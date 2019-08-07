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【七夕特搜】親愛的今天去哪裡玩？台北浪漫一日遊行程推薦

2019-08-07 08:00ReadyGo出發前

Shelly@ReadyGo

首圖：deon.cg

七夕情人節快到了，約會行程想好了沒？還在苦惱沒關係，貼心的ReadyGo幫你安排了台北浪漫一日遊，輕鬆又愜意的約會行程，看似平凡，卻因為陪伴在身邊的彼此而顯得特別，重要的不是去哪裡看什麼風景，而是和誰一起。快看情人節一日遊行程推薦，幸福就是這麼簡單！

│早午餐 N.Y. Bagels Cafe 10：00

圖/IG@ling_0327
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N.Y. Bagels Cafe顧名思義是一家美式餐廳，餐點種類繁多，早午餐brunch、漢堡、義大利麵、甜點、咖啡等都有，而且份量不小，不過最著名的還是那以急速冷凍的方式從紐約直送台灣製作的Bagel，多數人都是為了它而來。

圖/IG@iamejjj
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Bagel的口感非常扎實有嚼勁，搭配一旁配的奶油，越嚼越香；藍莓貝果也毫不遜色，外脆內軟，聞起來又濃又香，吃起來有淡淡的甜味，殘留在嘴裡的藍莓香味，會讓人想一口接著一口。

地址 | 台北市大安區仁愛路四段147號 (仁愛店)

營業時間 | 週一~週五09:00-02:00、週六週日08:00-02:00

│幻•彩•影 萬花筒特展 12：00

圖/IG@mikuhsu0417
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萬花筒一定出現在每個人的童年回憶裡，如果能和另一伴一起縮小走進這萬花筒中，又會是什麼樣的感覺？

圖/IG@deon.cg
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炎熱的夏天，美美的出去約會可不想太陽曬得滿身大汗吧！那就帶你的另一伴來看近期很夯的拍照打卡聖地─「幻•彩•影 萬花筒特展」，全台首次以「萬花筒」為主題，透過鏡像折射結合最新光影投射技術，營造充滿科技未來感的絕美空間，夢幻又好拍。

地點 | 華山1914文化創意產業園區(100台北市中正區八德路一段1號)

票價 | 全票$300、優待票$250(學生)

官網 | 幻·彩·影 萬花筒特展

│下午茶 4Mano Caffé 14：00

圖/IG@tzu73
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俗話說，甜點是另一個胃，看完展覽當然就是下午茶時間！4Mano Caffé的咖啡曾經得過台灣咖啡大師競賽的冠軍，因此有「冠軍咖啡」的暱稱，店裡提供非常多種手沖咖啡，喜歡喝咖啡的你一定要來品嘗一樣冠軍的手藝。

圖/IG@camila19970219
圖/IG@camila19970219
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鬆餅也是4Mano Caffé的招牌，是除了咖啡之外必點的餐點，水滴形狀組合在一起像朵花，有別於一般常見的鬆餅，4Mano Caffé的鬆餅外表十分酥脆，吃起來卻不會過於乾硬，內餡則是使用Q軟又彈牙的麻糬，一口咬下，兩者搭配起來意外合適。

地址 | 台北市中正區忠孝東路二段134巷3號(4Mano Caffé忠孝店)

營業時間 | 週一~週日 11:30-21:00

│自己做烘焙俱樂部 16：00

圖/IG@smilemi068
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做甜點就像小時候常玩的家家酒一樣，好玩的心情一點都沒變，和另一伴一起動手做甜點更是有趣，不只成品吃起來特別甜，心裡也甜滋滋的，過程中的甜蜜更是屬於你們幸福的回憶。

圖/IG@29.ct
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預約系統 | 自己做烘焙聚樂部預約系統

營業時間 | 平日11:00-21:、假日9:30-21:00 (19:00是最後進場時間)

台北士林店地址 | 台北市士林區基河路22號 (捷運劍潭站2號出口)

小提醒 | 建議先上網預約，實際時間仍需以場次時段而定，可依各人情況選擇其他分店。

夜景餐廳 The Top 屋頂上 19：30

圖/IG@han1008nah
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The Top 屋頂上位於台北市陽明山上，絕佳的地理位置，可以遠眺101，將台北市的夜景一覽無遺，燈光美氣氛佳，非常適合情侶約會。

圖/IG@angela_love0808
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巴里島風格的裝潢設計，加上燈光點綴，浪漫又有情調，不少情侶會到這邊慶祝周年紀念，甚至是求婚等等。最後就和心愛的人一邊吃著晚餐一邊欣賞令人著迷的夜景，為七夕情人節約會的最終站畫下完美的句點。

地址 | 台北市士林區凱旋路61巷4弄33號

營業時間 | 平日17:00-03:00、假日12:00-03:00

延伸閱讀>>【 2019情人節 】俯瞰整座城市的百萬夜景！嚴選全台5處浪漫夜景

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