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珠寶失竊不是入口袋！女兒吞了69條項鍊、80對耳環

免費入場！ 亞洲最大「紙箱迷宮」 22公尺叢林圍牆快閃台北車站

2019-07-26 12:40聯合新聞網 旅遊美食綜合報導

放暑假想找一處讓小朋友可以吹冷氣、免流汗又盡情玩樂的好地方嗎？ 快看這一場由造紙公會舉辦的「紙箱戰紀—叢林迷宮」，於26日下午起連續4天快閃台北車站，完全免費入場，除了供民眾認識紙類回收正確觀念，還有機會帶走一年份的衛生紙哦！

圖／紙箱戰紀
圖／紙箱戰紀
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「紙箱戰紀」由造紙公會自2016年起創辦，今年是「第4屆大型創意紙箱」活動，移師至台北車站，將220坪的棋盤格大廳打造成亞洲首創、國內唯一完全紙製的「紙箱迷宮」。

圖／紙箱戰紀
圖／紙箱戰紀
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叢林迷宮藏有五座2公尺高的大型裝置設計，整體牆面拼接的總長度相當是4座101大樓的高度；迷宮外牆兩側也有長達22公尺的叢林紙週雕牆面，全數都是使用廢紙再利用的瓦楞紙架設。

現場可以欣賞大學生利用紙箱做出的超美作品，還有結合環保的闖關遊戲，成功過關有機會獲得小禮品，更特別的是只要到現場體驗玩樂，即可參加抽獎，有機會獲得兩大箱一年份免費抽取式衛生紙。希望能大力推廣紙類確實回收，重新教育可回收、不可回收紙類與紙容器等觀念。

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紙箱戰紀—叢林迷宮

日期：7/26～7/29

地址：台北市正中區忠孝西路1段49號盤格大廳（台北車站）

展出時間：

7/26(五) 15:30~21:00

7/27(六) 10:00~21:00

7/28(日) 10:00~21:00

7/29(一) 10:00~17:00

台北車站
熱浪來襲 不開冷氣也能「冰」的妙招

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