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膠帶也可以引領潮流！「聚膠行動」顛覆你的視覺體驗

2019-08-05 20:04ShareLife分享生活

噴漆、顏料當作創作媒材已經不新奇，但你知道我們日常所用的膠帶也可以「引領潮流」嗎

圖/ig:celine7739
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圖/ig:celine7739
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膠帶藝術起源於1989年的美國街頭，自從當時出現了第一件純以膠帶取代顏料、噴漆完成的街頭塗鴉創作後，膠帶自此從普通的文具一躍變身為能彈性創作的藝術媒材，同時也因為膠帶能輕易去除的特性，讓膠帶藝術掀起創作風潮。

圖/ig:celine7739
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台北松山文創園區現正舉辦的「聚膠行動#TapeArt」是台灣首見以膠帶為主題的大型藝術特展，展覽特地邀請來自德國柏林膠帶藝術界的指標團體——「TAPE THAT」，來到台北松山文創園區進行現地創作，創造一場突破空間、視覺的藝術新體驗，打破膠帶是文具用品的既定印象，讓膠帶也可以很好玩！

圖/ig:celine7739
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圖/ig:celine7739 ▲結合膠帶與鏡像，製造宛如萬花筒的幻覺空間。面對...
圖/ig:celine7739 ▲結合膠帶與鏡像，製造宛如萬花筒的幻覺空間。面對鏡子，哪個是真實的你？
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圖/ig:celine7739
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藝術家手工拼貼所有色塊，打破平面與立體的空間界線，讓人迷失在斑斕的色彩中，連穿上彩色外套的自己都彷彿隱身在內，成為展覽的一部份。

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圖/ig:celine7739
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展覽最後也提供膠帶與空白牆面讓民眾現場創作，除了實際讓大眾參與這場膠帶的藝術革命，也成功使民眾的創作成為其中一件大型展品。


展覽期間｜

2019/07/13(六) - 2019/09/01(日)

開放時間｜

10:00-18:00（17:30 停止售票入場）

展覽地點｜

多功能展演廳（製菸工廠2樓）

票價參考(以官網為主)｜

全票：250元，適用一般民眾。

優待票：180元，年滿1歲，至大專院校以下學生

特惠票：125元

免票資格：年齡未滿一歲之幼童


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