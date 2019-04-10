復仇者IN家樂福 限量公仔首曝光

今年最受矚目的英雄強檔大片《復仇者聯盟4：終局之戰》將於4月底上映，家樂福與迪士尼、HASBRO、聯合利華等跨品類聯名推出復仇者聯盟商品，並在全台7間家樂福擺設大型漫威英雄電影版等比模型。7－ELEVEN也首次與超級英雄「MARVEL復仇者聯盟」合作，今起推出全球獨家「MARVEL復仇者聯盟」CITY CAFE集點送活動。

7－ELEVEN首次與風靡全世界的超級英雄MARVEL復仇者聯盟合作，今日起推出全球獨家「MARVEL復仇者聯盟」CITY CAFE集點送活動。 圖／7－ELEVEN提供 分享 facebook

復仇者聯盟4未演先轟動，影迷們不斷從預告片猜測可能的劇情，更對漫威英雄們最新配裝充滿期待，家樂福推出跨品類聯名活動，最吸晴的除了首度於電影前曝光的限量玩具公仔，還有由家樂福、迪士尼、HASBRO、聯合利華等共同推出的復仇者聯盟聯名刮刮樂活動。今起至23日購買漫威版CLEAR去屑洗髮精，搭配任一款孩之寶復仇者聯盟4玩具公仔，即可現折50元(單筆發票限折一次)，還可獲得一張刮刮卡，頭獎將送出Sony 55吋4K液晶電視。

7－ELEVEN也推出「MARVEL復仇者聯盟」英雄系列周邊商品，主打鋼鐵人、美國隊長、浩克、黑豹等漫威經典人物，包括造型馬克杯、不鏽鋼保溫杯、烤麵包機、27吋變色大直傘、無限手套炫光存錢筒、鋼鐵人炫光鬧鐘、安全帽及20吋行李箱，其中，薩諾斯與驚奇隊長首次做成馬克杯贈品，還有隱藏版的變色馬克杯，倒入50℃以上的熱水，杯上的圖騰就會變色。

此外，還有多款「MARVEL復仇者聯盟」英雄系列的周邊商品，今日下午3點起開放限量預購，包括兩款限量漫威烤麵包機，除了外殼圖騰設計，還能烤出鋼鐵人、美國隊長的雙面圖案；限量漫威27吋變色大直傘，LOGO遇水後變色；限量漫威無限手套炫光存錢筒是薩諾斯3D無限手套造型，寶石LED發光效果在投幣時會發光；限量漫威鋼鐵人炫光鬧鐘是鋼鐵人3D頭盔的造型，雙眼LED有發光效果。

另有限量漫威安全帽頂端有可調節通風、隱藏式遮陽鏡與內襯3件式快拆設計；共4款的限量漫威20吋行李箱由旅遊精品品牌DESENO製造，具備TSA海關鎖及靜音飛機輪，內部可拆式整理包收納取用更方便，市價約6,880元，集滿6點加2,799元即可兌換一款，限量共4,000個，約市價4折。