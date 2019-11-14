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百貨室內下雪啦！ 獨家「聖誕小鎮」小熊陪你一起過白色耶誕

2019-11-14 12:05ShareLife分享生活

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不僅有滿滿的小熊學校玩偶聖誕樹及佈置、小熊傑琪人偶見面會、獨家來店禮，以及全台七店近200場的聖誕親子活動，營造濃濃聖誕氛圍。Global Mall新北中和更打造獨一無二的「小熊學校聖誕小鎮」，現場有高達5米高、掛滿上百隻小熊學校玩偶的聖誕樹，還有小木屋、麋鹿雪橇、雪人，更首度打造了下雪場景，定時有白雪撒下飄落，感受夢幻的聖誕雪地氣氛。

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獨家「小熊學校」聖誕慶典 飄白雪聖誕小鎮必拍、必搶飲料提袋、居家小物

Global Mall新北中和「小熊學校聖誕小鎮」打造了五大場景，有聖誕樹、森林小木屋、麋鹿雪橇、療癒雪人以及聖誕市集。高達5米高的聖誕樹上掛滿小熊學校玩偶，搭配溫馨的木椅及日本空運來台的小熊學校玩偶，親子可以在白皚皚雪地上盡情拍照，留下美好回憶；森林小木屋、麋鹿雪橇、雪人及小熊學校人偶佈置，搭配自11月16日起定時每兩小時從高空飄灑落下的白雪，就像跟著傑琪與小熊哥哥們一起在森林中玩雪、拉雪橇，體驗國外聖誕雪景氛圍。此外還有聖誕市集，11月24日至12月25日有各種創意配件、特色植栽等，共有超過10個以上攤位，最適合挑選聖誕交換禮物。

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為滿足小朋友的聖誕願望，Global Mall更舉辦小熊傑琪人偶見面會，11月10日在板橋車站已先舉辦，吸引許多粉絲到場合照，接著12月14日在新北中和、12月21日在桃園A8、12月22日在南港車站，跟著小熊學校過個萌萌聖誕佳節。

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此外Global Mall還推出獨家限量耶誕來店禮，即日起至17日，會員持APP並綁定GM pay，當日刷GM pay累計消費滿500元，即可兌換「小熊學校飲料提袋」；11月21日至27日，刷Global Mall聯名卡單日累計消費滿688元即可兌換「小熊學校浴巾」；12月13日至15日，刷Global Mall聯名卡單日累計消費滿688元，可兌換「小熊學校鏡面陶瓷杯」；12月19日至22日，會員出示APP，並扣iMall點數30點，即可兌換「小熊學校陶瓷保鮮碗」，實用又可愛，讓小熊學校陪著一起過生活。

▲小熊學校飲料提袋
▲小熊學校飲料提袋
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▲小熊學校陶瓷保鮮碗
▲小熊學校陶瓷保鮮碗
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▲小熊學校鏡面陶瓷杯
▲小熊學校鏡面陶瓷杯
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為與新北耶誕城同慶，Global Mall板橋車站更推專屬來店禮，11月15日至12月25日，只要至2樓服務台出示今年新北耶誕城的照片，以及當日館內300元以上發票或扣iMall會員點數20點，即可獲得獨家限量的「小熊學校自動充氣氣球」乙個。

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舉辦近200場聖誕活動 為親子創造佳節美好記憶，除了超萌的小熊學校聖誕佈置，Global Mall更將舉辦近200場的聖誕活動，包含有各式互動或表演活動，像是魔術、氣球派對、姐姐唱跳活動，還有多種聖誕禮物DIY，像是銀作墜飾、聖誕陶偶、桌上聖誕擺飾、聖誕老人杯墊、環保袋拼貼等，好玩又具專屬意義，讓親子共創歡樂美好回憶。

耶誕佳節是歡慶共聚的節日，更是添購好物的時機，Global Mall即日起至11月17日全台七店刷Global Mall聯名卡當日累計滿1,111元送111元電子禮券；GM pay則推多重好康，11月24日前使用GM pay當日單筆支付滿1,000元加贈100點、11月25日至12月29日Global Mall聯名卡綁定GM pay當日單筆刷滿888元，即可獲得會員點數200點；國泰世華信用卡綁定GM pay當日單筆於餐飲專櫃消費滿1,000元以上，即可獲得會員點數100點。


此外，還有「好友推薦大放送」，只要在12月31日前，推薦好友下載Global Mall APP並完成新會員註冊，推薦者即可獲得會員點數10點、好友則可獲得50點。

小熊學校活動

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