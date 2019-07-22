擁有自己的店／最重要的是持之以恆「來好」

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不想再為「慣老闆」賣命，低薪長工時到懷疑人生，只想過得像人的日子，台灣有愈來愈多青年選擇勇敢創業，欲把自己放置到理想的環境中。其實生活實相永遠不像表面看到的簡單，無論是開咖啡店、選貨店，這些外人看似從容、悠哉而羨慕的日子，背後又有多少甘苦不為人知。

最重要是持之以恆／來好

來好創辦人游智翔。 圖／陳睿中 分享 facebook

永康街的午後，幾個日本的遊客走進了「來好」，熟門熟路地就直往地下室尋寶。一樓的展示架前，一對香港情侶，把玩著用甲子袋改編而成的手拿包。儘管在台灣的文創市場中相對低調，但其實藉由口耳相傳與海外媒體的報導，「來好」已經是許多外國旅客在永康街商圈必訪的人氣伴手禮店家。

30歲那年，游智翔代理了中國品牌「一針一線」，販售帶有傳統風格的針織商品。2018年時，游智翔大力改變型態，店內近九成商品，都改具有台灣背景或在地原創的元素，從親民的明信片到冠軍級的福灣巧克力都有，並以阿嬤的名字「來好」重新為店命名，好記，又代表「好的東西，來這裡」。

福灣巧克力所推出的烏魚子巧克力。 圖／陳睿中 分享 facebook

「每天開店都有營收壓力，創業的初衷？當然是賺錢啊！」游智翔自嘲地笑彎眼。儘管口頭講得「務實」，但游智翔積極奔走，嚴選好物上架，並與本土設計師合作，打造具自家特色的產品，甚至連店內音樂都精挑細選，就是期盼來好能夠成為台灣優質文創商品與觀光客之間的橋樑、讓「台灣製」的商品活出自信。

略帶草根性與設計感的產品，是游智翔最喜愛的衝突性風格。 圖／陳睿中 分享 facebook

一路走來，來好已經5歲，游智翔就曾經窩在店內一張高腳方椅上辦公4年，也曾面對一整天僅有900元入帳的窘境。游智翔認為，創業是辛苦的過程、一定有風險，除了要有運氣、知道東西要賣給誰，還要懂得找出「正確的商業模式、核心價值」，而且懂得用人也很重要。他說「當然，最重要的，是持之以恆！」