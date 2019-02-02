情侶、好友 「美拍教學」只要 3步驟人人都是IG攝影師！(Pose篇)
撰文：stanley_pic
「欸 北鼻，我們去紀錄生活好嗎？」
「什麼？」
「紀錄屬於我們的故事」
沒有攝影相關合作時週末都會陪著女友，帶著我的相機紀錄生活。希望透過我的視角向大家分享如何和另一半拍到滿意的照片！
三步驟分別為Step1.故事、Step2.構圖、Step3.調色，三步驟共分三篇文章講解，本篇要介紹的是Step.1故事
Step.1 故事
當你在不同的景點，你可以與對方討論，如何將肢體動作和表情，融入在場景故事中，化身為照片故事中的男女主角，一同探險這個秘境，以下整理幾個常見的拍照動作：
1、 凝視對方
彼此深情望著對方，會升溫整個畫面的溫度
直接席地而坐，或也可以利用拍攝工具當道具。
2、牽手
象徵兩人遇到挫折也不願拋下對方、永遠守候對方。
側面
背面
3、倚靠
小時候常聽父母說,男人的肩膀永遠是女人的依靠。
4、跳躍
和閃光一起倒數 3、2、1 是最幸福的事
5、望向遠方
彷彿看見彼此都熟悉的事物
6、行進間
走吧！我們一起探險這個世界吧
7、捉弄
捉弄在情侶間，是感情升溫不可或缺的要素
8、小人物
這個世界很大，我們一起留下回憶的足跡
9、透過道具及後製
藉由油桐花落下的花瓣當作道具向上灑
利用水晶球當作主體，背景是兩人虛化的背影
透過後製，拍攝兩次，一張呈現男生，積水反射呈現女生
以上9種情侶系列的合照也能在好友 / 閨蜜 的情況下使用唷
「走吧，帶著相機出發吧」
「一起記錄彼此的生活」
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