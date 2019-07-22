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擁有自己的店／創業不只靠熱情「Simple Kaffa」

2019-07-22 13:38聯合報 文／黃仕揚

不想再為「慣老闆」賣命，低薪長工時到懷疑人生，只想過得像人的日子，台灣有愈來愈多青年選擇勇敢創業，欲把自己放置到理想的環境中。其實生活實相永遠不像表面看到的簡單，無論是開咖啡店、選貨店，這些外人看似從容、悠哉而羨慕的日子，背後又有多少甘苦不為人知。

創業不只靠熱情／Simple Kaffa

吳則霖是首位在世界冠軍咖啡師大賽（WBC，World Barista Champ...
吳則霖是首位在世界冠軍咖啡師大賽（WBC，World Barista Championship）中奪冠的台灣咖啡師。 圖／黃仕揚
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走過台北華山文創園區，人行道旁一整排的老屋，安靜地佇立著，吳則霖剛租下其中一棟的兩層樓空間，打造Simple Kaffa興波咖啡全新的品牌旗艦店，來自國內外的咖啡愛好者絡繹不絕。

身為七年級創業者的吳則霖，較為外界所知的是「首位在世界冠軍咖啡師大賽（WBC，World Barista Championship）中奪冠的台灣咖啡師」，2016年拿下世界咖啡冠軍後，不只讓他成為媒體焦點，一路以來熱愛的咖啡事業也因此更上一層樓。

回想2011年開出人生第一家咖啡店時，吳則霖笑說，「當初單純覺得煮咖啡很有成就感，一直想要擁有自己的店，剛好又遇到當時房東急著想出租，開出不錯的條件，稍微算一下成本及收益後，沒想太多就租下來了」，但實際開門做生意後，才發現事情根本不是想像中那般簡單。

Simple Kaffa興波咖啡全新的品牌旗艦店。 圖／黃仕揚
Simple Kaffa興波咖啡全新的品牌旗艦店。 圖／黃仕揚
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除了資金、人力等在創業時，常會面臨到的限制以外，最讓他感到困擾其實是「不知道該如何宣傳自己」，以及「潛在客層的輪廓？」、「品牌的核心定位在哪？」。

在剛開店的頭一年裡，他發現常來光顧的多半都是熟客，「感覺客人是喜歡我的咖啡，但新的客人成長速度極慢，營業額也一直沒有起色」；在來客數沒有明顯增加的情況下，他先重新檢視價格設定，並透過搭配套餐以拉高客單價，營收開始穩定成長。

Simple Kaffa興波咖啡全新的品牌旗艦店，擁有兩層樓空間及挑高的天井。 ...
Simple Kaffa興波咖啡全新的品牌旗艦店，擁有兩層樓空間及挑高的天井。 圖／黃仕揚
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後來，他也勤跑一些咖啡市集，透過實際的品嘗體驗，讓更多人認識他的手藝，並藉此開發新的客源。在此同時，他也持續為挑戰世界冠軍咖啡師大賽而努力，最後在登頂後，終於嘗到爆紅的滋味。

回顧「當頭家」這10年來的心路歷程，他自評就跟大多數人一樣，並非一帆風順，甚至在剛起步時，還一度跌跌撞撞。但或許是出身工程師的「理工腦」訓練，吳則澤霖總是能更有邏輯及系統性的去拆解問題，並想辦法解決它。

在愈來愈多年輕人把開咖啡店，當成人生夢想清單的當下，吳則霖以自身的經驗分享說道，「決定開店前，不妨先好好思考自己的核心價值在哪？然後創業只光靠熱情是不夠的，務必找到一套能夠足以支撐下去的商業模式」。

咖啡華山文創園區市集
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