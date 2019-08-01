在高山綠草原野餐！20分鐘登頂「桃源谷」享受山海美景 還有悠悠牛群相伴

2019-08-01 18:10 聯合新聞網 文／遊妤思



桃源谷大草原，位於貢寮鄉與宜蘭頭城鎮的交界處，擁有一整片綿延三公里的廣闊草原，而其中有一條內寮線，只要約20分鐘，就能從森林走出，在稜線上享受綠草如茵的高山草原。旁邊還有悠悠牛群吃著草，陪你曬暖陽，畫面療癒到不行。

圖／只要約20分就能登頂，漫步桃源谷大草原，還有可愛牛群相作伴。網友arielhu218授權 分享 facebook

桃源谷的迷人的處，不只有這片綠油油的草原，還有那山海交會的美景。站在海拔500公尺的桃源谷山稜上，眺望遠處壯闊的太平洋及浮出於大洋的龜山島、龍洞岬，這樣的浪漫，可是擎天崗大草原所無法比擬。若想遊覽桃源谷，共有四條主要路線，包含：草嶺線、大溪線、石觀音線、內寮線，1到7公里不等的健腳行程，大家可依登山需求而選擇。

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而其中內寮線的CP值最高，可以先開車到蕭家莊，從公廁旁的樓梯向上爬，15-20分鐘即可抵達桃源谷。路程不算累，但是坡度較陡，膝蓋不好的老人家可要好好評估。從森林走出後，眼前視野逐漸開闊，放眼望去皆是連綿不斷的山巒，還有一大片青青草原，美的讓人陶醉。推薦大家可以約個三五好友，在草而上鋪著墊子，來一場浪漫美景的野餐行。

但需要提醒的是，若想從內寮線登山的朋友，需要自備交通工具或搭計程車，登山口的蕭家莊，距貢寮火車站約10公里，且不像其他路線有火車或公路相接，交通較不便。

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前往桃源谷的四條主要路線如下：

1.草嶺線：自草嶺古道啞口至桃源谷，長約4.5公里。但若從大里天公廟登山口起算，則總長度約7公里。其中草嶺線中會經灣坑頭山(高616公尺)，為台灣百大名山，適合喜歡挑戰的朋友。

2.石觀音線：起點在宜蘭縣頭城鎮大里、大溪之間，途經石觀音寺，至桃源谷，步道長約3.5公里。

3.大溪線：自宜蘭縣頭城鎮大溪出發至桃源谷，長約5公里。

4.內寮線：從台北貢寮鄉的蕭家莊出發，步道長約1公里，是前往桃源谷最省時省力的捷徑。