2019台北最新景點！「木柵動物園穿山甲館」全台唯一室內熱帶雨林館

今年暑假最夯的活動，你去穿山甲了嗎？說起來有點汗顏，我已超過十年沒來動物園，因為印象中的動物園超大，一逛都要走很久，若不是陪小孩來，我們應該不會排入旅遊景點，但最近超火紅耗時13年斥資3.9億終於完成的穿山甲館，這偉大的藝術建築吸引我的注意，從外觀到裡面都讓我驚艷，這裡有許多極危和瀕危物種。讓我們可以近距離觀察野生動物，雖然穿山甲飼養區還在規劃未開放，但已吸引許多人前往參觀，成為2019台北最新景點。

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木柵動物園穿山甲館位於熱帶雨林室內館。

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台北木柵動物園光大門口就超大，坐捷運可直接到達是最方便的交通工具。

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想參觀穿山甲館最好選平日參觀，假日必須領取號碼牌依入場時間進入，它每日參觀人數限19,200人，每十分鐘有400位遊客可以進場。

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穿山甲館就位在熊貓展覽館附近約2分鐘的地方，從大門口走到穿山甲館大約1公里走路約10分鐘。

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造型特殊的穿山甲館就位在熱雨林室內區

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外觀就像穿山甲的設計造型，可惜我們沒有空拍機，要從上面才能欣賞全型。

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走！跟我們一起進去一探究竟。

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很可惜，穿山甲飼養區還在規劃未開放。

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穿山甲館打造熱帶雨林環境，讓我們一秒到達亞馬遜河，野生動物分佈四周，感受非常奇妙的氛圍。

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室內居然還有透明電梯，可惜3、4樓沒有到達，無法體會從上面欣賞的感覺。

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首先我們看到大巨嘴鳥。

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漫步熱帶雨林中，室內有空中步道、水底隧道、夜行動物區，相當精彩。

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到處都有水霧噴氣，感覺雲霧漂渺，非常夢幻。

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穿越在雨林區空中步道，讓我們走起來非常舒適，參觀起來隔外特別。

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第二站，我們到達夜行動物區。

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射紋陸龜

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第三站我們來到水底隧道，看著亞馬遜河大型魚類就在頭底，眼前非常震撼。

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沿途還有好多難得一見的動物。

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從橋上看水底隧道很特別。

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走完空中步道會到達有冷氣的熱帶雨林咖啡廳。

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戶外的蓮花池超美超夢幻的。

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倒影更是美的像一幅畫。

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最後一站來到熱帶雨林咖啡館。

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本想搭乘透明電梯欣賞可惜上面沒有到達。

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這裡還有吃喝玩樂指南。

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熱帶雨林室外區也很有看頭，可以看到難得一見的水豚君，超萌的。

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因沒看到真的穿山甲，可以在外面看到穿山甲造型藝術。

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戶外也有空中步道可連結穿山甲館。

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除了重頭戲穿山甲館還有熊貓館也是動物園必遊景點。

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這裡的熊貓只能隔著玻璃欣賞，不太會動，有點像假的，沒有看到它可愛的英姿。

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這是圓仔。

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躺在地上睡覺的是團團。

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２樓有熊貓餐廳，假日一位難求。

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非洲動物區

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無尾熊館有二個館喔

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這裡的無尾熊很多隻，超活潑的，看它們吃東西好可愛喔～

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一館的無尾熊還會擺pose給大家拍照，是不是超萌的。

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台灣動物之美真的很值得一遊，跟我一樣很久沒來動物園的，找個機會來走走吧～你會發現很不一樣。

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台北動物圓可坐捷運文湖線到達。

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途還可欣賞風景，穿越辛亥隧道，感受偶像劇浪漫的情節～

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Taipei Zoo 臺北巿立動物園

台北巿文山區新光路二段30號

文章來源：大海愛上藍天旅遊日記分享 FB：大海愛上藍天

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