交換禮物就選它了！　十大網友最愛桌遊類型來了

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不管是派對活動、親友聚會，桌遊都是非常有趣、適合的活動。

近年來，桌遊愛好者越來越多，不但國內外推出一個個經典之作，更有桌遊專門場所、團體活動紛紛展開，玩家不管人數少或多都有不一樣的趣味可以體會。

DailyView網路溫度計透過《KEYPO大數據關鍵引擎》調查這股桌遊風潮，整理出了十項網友最愛的類型，以及受到玩家喜愛推薦的多款遊戲，就等你來挑戰喔！

image source：雅文基金會

1. 趣味一級棒：歡樂派對

這年頭斜槓青年當道，玩桌遊如果只會動腦，早就不夠看了，你最好還要具備其它技能，才能制霸全場！

例如《妙筆神猜》這款趣味性十足，能炒熱氣氛的遊戲，就因為讓玩家發揮聯想力的同時，也能展現驚人的繪畫功力，因此榮獲本屆網友最愛桌遊的冠軍寶座！不過～可想而知，倘若你畫什麼不像什麼，風格猶如新時代的野獸派，那也可能會被好朋友噹一輩子哦XD！





2. 新手好入門：家庭遊戲

2001年，曾榮獲年度遊戲獎殊榮的桌遊《卡卡頌》，絕對稱得上「新手好入門」的家庭遊戲代表，因為它容易上手又耐玩，能讓三五成群的好友歡樂一整個午後，因此就算推出近20年，人氣依舊不減！

至於為何取名《卡卡頌》？不說讓人還以為是一首歌勒？其實理由再單純不過，卡卡頌其實是法國一座古城，有濃厚的古堡氣息，因此玩家們要在遊戲中飾演君王，派遣親信去占領或拓荒土地，稱霸世界！





3. 誰是優等生：反應益智

倘若你從小到大考試都輸人，不曾有過當優等生的滋味，那訓練反應益智的桌遊，無疑是你的首選！其中名為《烏邦果 ubongo》的桌遊，在非洲又譯為「腦袋」，所以遊戲顧名思義超需要你動腦，與其他玩家互拚七巧板的拼圖速度，同時收集寶石以較分數高下。

快不一定會贏，看準拿寶石時機便能彌補拼圖速度上的不足，班上考最後一名的人，打臉學霸的時機就看這遊戲了！

image source:PChome24小時購物

4. 合作才能贏：親子兒童

人無論活到幾歲，都要學著如何表達自己的情緒，但別忘囉！用「心」傾聽也是一件非常重要的事。尤其是心智未成熟的孩子，更需要長輩、師長或父母透過趣味的教學互動，明白人與人溝通的重要性，培養出同理心，理解他人真正的需求。

因此，「雅文基金會」特別與「新天鵝堡」合作，共同開發一款名為《抖抖山大冒險》的親子桌遊，盼小朋友在聽完聽損小熊與機伶小猴協力挑戰各項關卡的故事背景後，化身成森林裡的可愛動物，一同幫助2位主角完成「幫驢子爺爺找到紅盒子」的終極任務，進而將這份接納、尊重別人的思維，擴及至其他弱勢族群，讓全台無論男女老幼，一起打造友善溝通的社會環境。

當然，從中孩子們自然也能體悟到團隊合作的樂趣，因此《抖抖山大冒險》可說是一款每個家庭都必備的優質桌遊哦！

image source：雅文基金會

5. 體驗新生活：情境模擬

看過法國小說改編電影《香水》的人都知道，裡頭連續殺人犯雖然令人毛骨悚然，可他的靈敏嗅覺，叫人印象深刻。

而這樣模擬情境的玩法，近年也融入桌遊之中，好比讓玩家體驗職人生涯的《調香師》，就大膽突破一般桌遊道具上的限制，設計出讓人實際能聞到香氛的香味卡，並透過嗅聞進行學習與記憶，扮演剛踏上調香大師道路的追夢者，四處廣結善緣、獲得小幫手，走遍世界各地，迎接各種任務與挑戰。

image source:嘖嘖

6. 燒腦大作戰：策略思考

有時候，玩桌遊除了能帶來樂趣外，還能訓練自己獲得清晰的邏輯，若妥善應用於日常生活中，可幫助玩家解決各種複雜難題。

例如，刺激人腦細胞活躍的《四季物語》，正是一款節奏明快的卡牌策略遊戲，它讓玩家藉由輪抽方式，在大自然四季定律中扮演魔法師，透過活躍的四大元素與不同法術、法寶之效用，進行水晶上的提煉與轉換，玩家能發揮不同戰術策略，成為夥伴眼中最偉大的四季魔導士。

image source:露天拍賣

7. 邊玩邊學習：教育教材

如果你「數讀」過人，對整理密密麻麻的數字相當拿手，那富含學習與教育意義的以色列人麻將《拉密》，你千萬不能錯過！

它非常考驗玩家數字排列組合上的臨場反應，勝利條件正是將自己手牌出光光，因此如何把4種顏色，各別1～13的數字，每個數字有2張的卡牌，在輪到你的有限回合內，竭盡所能以3張以上的組合丟出檯面，正是這款遊戲最大困難點，但也因為這樣，贏的時候包準你成就感爆棚啊！





8. 完全看人品：運氣至上

你最近諸事不順？感覺一年四季都在水逆？小心囉！完全憑運氣的桌遊恐怕不太適合你，因為上輩子燒好香的人會把吃你夠夠！

不信你瞧，曾在募資網站坐擁21萬支持者，募到逾870萬美金的派對遊戲《爆炸貓》，玩法就像「俄羅斯輪盤」般簡單，玩家只要在回合結束時抽卡，抽到爆炸貓者就遭淘汰，直到全場剩一位勝利玩家。

當然～如此闔家歡樂的桌遊，肯定少不了可愛的魔性畫風。由國外知名圖文畫家設計的喵星人圖案，也抓住許多貓奴「有喵就給讚」的少女心！





9. 別信任何人：陣營心機

世態炎涼，防人之心不可無！選陣營、搞派系、耍心機的桌遊，自然引發網友高度關注！就像《矮人礦坑》系列，它不僅是少數能8人以上同樂的派對遊戲，遊戲規則也不會太過複雜。

以第一代玩法來說，即一群玩家扮演矮人礦工在隧道裡挖礦，但抽牌決定角色時，遊戲會偷偷分出2大陣營，好矮人目的確實是挖金礦沒錯，但壞矮人卻會躲在暗處阻擋他們取得金礦，因此這款遊戲的每個人都各懷鬼胎，正義的方想取得勝利，切記觀察身旁玩家、揪出壞胚子，想辦法癱瘓敵營。





10. 開口才能活：嘴砲語言

你以為玩桌遊出一張嘴hen簡單？那就大錯特錯啦！說話可是一門學問，精確用詞即能決定你的存亡。

好比近來爆紅的桌遊《機密代號》，雖然規則爆簡單，但玩起來卻十分燒腦，因為遊戲過程，玩家們要分成2隊進行對抗，先找出所有「特務牌」的一方即代表獲勝，但該隊發言者若說出令人誤解的形容詞，不慎引導隊友翻開「聽起來模稜兩可」的殺手牌，下一秒就全軍覆沒啦！

因此，想贏得《機密代號》的勝利，完全取決玩家之間心有靈犀一點通的的默契啊！





分析說明：



本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2017年12月10日至2019年12月09日，共二年。

系統觀測上萬個網站頻道，包括新聞頻道、Facebook、PTT及各大討論區、部落格等，針對討論『桌遊、派對遊戲』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

本篇分析報告使用「KEYPO大數據關鍵引擎」