《看見台灣》的震撼還記得嗎？ 齊柏林空間帶你認識不一樣的台灣

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首圖：財團法人看見·齊柏林基金會

2013年11月1日《看見台灣》一部震撼台灣人心的紀錄片上映，可6年的時光過去，當初看見台灣的震撼你還記得多少？當綠意盎然的山脈、澄澈水藍的溪流，逐漸染上泥黃色的土石，當家園不再是熟悉的色彩，我們還剩下甚麼？

2017年齊柏林在拍攝《看見台灣II》中因直升機失事不幸身亡，但他帶給國人的撼動被完整的保存下來。2018年2月齊柏林的長期夥伴與好友們，成立「財團法人看見．齊柏林基金會」，以「永續、紮根、傳承、志業」為宗旨，希望扛起齊柏林未盡的使命，2019年4月22日選於世界地球日的同一天「齊柏林空間」在淡水開幕，除紀念已故導演齊柏林外，更期待在這百坪大的展覽空間裡持續推廣環境教育，讓他的精神在台灣傳承下去。

1F為 齊空間cafe & shop，2F為《財團法人看見·齊柏林基金會》Alice@ReadyGo 分享 facebook

(照片來源：財團法人看見·齊柏林基金會) 分享 facebook

齊柏林空間坐落在淡水著名歷史建物「得忌利士洋行」後棟，展覽空間不只展出《看見台灣》的相關影像，更典藏齊柏林生前數千小時影片檔案、超過 10 萬張的膠捲底片以及 20 萬張數位照片，期待能夠在文化根深柢厚的淡水，串聯起老街上的藝術廊道，用無聲的畫面、影像的衝擊，讓更多台灣人以及來自各地的遊客，持續看見台灣。

但，為甚麼是淡水呢？許秋玉館長表示：「我們想到淡水是個文化歷史悠久的地方，是台北發源的根基。再加上齊柏林導演每次的飛行拍攝都是從台北港飛出去，再從台北港飛回來，所以只要一上直升機就一定會經過這裡，也許是冥冥之中自有安排吧！」

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台灣，是個罕見的高山型海島，僅僅36,000平方公里，卻擁有268座海拔3,000公尺以上的高山，占了全世界550座高山中的一半，是高山密度最高之一的島嶼。一座座雄偉的大山連成了一道天然的屏障，不僅豐富台灣的自然生態，更像是我們的衣食父母。齊柏林曾說：「山像是一切事物的起點，是河川的源頭，孕育各種生物，是我原初夢想的起點，也是我投入空拍領域後，一個開始的啟發。」因此，齊柏林空間以「見山」作為第一檔展覽的展出主題，希望以齊柏林原初的夢想為起點，從山的各個角度，傳遞台灣的聲音，守護這塊美麗土地的根源。

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「見山」涵蓋5大主題區域以及影像劇場，每個區域都可以從齊導的鏡頭中看見台灣土地的風華及破壞。只是當百年過去，台灣還能有這樣的風貌嗎？看著一張張因為經濟利益而開墾土地的照片，我不禁在心中打起問號。在這裡，每一幀照片都彌足珍貴且難得的高空俯視視角，讓我能以不同於以往的高度仔細端詳台灣群山眾壑的特殊樣貌，也注視著人們因為貪婪而破害著大地萬物。

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當台灣不再是人們口中的福爾摩沙；當個人的私心利益逐漸大於環境保育；當政策不再能保護我們的山林，我們生活的地方，未來會是甚麼模樣，我們還能留給子子孫孫什麼樣的家園，在「齊柏林空間」裡，帶你看見最真實的台灣樣貌。「飲水思源。」曾經的湖光山色，如今多了層汙濁的泥黃，大地孕育我們，而我們做的卻是不斷地開墾破害；台灣人，我們的生活裡，是不是也該為大自然回饋些甚麼‧‧‧

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齊柏林曾說：「很多人說台灣很小，我會反問他們：『你都看過了嗎？』」同樣的照片在你、我的眼中都會有不同的感受，透過齊柏林的鏡頭，以不曾有過的視覺震撼，凝視著台灣的美麗與哀傷。走訪淡水這個歷史豐富的小鎮時，不妨來參觀「齊柏林空間」，以鳥瞰的高度重新認識台灣，傾聽這片土壤的心聲。感受或許不同，但這座島嶼的故事仍需靠著大家的力量傳承下去，讓世界繼續看見台灣、守護台灣。

齊柏林空間

►齊柏林空間｜見山 View Above Mountains特展

◎特展期間：2019/4/22—2020/1/1

◎開館時間：週一至週五 10:00—18:00(最後入場：17:00，週二休館) /

週六至週日 10:00—19:00(最後入場：18:00)

◎特展地點：新北市淡水區中正路316-1號(得忌利士洋行後棟)

◎更多介紹與線上預約參觀 → 看見．齊柏林基金會

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