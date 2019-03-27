搶700億大餅 超商咖啡黑金大戰

2019-03-27 07:15 聯合報 記者 聯合報 記者 陳立儀 ／台北報導



根據市場報告顯示，台灣人一年約喝掉28.5億杯咖啡，創造700億元的「黑金」市場規模，4大超商全力搶商機，除了讓咖啡族享受隨處都能買到現煮咖啡的便利，更瞄準單品咖啡、精品咖啡需求，全力提升咖啡豆品質與風味。

全家推出第3波100%單一產區單品咖啡「盧安達」，並陸續將咖啡豆轉換為UCC雲林烘豆廠供應的在地烘豆。 圖／全家便利商店提供 分享 facebook

全家便利商店即起推出100%單一產區單品咖啡「盧安達」，擴大於全台2,200店販售，首次採用在地烘豆，由UCC雲林烘豆廠供應，4月起還將陸續供應Let’s cafe獨家技術烘焙的在地咖啡豆，相較過往由日本進口將省下半個月運送時間，咖啡豆風味、鮮度全面提升。

今年1月啟動的UCC雲林烘豆廠為日本UCC亞洲海外投資最大規模，導入3台與日本UCC相同的AROMASTER、半熱風式焙煎機及炭燒焙煎機，其中AROMASTER為日本UCC之外全球唯一的烘豆機台，擁獨家蒸氣烘焙、－2℃急速冷卻裝置等專利，可讓經典豆香氣較一般烘焙提升70%。

全家便利商店表示，愛喝拿鐵與美式咖啡的比例約為6：4，愈來愈多人喜愛美式咖啡的「大人味」，本次推出的盧安達單一產區咖啡豆為古老紅波旁原生種，使用全水洗式精製處理，依入口溫度變化可感受不同優雅花香與明亮果酸味，適合夏季飲用。全家便利商店也於全台2,700家店舖限定販售單品濾掛咖啡組合。

7－ELEVEN去年1月起部分門市販售現煮精品咖啡，今年擴大經營，預計年底可達1,000店販售，即日起精選全台122家門市新推出耶加雪夫單一產區精品咖啡，帶有特殊花果香及溫和酸度；去年底於台北博源門市打造的「！＋？ CAFE RESERVE」不可思議咖啡館，咖啡品項多達22種，由專業團隊嚴選特色精品咖啡豆限量販售，並不定期選品、更換。

7－ELEVEN不可思議咖啡館，咖啡品項多達22種。 圖／7－ELEVEN提供 分享 facebook

萊爾富Hi Cafe將美式咖啡限量升級，首次推出單一產區莊園咖啡，引進瓜地馬拉4大火山產區之一的阿蒂特蘭湖區莊園咖啡豆，預估銷售至4月中，未來將陸續推出全新精品咖啡、聯名冰沙與其他風味飲品。

萊爾富Hi Cafe美式咖啡升級推出「莊園咖啡」。 圖／萊爾富提供 分享 facebook

OKmart去年10月推出醇品咖啡系列，選用100%阿拉比卡品種，咖啡豆產地來自衣索比亞摩卡西達摩，口感溫潤滑順、含堅果香，尾韻帶莓果香氣，其中美式咖啡在短短一周內銷售杯數成長11.73%。OKmart預計今年5月更新咖啡機台設備，預估可帶動業績兩位數成長。