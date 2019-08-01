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台版美國大峽谷！新北「林口水牛坑」荒漠秘境，能賞海景還有超萌牛群

2019-08-01 20:28聯合新聞網 文／陳信儒

新北林口水牛坑被稱為台版美國大峽谷，吸引不少遊客打卡。圖／IG網友wusheng...
新北林口水牛坑被稱為台版美國大峽谷，吸引不少遊客打卡。圖／IG網友wusheng_photo授權IG網友tm.cw授權
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暑假期間無法出國旅遊別傷心，台灣也有不少讓人一秒置身在異國的景點！「林口水牛坑」近幾年吸引不少遊客前來拍照打卡，一眼望去黃土峭壁，偶爾還能看見牛群吃草，這樣的景象在台灣難得一見，開闊壯觀的景緻宛如開啟一場探險之旅，也被稱為「台版美國大峽谷」。

開車在台61線西濱快速道路上，靠近八里焚化爐與林口發電廠路段處，一旁的特殊地貌總是吸引不少旅人的目光。光禿禿山坡地、裸露的岩層，一片黃土山丘呈現的荒漠感媲美「美國大峽谷」。沿著小山丘往上爬，能還眺望遠方的湛藍海景，不管是坐著吹風、還是看著日落夕陽，都能在這尋得一方寧靜。

林口水牛坑開闊壯觀的景緻，宛如開啟一場探險之旅。圖／IG網友lilianwang...
林口水牛坑開闊壯觀的景緻，宛如開啟一場探險之旅。圖／IG網友lilianwang_tw授權
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事實上，「林口水牛坑」過去是一座綠油油的山丘，早期因不肖業者在此四處挖洞採砂，導致「綠地變荒地」，事後經網友打卡在網路上瘋傳後爆紅，也成為婚紗攝影的熱門景點之一。

幸運的話，下午2點至4點間，林口水牛坑周邊還能看到牛群出來放風吃草，搭配峽谷風格畫面更為生動，不過切記別太靠近牛群避免危險；此外，地形高低差的關係，有機會也能看見吉普車玩家在此競速練習。

沿著小山丘往上爬，能還眺望遠方的湛藍海景。圖／IG網友helloiammira0...
沿著小山丘往上爬，能還眺望遠方的湛藍海景。圖／IG網友helloiammira0514授權
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由於水牛坑土質鬆軟、坡面較陡，為了安全起見，建議遊客穿著適當的鞋子，加上周邊無任何遮蔽物，怕曬的旅人也要記得準備陽傘跟補充足夠的水份喔。

林口水牛坑

地址：新北市林口區西部濱海公路625號

美國公路熱門景點
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