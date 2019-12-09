親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
旅遊即時報
都會風情

韓國瑜抽號次也搞雙標？ 黃暐瀚：別人孩子放屁腸子爛？

陳宜民涉推女警 國民黨副發言人：她貌似路人甲怪阿姨

下一站到台北 ！屏東週末旅遊市集「屏什麼好玩」 體驗國境之南魅力

2019-12-09 15:33欣傳媒

屏東週末旅遊市集入口。（圖片提供／屏東縣政府）
屏東週末旅遊市集入口。（圖片提供／屏東縣政府）
分享

今年屏東的精彩活動一波接一波！繼台灣燈會、國慶煙火活動，到10月才剛落幕的台灣設計展，屏東縣政府接續打造「屏什麼好玩」週末旅遊市集，要將屏東的豐饒物產與旅遊特色，積極推廣到全台各地，讓大家感受國境之南的熱情魅力。

屏東週末旅遊市集主舞台，成為超人氣拍照打卡點。（圖片提供／屏東縣政府）
屏東週末旅遊市集主舞台，成為超人氣拍照打卡點。（圖片提供／屏東縣政府）
分享
精彩有趣的「屏什麼好玩」週末旅遊市集，以諧音「憑什麼好玩」出發，透過活動LOGO的設計，將主題字Pingtung完美融於其中，也意含著好玩就是要身處屏東。旅展市集將「屏什麼好玩」活動主題字，精心設計成為入口的裝置藝術，更將代表屏東觀光元素的顏色融合主舞台，讓主舞台搖身變成拍照的限定打卡點。

屏東週末旅遊市集主舞台的精彩活動。（圖片提供／屏東縣政府）
屏東週末旅遊市集主舞台的精彩活動。（圖片提供／屏東縣政府）
分享
屏東週末旅遊市集主舞台的精彩活動。（圖片提供／屏東縣政府）
屏東週末旅遊市集主舞台的精彩活動。（圖片提供／屏東縣政府）
分享
屏東週末旅遊市集主舞台的精彩活動。（圖片提供／屏東縣政府）
屏東週末旅遊市集主舞台的精彩活動。（圖片提供／屏東縣政府）
分享
主舞台的不同主題色彩，代表著不一樣的屏東印象，例如：藍色象徵屏東的海線旅遊，也是大家對於屏東最直覺的印象之一；綠色代表屏東的山線風光及NO.1檸檬；紅色意味屏東的紅豆及黑鮪魚；橘咖色即為屏東的可可；灰色則是意涵著屏東的文創觀光。除了主題字及主題色設計之外，更透過立體塊狀堆砌出屏東印象，讓舞台不僅是活動場域，更是讓旅客可以了解屏東印象的一個裝置藝術。

（圖片提供／屏東縣政府）
（圖片提供／屏東縣政府）
分享

本次活動與「屏東縣民宿協會」、「屏東縣旅行商業同業公會」、「屏東縣觀光協會」、「大鵬灣觀光產業聯盟」、「屏東縣恆春半島觀光產業聯盟」、「屏東縣旅館商業同業公會」攜手合作，現場除了有檸檬、鳳梨、香蕉、咖啡、可可等5款隱形冠軍農產之外，還有手工琉璃珠、藍染植物染和客家手作品，歡迎大家來逛逛。

蛇隱蟒蛇生態館活動介紹。（圖片提供／屏東縣政府）
蛇隱蟒蛇生態館活動介紹。（圖片提供／屏東縣政府）
分享
屏東不可錯過的好玩體驗也在現場，像是「鮮饌道鱈魚香絲觀光工廠」有著大人小孩都愛的鱈魚香絲、「銘泉生態休閒農場」的豐富農業體驗讓大家流連忘返、「蛇隱蟒蛇生態館」絕對令人充滿驚喜、「屏東海洋生物博物館」帶你探索暢遊海洋世界。

來到屏東，一定要好好放鬆住上一晚。活動現場從星級旅店到特色民宿通通有，包括：墾丁福華度假酒店、墾丁夏都沙灘酒店、墾丁亞曼達會館、小墾丁渡假村、台灣潛水渡假村、紅逗行旅、嵐翎白砂渡假莊園、龜地灣旅棧及瑪雅之家，帶來最滿足的南國之旅住宿享受。

台灣設計展設計選物「小雨果巧克力」。（圖片提供／屏東縣政府）
台灣設計展設計選物「小雨果巧克力」。（圖片提供／屏東縣政府）
分享
而現場更網羅2019屏東得獎伴手禮，例如：「小雨果巧克力」的可可系列產品、「東港味益」的一口大滿足鮪魚鬆蛋捲、「新延香」的舞醬傳家系列產品、「鮮而美」的萬丹椒朋友，都是十分推薦的好伴手。此外，服務台特別提供台灣設計展設計選物「小雨果巧克力」、「黑金可可核桃酥」限量販售，千萬別錯過。

台灣設計展設計選物「黑金可可核桃酥」禮盒。（圖片提供／屏東縣政府）
台灣設計展設計選物「黑金可可核桃酥」禮盒。（圖片提供／屏東縣政府）
分享
「屏什麼好玩」週末旅遊市集，於台中、台南、台北等地巡迴舉辦，希望讓更多民眾感受南國的熱情與特色。首場活動已於11月16日～17日在台中草悟道廣場起跑，並將於12月7日～8日相約台南藍晒圖文創園區、12月14日～15日在松山文創園區登場。

分享

屏東縣政府希望透過「屏什麼好玩」週末旅遊市集，讓更多民眾深入認識屏東。除了大家印象最深刻的墾丁之外，屏東還擁有迷人的美景風光、多元的族群文化、豐富的農漁畜產，以及新穎的文創活力。此外，屏東的恆春、東港與竹田等地，今年也被評選為經典小鎮，具有獨特的旅遊風貌，推薦大家可以運用交通部觀光局的秋冬旅遊補助，來規劃一趟屏東避寒之旅，享受國境之南的美好度假時光。

分享

Info

「屏什麼好玩」週末旅遊市集

FB粉絲專頁：屏東go好玩

台北場

時間：12月14日～12月15日 11：00-18：00

地點：松山文創園區 文創大街（台北市信義區光復南路133號）

本文經授權轉載自欣傳媒 欣台灣，未經允許請勿轉載！

市集觀光工廠文創

延伸閱讀

張善政挺進小英屏東家鄉 再批高鐵南延是亂灑...

屏南立委藍轟民進黨屈服蘇家班 蘇嗆國民黨紅統...

南部5縣市聯合空污稽查 台南屏東已開罰

迎接全台最美公路路跑 「雙流」推銅板價限定...

欣傳媒

透過旗下網路平台、實體出版、講座活動、旅遊行程的結合，將世界各地的旅遊態度、達人體驗、主題旅遊、玩樂指南傳遞到網友與消費者面前。透過話題操作和跨越虛實旅遊社群的行銷擴散力，讓欣旅遊跟你一起開創旅遊新視野！
WEB：欣傳媒官網 ｜ FB：欣傳媒粉絲團

相關新聞

7-11「OPEN！大氣球遊行」走跳高雄！卡娜赫拉、查理布朗、蠟筆小新都加入可愛陣線

2019-12-05 11:19

《看見台灣》的震撼還記得嗎？ 齊柏林空間帶你認識不一樣的台灣

2019-11-25 09:55

百貨室內下雪啦！ 獨家「聖誕小鎮」小熊陪你一起過白色耶誕

2019-11-14 12:05

揭祕！北捷禁食不為乾淨…而為一項安全問題

2019-10-18 09:30

地方媽媽暴動了！新光三越周年慶找「角落小夥伴」助陣

2019-09-23 16:42

都市傳說是真的！他帶心儀對象逛耶誕城 大喊「成功脫魯」

2019-12-09 10:31

誠品吳旻潔談書店「開越多虧越多」 下一步瞄準東南亞

2019-12-04 17:44

哭哭！全球最紅「吐舌網紅貓Lil Bub」離世了～謝謝你這8年帶來的美好

2019-12-04 06:34

信義區必衝耶誕景點！千隻小熊集合BELLAVITA太萌啦

2019-12-03 16:05

黑色星期五搶買！STUDIO A「iPhone X」居然下殺41折，1.7萬有找，另一款新機59折

2019-11-28 13:27

好市多「黑色購物節」真的黑了？消費者負評「根本不用來！」

2019-11-27 08:51

扭臀耶誕老人＋雪人燈串！IKEA、HOLA打造俏皮耶誕節

2019-11-22 16:44

京華城11月30日永遠熄燈 當天免消費再送萬元購物金

2019-11-22 10:59

各種超萌雪寶 冰雪奇緣快閃店300款爆萌周邊準備掏錢啦

2019-11-14 12:42

無法空手回家 高雄《米奇與好朋友》600項超萌周邊來襲

2019-11-05 15:52

新北抓寶像到國外 觀旅局：4成外國人

2019-10-04 19:29

今夏最萌「貓美術館」倒數 9月這5天看展請吃哈根達斯

2019-08-30 11:21

咖啡、洗衣、超市還有「方師傅」！「全家便利商店」南台灣最大複合店在高雄

2019-08-29 15:04

膠帶也可以引領潮流！「聚膠行動」顛覆你的視覺體驗

2019-08-05 20:04

新北號誌小綠人「不跑了」 試辦改「閃燈」防跌倒

2019-12-06 08:42

京華城熄燈倒數2天 民眾：最怕吃不到「小鬥士德州炸雞」

2019-11-28 21:10

好市多「衛生棉」狂賣！黑色購物節第4天「限定優惠」商品大公開

2019-11-28 12:47

小七開張！苗栗西湖鄉終於有全鄉第一家超商

2019-11-27 22:25

一起來信義區放電！台電「美感電域」變電箱主題展

2019-11-26 17:35

影／五十年前的台北長這樣 白景瑞「台北之晨」重現

2019-11-23 11:35

錯過再等300年 全球唯一八方御匾開放參觀修復過程

2019-11-23 07:34

巴黎世家outlet「最推坑」包款 經典機車包現省逾2萬5

2019-11-22 16:25

新竹人就等這波 巨城周年慶天天送一人獨得「200張電影票」

2019-11-20 17:14

觀眾頻看手機還和演奏家對罵 最後下場是這樣

2019-11-18 10:16

跟2019說掰掰！「星空許願倒數日曆」11月15日手刀開搶

2019-11-11 16:52

萬聖節信義區搞鬼啦！微風周年慶二波神戶展全台首發

2019-10-28 10:56

刷爆IG 來新光三越遊日本祭典吃喝玩樂找樂子

2019-10-27 23:57

新光三越天母店下月周年慶 獨創粉紅樂園吸引親子

2019-10-25 00:28

房東降租3成！北市東區「新店家回來了」，傳永福樓也租掉

2019-10-23 20:38

汐止好市多11月跟進停車新規！ 網友讚「太棒了」

2019-10-16 12:05

海外唯一《麵包超人館 台北》4周年慶 周末送禮物

2019-09-06 13:43

第一家樂高授權店 第四季遠百信義開幕

2019-09-04 10:29

2019「OPEN小將路跑」12/15高雄夢時代登場！獨家限定完賽獎牌再升級

2019-09-03 16:16

搖滾台中9月7日、8日開唱 重量級樂團一次看個夠

2019-09-03 10:09
看更多

熱門文章

外國網站評選「全球最適合居住城市」 台北友善方便再得第一

2019-12-04 22:19

多穿衣服～低溫特報！ 今晚起5縣市低溫恐跌破10度

2019-12-07 11:02

超大客機A380就在眼前！桃園機場全台最大觀景台即將開放⋯攝影迷拍照也OK

2019-12-07 18:15

台南又有新飯店開幕 蛋黃區成為搶客激戰區

2019-12-02 12:27

影／下雪了！寒流夾帶水氣 入冬首見高山瑞雪

2019-12-06 10:17

首波冷氣團報到！一張圖了解雨怎麼下、哪天最冷？

2019-12-01 20:30

「假沒有放，就是假的」15句媽祖金句 上班族看了秒流淚！

2019-12-03 13:26

「全球最美小鎮」奧地利哈修塔特失火！名列世界遺產 四間木屋幾乎全毀

2019-12-01 09:09

北捷調整悠遊卡優惠 現金回饋代替原先8折優惠

2019-12-06 16:27

麥當勞「麥香魚」後台夠硬才獨用紙盒裝？內行人揭真相

2019-12-05 21:29

好市多就買得到JO MALONE！寶格麗、Diptyque等名牌香水下殺5.7折，快去大買一波

2019-12-08 12:12

快訊／泰簽政策急轉彎！ 傳泰政府將取消財力證明等新規

2019-12-04 15:01

影／高雄追光季啟動 點亮全台最大耶誕樹

2019-12-04 22:44

台鐵訂票絕不選莒光號 網指3大缺點寧願搭高鐵

2019-12-03 15:05

新訊／泰簽又轉彎！官方公告：財力證明、線上申請延至明年3月實施

2019-12-05 12:23

「八卦」入境章可避邪！護照裡的「2個戳章小祕密」

2019-12-05 16:58

噁心！南方澳知名米糕店半夜把廚餘倒漁港 遭人全都錄

2019-12-09 10:59

獨／台鐵新觀光列車13日亮相 內裝三亮點搶先曝光

2019-12-04 14:33

台南昨天西邊雲牆天氣異象 原因大家都猜錯了

2019-12-02 08:22

入冬最冷一波！大陸冷氣團強襲台 周末低溫12度

2019-12-04 23:24

獨／天母倒店潮又一間！30年「金石堂天母店」1月8日熄燈

2019-12-07 21:34

蔦屋書店南港店慶開幕 網驚：滿滿一排白色花籃…

2019-12-09 09:15

合歡山「這一根」絕美乍現 預告強烈寒流將來襲

2019-12-02 15:23

歡樂過聖誕、跨年一起嗨！ 全台「12月旅遊活動月曆」整理包

2019-12-04 11:59

2019新北耶誕城開城！ 8處必逛夢幻場景&板橋必嚐美食推薦整理包

2019-11-19 08:33

一公里長上千棵落羽松秘境絕美 12月7日開放

2019-12-03 10:51

比台鐵便宜200多元！搭國道客運往返北花優惠價210元

2019-12-04 10:23

大陸冷氣團冷到這天 一張圖看未來一周降雨

2019-12-08 21:33

台中飄起「雪白耶誕雪」！大片白雪木粉嫩綻放，搭配金黃色楓葉超浪漫

2019-12-02 13:07

信義區必衝耶誕景點！千隻小熊集合BELLAVITA太萌啦

2019-12-03 16:05

史上唯一南迴公路馬拉松今晨開跑 跑友猛拍照嘆太美了

2019-12-01 11:29

全台最美10大景觀公路票選出爐！西濱「苗栗白沙屯」絕美夕陽奪冠

2019-12-04 09:13

潮旅店免費住一晚！板橋有吃又有玩　一個背包馬上入住

2019-12-06 11:50

機票差2千選廉航還是傳統航？ 網曝超關鍵因素

2019-12-04 13:10

高鐵「5折票價」搶起來！170班時間曝光　「選舉前一天返鄉」12/14日要搶票

2019-12-06 17:38

走進梵谷名畫中！2019「德元埤荷蘭村風車節」開幕　7000支小風車「梵谷自畫像」必拍

2019-12-02 23:01

好市多汐止店確定跟進停車收費 一小時收費100元

2019-12-02 09:12

毛豆從國外紅回來 12月7日揪大家到屏東崁頂採毛豆

2019-12-03 13:36

都市傳說是真的！他帶心儀對象逛耶誕城 大喊「成功脫魯」

2019-12-09 10:31

我可能不會賠你 颱風天執意登山觀浪出了意外可不國賠

2019-12-03 17:12
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top