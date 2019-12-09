下一站到台北 ！屏東週末旅遊市集「屏什麼好玩」 體驗國境之南魅力

屏東週末旅遊市集入口。（圖片提供／屏東縣政府） 分享 facebook

今年屏東的精彩活動一波接一波！繼台灣燈會、國慶煙火活動，到10月才剛落幕的台灣設計展，屏東縣政府接續打造「屏什麼好玩」週末旅遊市集，要將屏東的豐饒物產與旅遊特色，積極推廣到全台各地，讓大家感受國境之南的熱情魅力。

屏東週末旅遊市集主舞台，成為超人氣拍照打卡點。（圖片提供／屏東縣政府） 分享 facebook 精彩有趣的「屏什麼好玩」週末旅遊市集，以諧音「憑什麼好玩」出發，透過活動LOGO的設計，將主題字Pingtung完美融於其中，也意含著好玩就是要身處屏東。旅展市集將「屏什麼好玩」活動主題字，精心設計成為入口的裝置藝術，更將代表屏東觀光元素的顏色融合主舞台，讓主舞台搖身變成拍照的限定打卡點。

屏東週末旅遊市集主舞台的精彩活動。（圖片提供／屏東縣政府） 分享 facebook 屏東週末旅遊市集主舞台的精彩活動。（圖片提供／屏東縣政府） 分享 facebook 屏東週末旅遊市集主舞台的精彩活動。（圖片提供／屏東縣政府） 分享 facebook 主舞台的不同主題色彩，代表著不一樣的屏東印象，例如：藍色象徵屏東的海線旅遊，也是大家對於屏東最直覺的印象之一；綠色代表屏東的山線風光及NO.1檸檬；紅色意味屏東的紅豆及黑鮪魚；橘咖色即為屏東的可可；灰色則是意涵著屏東的文創觀光。除了主題字及主題色設計之外，更透過立體塊狀堆砌出屏東印象，讓舞台不僅是活動場域，更是讓旅客可以了解屏東印象的一個裝置藝術。

（圖片提供／屏東縣政府） 分享 facebook

本次活動與「屏東縣民宿協會」、「屏東縣旅行商業同業公會」、「屏東縣觀光協會」、「大鵬灣觀光產業聯盟」、「屏東縣恆春半島觀光產業聯盟」、「屏東縣旅館商業同業公會」攜手合作，現場除了有檸檬、鳳梨、香蕉、咖啡、可可等5款隱形冠軍農產之外，還有手工琉璃珠、藍染植物染和客家手作品，歡迎大家來逛逛。

蛇隱蟒蛇生態館活動介紹。（圖片提供／屏東縣政府） 分享 facebook 屏東不可錯過的好玩體驗也在現場，像是「鮮饌道鱈魚香絲觀光工廠」有著大人小孩都愛的鱈魚香絲、「銘泉生態休閒農場」的豐富農業體驗讓大家流連忘返、「蛇隱蟒蛇生態館」絕對令人充滿驚喜、「屏東海洋生物博物館」帶你探索暢遊海洋世界。

來到屏東，一定要好好放鬆住上一晚。活動現場從星級旅店到特色民宿通通有，包括：墾丁福華度假酒店、墾丁夏都沙灘酒店、墾丁亞曼達會館、小墾丁渡假村、台灣潛水渡假村、紅逗行旅、嵐翎白砂渡假莊園、龜地灣旅棧及瑪雅之家，帶來最滿足的南國之旅住宿享受。

台灣設計展設計選物「小雨果巧克力」。（圖片提供／屏東縣政府） 分享 facebook 而現場更網羅2019屏東得獎伴手禮，例如：「小雨果巧克力」的可可系列產品、「東港味益」的一口大滿足鮪魚鬆蛋捲、「新延香」的舞醬傳家系列產品、「鮮而美」的萬丹椒朋友，都是十分推薦的好伴手。此外，服務台特別提供台灣設計展設計選物「小雨果巧克力」、「黑金可可核桃酥」限量販售，千萬別錯過。

台灣設計展設計選物「黑金可可核桃酥」禮盒。（圖片提供／屏東縣政府） 分享 facebook 「屏什麼好玩」週末旅遊市集，於台中、台南、台北等地巡迴舉辦，希望讓更多民眾感受南國的熱情與特色。首場活動已於11月16日～17日在台中草悟道廣場起跑，並將於12月7日～8日相約台南藍晒圖文創園區、12月14日～15日在松山文創園區登場。

分享 facebook

屏東縣政府希望透過「屏什麼好玩」週末旅遊市集，讓更多民眾深入認識屏東。除了大家印象最深刻的墾丁之外，屏東還擁有迷人的美景風光、多元的族群文化、豐富的農漁畜產，以及新穎的文創活力。此外，屏東的恆春、東港與竹田等地，今年也被評選為經典小鎮，具有獨特的旅遊風貌，推薦大家可以運用交通部觀光局的秋冬旅遊補助，來規劃一趟屏東避寒之旅，享受國境之南的美好度假時光。

分享 facebook

Info

「屏什麼好玩」週末旅遊市集

FB粉絲專頁：屏東go好玩

台北場

時間：12月14日～12月15日 11：00-18：00

地點：松山文創園區 文創大街（台北市信義區光復南路133號）

本文經授權轉載自欣傳媒 欣台灣，未經允許請勿轉載！