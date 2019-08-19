終於不用羨慕！日本IG爆紅「立頓玩茶舖」華山期間限定

洗版日本Instagram的Lipton PARTEA，八月首次登台開設第一家「期間限定」專賣店，推出PARTEA夢幻調茶和限量立頓珍珠奶茶霜淇淋，創造專屬於你獨一無二的茶飲！

圖／立頓玩茶鋪 網路一號店官網 分享 facebook

立頓自 2016 年在東京表參道展開了「Lipton Fruits in Tea」主題活動，這個活動最引人注目的就是用立頓經典的黃色為元素打造一間明亮醒目的快閃商店，店內販售的即是立頓特調的水果茶飲，以顏色繽紛的新鮮水果、豐富的自由選擇搭配、限量設計水瓶的等網紅元素，連續 3 年都吸引大批排隊人龍，在日本IG也引起熱烈討論以及超過 5000 則美照洗版風潮！風靡日本的立頓調茶概念，今年夏天立頓首次將活動帶到台灣，大家引頸期盼的「立頓玩茶鋪Lipton PARTEA」，於8/3 至 9/1正式進駐台北華山文創園區啦！

圖／IG@lovelycindddy 分享 facebook

為期一個月的「立頓玩茶鋪 Lipton PARTEA」期間限定專賣店，參照日本快閃店打造醒目的亮黃色的空間，一進入室內有一整面由台灣新銳設計師團隊操刀設計的2款隨身瓶，一款以簡約的幾何線條呈現這次快閃店內獨家販售的特調所需食材的形體；另外也以台北地標的101設計限定款，展現更具紀念意義的收藏瓶身。一旁還有一個扭蛋機，只要在社群打卡即可擁有一次抽獎機會，增添快閃商店的趣味。

立頓台灣限定版3款招牌特調（杯裝NT$79／瓶裝NT$159）

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「水果搖一夏」

以立頓黃牌紅茶為茶底，加入5種台灣在地當季新鮮水果切片，蘋果、柳丁、檸檬、鳳梨、百香果，喝起來十分清甜消暑！

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「柚想來一杯」

以立頓茗閒情活綠茶為基底，搭配蜂蜜及葡萄柚，每一口都帶有果香、茶香與蜂蜜香的完美結合。

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「黑糖波一下」

選用立頓減糖奶茶作為基底，糖分減低，清爽不膩口，加入自行熬煮的黑糖珍珠，口感超Q彈，一喝就欲罷不能！

這次除了三款立頓招牌調飲，想要客製化飲料的人也可直接在店上挑選，依照喜好自由玩出2500種以上變化，以立頓黃牌紅茶、茗閒情活綠茶為基底，選擇水果、配料、風味，搭配PARTEA隨身瓶，創造專屬於你獨一無二的茶飲！

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除此之外，台灣場的「立頓玩茶鋪 Lipton PARTEA」快閃商店也不讓日本專美於前，再加碼獨家推出台灣限定限量5000支的「珍珠奶茶霜淇淋」（NT$59），選用跟「黑糖波一下」一樣的減糖奶茶製作霜淇淋，再加入珍珠點綴，又是一款珍奶控必吃的消暑甜品；最後，若是想要帶點紀念品回去的人，也可以選購印有台灣圖案與景致的「立頓奶茶禮物盒（茉香奶綠）」（NT$99），直接帶回家自己泡來喝。





立頓玩茶鋪資訊

日期：2019/8/3(六)~9/1(日) 每日營業

時間：11:00 am~21:00 pm (最後點餐時間 20:45)

地點：台北華山文創園區 中3B玻璃屋（台北市中正區八德路一段1號）





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