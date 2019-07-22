擁有自己的店／用自己想要的東西來發大財「GinGin Coffee Company」

不想再為「慣老闆」賣命，低薪長工時到懷疑人生，只想過得像人的日子，台灣有愈來愈多青年選擇勇敢創業，欲把自己放置到理想的環境中。其實生活實相永遠不像表面看到的簡單，無論是開咖啡店、選貨店，這些外人看似從容、悠哉而羨慕的日子，背後又有多少甘苦不為人知。

用自己想要的東西來發大財／GinGin Coffee Company

GinGin Coffee Company老闆蘇裔駿。 圖／魏妤庭 分享 facebook

捷運忠孝新生6號出口附近，有間咖啡店「GinGin Coffee Company」，店面以藍黃跳色裝潢設計，用可愛長頸鹿圖案作為logo，在看起來有些灰色調建築的街道內，顯得相當亮眼。

GinGin Coffee Company從外帶店做起，店面在騎樓角落，小到只能站2個人。但只做外帶的咖啡店少見，吸引不少人前往消費，甚至讓老闆蘇裔駿在開店的第一個月就達到損益兩平，成功經驗也讓他決定在去年10月開設內用座位咖啡店。

GinGin Coffee Company去年10月開張，店內外裝潢都以黃藍色調為主。 圖／蘇裔駿提供 分享 facebook

談起當初創業緣由，蘇裔駿笑笑地說「我想追求自由！」因父母及親戚經商者眾，於是決定棄本科法律改從商，「畢竟建立品牌是自由的，若想賺錢就用自己想要的東西來『發大財』」。

於是，蘇裔駿畢業後先做過業務，辭職後與堂哥一同加盟經營知名咖啡連鎖店。但加盟路不好走，處處受限決定創業。想在台北創業，而台北咖啡店競爭激烈，但觀察到外帶店有商機，就以此出發作為創業的開始，沒想到還真被他找到破口，第一個月就達到損益兩平。

但決定再開中型咖啡店後，困難也接踵而來，蘇裔駿說，開店最難就是人事，店變大了，運作方式與小店不同，同事間容易引起糾紛，加上店的定位轉變，使得衝突增加，難免會遇到要重尋合作夥伴的情況。此外，餐廳餐點也需不斷調整，以更貼近消費者，需要花費不少時間。

菜單有多道「只有我們有」品項，像是奶茶基底的「減肥永遠是明天的事」便相當切題。 圖／魏妤庭 分享 facebook

蘇裔駿認為台灣是創業者天堂，想創業的年輕人，創業前要先知道品牌定位及獨特性，再者做好市場調查，不斷修正，最後也最重要是資金充足，才有辦法熬過虧損期。