情侶相牽相伴！而情人住房專案只要$3,999元，贈送草莓慕斯水果盤、紅酒一瓶，飯店貼心提供延遲至下午2點退房，加價$3,000元還能升等行政套房。

福容台北二館－2020愛你愛妳雙人套餐。（圖片提供／福容大飯店）

福容台北二館－2020愛你愛妳雙人套餐。（圖片提供／福容大飯店）「福容福隆店」擁有最浪漫的黃金沙灘，還有能讓感情升溫的海洋溫泉，2、3月推出情人節住房專案，每人只要$2,020元起；於2/14、3/14情人節入住，再加碼贈雙人起士鍋及客房毛巾天鵝。「福容花蓮店」也推出一泊二食浪漫專案，2、3月兩人同行，每房$4,999+10%元起，獨享情人客房專屬佈置、紅酒１瓶、三溫暖買１送１；享福卡會員享台灣觀巴行程9折與晶雅SPA療程第2人半價，平日入住再享延遲下午1點退房。

福容花蓮店－擁有無敵海景與浪漫帷幕的和洋客房。（圖片提供／福容大飯店）

福容花蓮店－擁有無敵海景與浪漫帷幕的和洋客房。（圖片提供／福容大飯店）「福容桃園機捷A8店」的A BAR酒吧，於2/14至2/16推出雙人套餐，每套2,020+10%元，品嚐主廚特製9道式套餐。以微醺特調雞尾酒拉開浪漫序曲，君度橙酒加上蘭姆酒與鳳梨汁，讓情人夜瀰漫柑橘味和濃郁酒香；主餐有美國精選肋眼牛排、塔香青醬海鱸魚，甜點以爆漿堅果布朗尼蛋糕，催化佳偶的蜜意濃情。

福容桃園機捷A8店－2020愛你愛妳美饌雙人套餐。（圖片提供／福容大飯店）

福容桃園機捷A8店－2020愛你愛妳美饌雙人套餐。（圖片提供／福容大飯店）

Info

福容大飯店

客服專線：0800-455-588

官網：福容大飯店

# 台北君悅酒店

迎接一年一度的西洋情人節，台北君悅酒店於2/14西洋情人節晚間餐期，特別於被網友喻為情人約會聖地與求婚傳奇餐廳的「寶艾西餐廳」，推出「心動時刻」雙人情人節套餐$6, 688元+10%；以生生世世浪漫寓意，結合珍珠、玫瑰結合奢華魚子醬、鴨肝、頂級菲力等食材元素，打造獨一無二浪漫時刻。套餐內容包含雙人5件式套餐與兩款頂級佐餐酒，以頂級食材結合奇幻味覺與夢幻視覺，重現最初相戀相愛的心動時刻。

寶艾西餐廳－「心動時刻」雙人情人節套餐。（圖片提供／台北君悅酒店） 而以經典義大利料理著稱的「Ziga Zaga」，於2/14至2/16推出「義享情人」雙人套餐$5,600元+10%，以經典義式料理搭配海陸分享餐，雙人共享為愛情加溫。前菜以「韃靼式黃鰭鮪魚與煙燻鴨胸鴨肝慕斯」，打造繽紛海陸開胃集；主菜則推出「義大利經典慢燉犢牛膝」與整隻「波士頓龍蝦」，豐沛海陸滋味層層堆疊；甜點則推出經典「香草莓果塔」，品味最純粹的幸福甜蜜。

台北君悅Ziga Zaga。（圖片提供／台北君悅酒店） 此外，自2/3至2/15止，位於酒店1樓的「Baguette禮品‧烘焙坊」，也同步販售情人節限定「愛戀心語」系列蛋糕與巧克力禮盒。「情人節限定巧克力禮盒」（$680元/9入裝）以紅寶石、黑、白巧克力，搭配不同內餡製成3款風味巧克力；其中1款選用珍貴稀有的紅寶石巧克力製作，富有天然粉色與天然莓果的酸甜，內餡搭配紅心芭樂甘納許，口感香甜滑順，為兩人浪漫時刻增添甜蜜滋味。

Baguette禮品烘焙坊－「愛戀心語」巧克力禮盒。（圖片提供／台北君悅酒店）

Info

台北君悅酒店

地址：台北市信義區松壽路2號

訂位專線：（02）2720-1230

官網：台北君悅酒店

# 台北美福大飯店

又到了粉紅泡泡大舉肆虐的西洋情人節了，還在思考要如何向另一半表達滿腔愛意嗎？台北美福大飯店的「GMT義大利餐廳」，於2/13至2/16晚餐期間，推出「摯愛情人節晚間套餐」，每位$2,680元+10%。由義大利主廚親自設計，前菜獻上輕煎北海道干貝，接下來品嘗香草杏仁紅蝦沙拉，還有野菇卡布奇諾濃湯，主菜提供美國Prime老饕牛排與嫩煎紅鯔魚兩種選擇，最後再以情人節限定甜點收尾，為情人節畫下完美的句點。

GMT義式餐廳－摯愛情人節晚間套餐。（圖片提供／台北美福大飯店） 熱戀中的情侶眼中都只容得下彼此，彷彿相擁入懷，就能自成天地；點心坊主廚以此為概念，打造「愛戀星球」5吋造型蛋糕，以紅麝香葡萄所製成的內餡，搭配柚子慕斯及檸檬香緹，再用法芙娜巧克力形塑出真心墜落在星球之上的意象，每個$1,080元。另一款主題蛋糕「綻放玫瑰」，則將情人節必備的玫瑰花與甜點完美融合，以盛開玫瑰姿態，搭配玫瑰覆盆子及新鮮草莓奶醬，外層再以滑順牛奶巧克力慕斯包裹，每個$280元。

點心坊－「愛戀星球」5吋造型蛋糕。（圖片提供／台北美福大飯店） 同時，還推出包裝精美的「愛戀手工巧克力禮盒」（12入），內含紅唇、心型、松露造型等3款造型巧克力，將戀人間炙熱愛戀捏塑成宛如藝術品般的甜膩滋味，每盒$1,080元。凡點選GMT「摯愛情人節套餐」兩套，即可以情話綿綿價$520元加購「愛戀手工巧克力禮盒」1盒（需3日前預訂）。

點心坊－愛戀手工巧克力禮盒。（圖片提供／台北美福大飯店） 除了美食與甜點之外，台北美福大飯店於2/5至12/29期間，推出「One & Only」住房專案。與頂級精品氣球品牌O! Balloon攜手合作，精心打造的星體驚喜盒，還能客製化上各式深切祝福。入住另享免費升等18坪寬敞空間的雅仕客房（價值$19,635元），同時貼心準備了法國克萊喜水蜜桃風味氣泡酒乙瓶，以及主廚訂製款的甜蜜手工蛋糕，隔日早晨還能悠閒品嘗彩匯自助早餐，溫馨驚喜價$7,800元+15.5%。

One & Only住房專案。（圖片提供／台北美福大飯店）

Info

台北美福大飯店

地址：台北市中山區樂群二路55號

訂位專線：（02）7722-3399轉訂房、各餐廳

官網：台北美福大飯店

# 誠品行旅

In Between之間餐廳－獨家手工花束獻上真愛心意，為情人夜晚留下完美印記。（圖片提供／誠品行旅） 「大海、天空、海洋被重新鑄造，猶如一桶黃金，正如你在我夢裡的樣子，猶如一朵玫瑰，綻放在我內心最深處。」著名愛爾蘭詩人葉慈，用玫瑰詮釋出愛情最美的樣子，用花朵歌頌真愛的純潔與珍貴。誠品行旅於2/14至2/16西洋情人節晚間時段，將在「In Between」與「The Chapter Café」分別推出情人節限定饗宴，伴隨窗外101都會夜景與松菸綠地的絕美景致，享受微醺在人文秘境裡的美好片刻。最特別的是，凡於2/14當晚前來「In Between」用餐，將可獲贈浪漫花束1只；每束皆由飯店首席花藝師親自設計打造，期盼以真誠款待的心意，為情人節夜晚增添獨一無二的美麗回憶。

In Between之間餐廳－摯愛情人套餐。（圖片提供／誠品行旅） 坐落於2樓的「In Between之間義法料理餐廳」，特別規劃「摯愛情人套餐」，每位$2,500元+10%。除了可享用「無花果與水牛起司佐榛果蜂蜜」、「炙燒醋漬鮪魚」、「龍蝦濃湯」、「粉紅甜菜根燉飯」、「杏仁櫻桃焦糖茶慕斯與開心果蛋糕」等美饌之外，還有由主廚悉心呈獻極品主菜2選1，包含受肉食饕客推崇的「炭烤肋眼牛排│珠寶盒│蘆筍│燉菜」，或肉質細緻彈嫩的「香煎鱈魚│菊芋│青花筍│奶油芥茉籽醬汁」，以精緻佳餚陪伴旅人共度浪漫夜晚。

The Chapter Café－珍愛雙人饗宴。（圖片提供／誠品行旅） 而位在1樓的「無國界料理餐廳The Chapter Café」，則於情人節帶來「珍愛雙人饗宴」，每套$2,599元+10%。一系列的精彩菜色，包含「阿拉斯加蟹肉│紫蘇梅│玉米脆餅」、「義式炒磨菇鮮蝦」、「牛肝菌卡布奇諾濃湯」及餐後甜點「白巧克力優格慕斯莓果茶蛋糕」；主餐方面則大器推出華麗雙人海陸美饌，有「美國菲力牛排│蘆筍│百里香醬」與「時令綜合海鮮│番茄奶油醬」，為情侶旅人傳遞濃厚深刻的幸福感。

Info

誠品行旅

地址：台北市信義區菸廠路98號

訂位專線：（02）6626-2882（In Between）、（02）6626-2880（The Chapter Café）

官網：誠品行旅

# 君品酒店

西洋情人節即將到來，君品酒店為情侶們安排了浪漫慶祝活動，創造兩人專屬的美好回憶。於2/10至2/16期間，情人節首推「一世我愛你」住房專案，用諧音$14,520元就能入住君品套房，享受酒店精心規劃好的浪漫套裝活動：先和情人甜蜜蜜地觀賞完愛情電影，回到房間後迎接的是灑落花瓣與毛巾天鵝的浪漫佈置，一起依偎在房內享用主廚碳烤美國肋眼牛排搭配Verdi氣泡酒，沉浸在滿滿幸福愛戀中，共度甜蜜時光。

「一世我愛你」住房專案。（圖片提供／君品酒店）

而雲軒西餐廳自2/8至2/25止，期間限定推出「心語愛戀」雙人分享餐，售價$6,380元+10%。套餐包含兩隻新鮮加拿大活龍蝦，以及10盎司美國極光牧場安格斯肋眼牛排；用餐即贈Verdi氣泡酒乙瓶，再享繽紛沙拉吧，無限供應超過20種的新鮮有機蔬菜、當令現流海鮮、多款日式料理、莫凡彼冰淇淋，以及情人節主題甜點。最特別的是，凡預訂限定雙人分享餐，即能客製1顆馬卡龍，寫下濃濃愛意與感謝，送給重要的另一半，留下最甜美的回憶。

雲軒西餐廳－「心語愛戀」雙人分享餐。（圖片提供／君品酒店）

Info

君品酒店

地址：台北市大同區承德路一段3號

訂位專線：（02）2181-9999轉訂房組、（02）2181-9977（雲軒西餐廳）

官網：君品酒店

# 礁溪寒沐酒店

戀人專屬的2020夢幻愛情年度，礁溪寒沐酒店於2/1至3/15甜蜜打造「沐心獻戀」情人節饗宴與住房活動。「MU BAR」主廚團隊悉心獻上「愛妳愛你浪漫情人餐」，每人$2,020元+10%。4道式晚間雙人套餐，由醉人果香特調飲品「莓荔戀人」與「美得冒泡」揭開迷人夜晚序幕，清爽脆甜「海鮮田園沙拉」勾起誘人食慾、濃醇香氣四溢的「酥炸牡蠣松露奶油蘑菇濃湯」、大海鮮鹹滋味席捲而來的「溫泉番茄龍蝦手工義大利麵」，最後以猶如戀愛般酸甜動人的野莓甜點「初戀情人」為夜晚畫上完美句點。

MU BAR－愛妳愛你浪漫情人餐。（圖片提供／礁溪寒沐酒店） 和煦陽光灑落山林間，盡情感受自然與湯泉之美；遠離城市喧囂，與戀人來趟甜蜜之旅。酒店同步推出「情人節一泊二食」住房專案，只要$13,140元起，入住15坪迎曦閣雙人房乙晚。享有MU TABLE自助式早餐兩客與MU BAR情人節晚間套餐，加碼贈送精選紅酒、幸福花束、客房浪漫佈置，以及提提研面膜乙份（面膜數量有限，贈完為止），請於三天前預訂。獨立客房湯池中享受礁溪美人湯，呵護戀人彈嫩肌膚，綻放閃耀光采。

迎曦閣雙人房。（圖片提供／礁溪寒沐酒店）

Info

礁溪寒沐酒店

地址：宜蘭縣礁溪鄉健康路1號

訂位專線：（03）905-8000

官網：礁溪寒沐酒店

# 瑞穗天合國際觀光酒店

2020年諧音「愛你愛妳」，也讓今年的西洋情人節更添浪漫氛圍。瑞穗天合國際觀光酒店即日起至3/31止，推出「幸福情人節 Villa一泊二食加贈SPA」住房專案，入住獨棟的格蘭雅緻別墅（4人房），室內加戶外泳池和庭院共110坪，超大空間享受無拘無束的幸福時光。專案提供早/晚餐，每房附贈紅酒乙瓶（未滿18歲請勿飲酒），再加贈館內的國際知名Spa品牌悅椿Spa（Angsana Spa） 60分鐘療程乙堂；額外加購Spa療程，還可享60分鐘以上療程8.5折優惠。

格蘭雅緻別墅。（圖片提供／瑞穗天合國際觀光酒店）

「幸福情人節 Villa一泊二食加贈SPA」住房專案，兩人平日優惠價$17,999元+10%，4人平日優惠價$22,999元+10%。入住頂級奢華的格蘭雅緻別墅，可在房內泡湯池享受瑞穗特有溫泉「黃金湯」，也可徜徉私人戶外泳池和庭院。另外還有占地2300坪的金色水樂園盡享泡湯戲水之樂，最後再以精緻細膩的悅椿Spa按摩技法，為情人節旅程畫下完美Ending。

瑞穗特有溫泉「黃金湯」。（圖片提供／瑞穗天合國際觀光酒店）

悅椿Spa。（圖片提供／瑞穗天合國際觀光酒店）

Info

瑞穗天合國際觀光酒店

地址：花蓮縣瑞穗鄉溫泉路二段368號

訂房專線：（02）8978-6688、（03）887-6000

官網：瑞穗天合國際觀光酒店

# GODIVA

當馥郁醇香的巧克力碰上柔情蜜意的情人節，就像丘比特的愛神之箭，瞬間喚醒人們心中浪漫瑰麗的幻想。GODIVA 推出全新2020情人節限量禮盒，傾情詮釋巧克力和愛情的奇妙關係。

GODIVA情人節巧克力禮盒。（圖片提供／GODIVA）

2020 GODIVA情人節限量禮盒由法國設計師品牌Olympia Le-Tan精心設計，以富含浪漫和創意的書本造型手拿包聞名，將純手工刺繡和文學作品結合，幻化為精緻的時尚手拿包，從創立以來就備受名人追捧。此次設計充分展現了天馬行空和浪漫迷人的巴黎風情，並將標誌性的手繪情人節符號，如愛心、玫瑰、鴿子、情書和天使元素巧妙融入設計中。

GODIVA情人節浪漫巧克力心形禮盒。（圖片提供／GODIVA） 每一年都陷入選擇障礙，不知道她究竟比較喜歡小飾品還是巧克力嗎？GODIVA今年的情人節限量系列，一次滿足情人的所有喜好，還在想情人節要送什麼嗎？GODIVA已經幫你準備好了！即日起，凡購買任一款情人節禮盒滿NT$1,500即可獲得GODIVA粉紅情人節限量吊飾乙個。

GODIVA粉紅情人節限量吊飾。（圖片提供／GODIVA）

Info

GODIVA

官網：GODIVA

文／周惠儀

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