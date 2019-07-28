東北角長梯祕境！視線綿延至大海 欣賞金黃與藍海相映的「水湳洞陰陽海」

2019-07-28 19:00 聯合新聞網 文／遊妤思



全台擁有三處陰陽海的地理現象，包含宜蘭龜山島、新北金山的磺港，以及瑞芳的水湳洞陰陽海。而其中水湳洞陰陽海，地理上最容易親近，海色漸層明顯，較被眾人熟知。而若想要欣賞台灣特殊的陰陽海美景，推薦大家一個取景祕境，位在濂洞國小大門口附近的長樓梯，景觀可以由上至下，一路蔓延至陰陽海，搭配著周邊景色非常有日式風情。

圖／濂洞國小旁的長梯祕境。網友simple__hannah授權 分享 facebook

水湳洞陰陽海，是台灣東北角的特殊地理景觀，因海灣中的海水顏色呈黃褐色，與外海方向正常海水的藍顏色形成鮮明對比，成為熱門的打卡地點。前幾年對於陰陽海的形成原因爭論不斷，被認為是工廠汙染，但其實水湳洞的陰陽海是一種自然現象，因為金瓜石的岩層中含有大量的黃鐵礦，與雨水產生化學變化後，形成黃褐色的礦水流入海中並飄於海面，最後就成了陰陽海這樣的特殊奇景。

圖／水湳洞陰陽海。部落客富嵃 享旅行 ・ 享攝影授權 分享 facebook

陰陽海只有前面海灣的部份具有漸層色，在與海水的交界處，看起來還會有點綠色，更後面的就是深藍的大海。天氣好的時候，黃到藍的漸層色會更明顯，但若是雨天的話就不建議前往，茫茫雨景會讓你失望。雖然說陰陽海是一半金黃色，一半藍色，但也只有上面三公尺，三公尺以下海的顏色還是藍色的唷！

圖／金瓜石C形彎道。部落客富嵃 享旅行 ・ 享攝影授權 分享 facebook

除了濂洞國小之外，也有不少朋友推薦前往「金瓜石C形彎道」取景，不論是拍陰陽海現象，或是朝日景都很適合。而陰陽海旁就是十三層遺址，若有興趣的朋友，建議可以搭著黃金瀑布、廢煙道、本山六坑斜坡索道等地點一起玩。

圖／十三層遺址。部落客富嵃 享旅行 ・ 享攝影授權 分享 facebook

圖／網友黎安馨授權 分享 facebook

水湳洞陰陽海

地址：水湳洞陰陽海位於台2線78.2K處