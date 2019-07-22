新北「純白旅宿」宛如希臘之旅！隱藏超美動畫景點，還有專屬無邊際水池

2019-07-22 20:42 聯合新聞網 文／陳信儒



新北水湳洞「純白系旅宿」宛如希臘場景，室內就能賞山海景。圖／IG網友chiako.ho、daisyyha授權 分享 facebook 瑞芳區是台灣東北部的人氣景點，區內的九份、金瓜石每逢假日總是擠滿散心的觀光客，熱鬧程度不輸市區。九份10分鐘車程外的水湳洞雖然不比九份、金瓜石熱門，但得天獨厚的地理位置更適合選擇避開喧囂的都市人。豎立在臨海岸邊的夢幻民宿「Ample Villa」營造出北歐的療癒風格，柔和的氣氛帶領旅人緩緩進入「休假模式」。 新北水湳洞「純白系旅宿」大片落地窗室內就能賞海。圖／IG網友daisyyha授權 分享 facebook

位在水湳洞的「Ample Villa」一直是不少遊客造訪東北角兩天一夜小旅行首選的住宿地點，距離知名景點陰陽海景觀步行約10分鐘，白色系的建築物本體與湛藍海景完美搭配，藍與白的浪漫印象讓人有一秒置身在地中海的度假氛圍，一張又一張仙境般的美照持續攻佔IG。

純白系基調的風格設計，以木質感的家具點綴增添室內溫暖，雙面落地窗引進天光打造明亮簡約的氛圍。旅宿善用得天獨厚的大自然美景，讓陽光與美景在室內流轉，提供旅人最貼近自然空間的住宿體驗，即便是慵懶地躺在床上，也能發懶眺望一望無際的百萬海景。 新北水湳洞「純白系旅宿」有專屬無邊際水池。圖／IG網友daisyyha授權 分享 facebook

值得一提的是，旅宿部分房型帶有私人的無邊際水池，被稱為堪比五星級飯店的民宿，浸泡在以希臘藍為背景的空間，舒舒服服感受東北角的山清水秀，不只舒緩身心，更能帶來滿滿的正面能量。 新北水湳洞「純白系旅宿」宛如希臘場景。圖／IG網友chiako.ho授權 分享 facebook

除此之外，瑞芳新景點「水湳洞候車亭」360度觀景台7月甫落成，遊客登上後可以一覽陰陽海、基隆山、十三層遺址及茶壺山等美景，串連周邊黃金瀑布、黃金博物館等景點，一旁的水湳洞漁港，還是電視劇「我們與惡的距離」拍攝場景，山腳下也有許多特色小吃，非常適合暑假闔家出遊。 新北水湳洞「純白系旅宿」宛如希臘場景，藍白混搭的專屬無邊際泳超療癒。圖／IG網友Bi9OXQcnbe1授權 分享 facebook

Ample Villa

地址：新北市瑞芳區洞頂路155-9號