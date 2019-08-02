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陪伴成長的舊兒童樂園 「圓山自然景觀公園」重溫舊夢

2019-08-02 10:18ReadyGo出發前

編輯：Shelly@ReadyGo

位於圓山捷運站旁的舊兒童樂園是全台最早且唯一公辦公營的兒童樂園，隨著遊樂園的搬遷，舊址經過整頓後以「圓山自然景觀公園」的身分與大家重新見面，唯一不變的是園內將兩項最受歡迎的設施─摩天輪及旋轉木馬改造成裝置藝術，讓大家拍照打卡留念，週末放假不知道去哪就來這裡重溫舊夢吧！

圖/IGyichenli1204
圖/IGyichenli1204
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時光飛逝，物是人非。沒有了超長的石子溜滑梯，增添了人行步道，過去的遊樂園景象已不復在，卻保存了全台唯一的單臂摩天輪。來到這裡不經想起兒時回憶，彷彿還感受的到那些酸甜苦辣的情緒，聽得見起此彼落的嬉鬧聲，映入眼簾的卻只有寬廣的綠地。

圖/IG@fly_travel1011
圖/IG@fly_travel1011
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再次回到圓山兒童樂園，青綠色的大草坪，只需要一張野餐墊及零食，就可以耗上一個下午。傍晚時分，金黃色的景色更為舊兒童樂園增添了幾分懷舊感，回想彼此認識的經過，笑看年少輕狂的往事，也和身邊的人共同創造新回憶，空氣中瀰漫了幸福的味道。

圖/IG@candy8830
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看似幸福的旋轉木馬，其實是殘忍的遊戲，周而復始的旋轉著，不停地追逐卻怎麼也追不到，永遠只看到對方的背影。但這裡的旋轉木馬不會動，彷彿打破了永恆的距離，快牽著身邊的她來一場浪漫的約會，告訴她：「幸運的是，我們坐在同一匹木馬上。」

「回憶之所以那麼美，是因為充滿了遺憾及不完美。」遊樂園承載著許多人的回憶，或許是有歡笑有淚水的兒時回憶，或許是有甜蜜有爭吵情侶小事。回想起記憶中的那些曾經，沒解開的誤會、沒和好的爭吵、撕破臉的分手，這些遺憾又讓回憶多了幾份韻味，如果時光倒流，你，還會做出同樣的決定嗎？

圓山自然景觀公園

地址：台北市中山區玉門街33號

時間：大草坪區全天候開放／山區部分每日08：00～17：00

交通：於淡水線圓山站下車，再步行約5分鐘即可到達。

小提醒：摩天輪及旋轉木馬都有鎖鏈圍起來並貼上禁止進入告示牌，安全起見大家不要跨越或爬到設施上喔！

延伸閱讀>>大台北親子出遊好去處，2019台北旅遊景點推薦

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