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「絲瓜長廊」仙氣爆棚、200公分向日葵園！ 夏天衝桃園，還能體驗大王蓮水上漂

2019-07-17 17:17聯合新聞網 文／陳信儒

如夢幻般的「絲瓜長廊」套個濾鏡就變絕美仙照。圖／IG網友vivian06041授...
如夢幻般的「絲瓜長廊」套個濾鏡就變絕美仙照。圖／IG網友vivian06041授權
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賞花是療癒身心的休閒活動之一，正值炎炎夏日，桃園觀音「2019桃園蓮花季」6月底已經開跑，主會場蓮花園不只有全台面積最大的蓮花花海，更是北台灣遊客夏季必朝聖的賞花景點。除了蓮花，周邊還有1.8萬坪免費向日葵園、如夢幻般的「絲瓜長廊」，超多網美打卡景點一次噴發，這個暑假就往桃園衝啦！

邁入21屆的「桃園蓮花季」6月底已經熱鬧展開，觀音蓮花園休閒農業區內許多農場、蓮園，更有超過百種的蓮花可以欣賞。除了主會場之外，桃園市政府還聯手周邊私人蓮園農場一起打造最具話題性的蓮花季。

想當可愛的拇指姑娘不是夢，大王蓮水上漂可以美美的躺在睡蓮上，拍照打卡。圖／IG網...
想當可愛的拇指姑娘不是夢，大王蓮水上漂可以美美的躺在睡蓮上，拍照打卡。圖／IG網友vivian06041授權
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正值大王蓮生長最旺盛的時期，想當可愛的拇指姑娘不是夢，坐落於一片綠油油稻田的康中蓮園，讓人心曠神怡，這邊不只可以體驗大王蓮花，同時也有提供民宿，若想就近體驗安排桃園一日遊，不妨可以參考這裡，而住宿民眾同時可免費體驗大王蓮花，美美的躺在睡蓮上，拍照打卡。

夏季時節還有充滿正能量的向日葵金黃花海，鄰近的「向陽農場」占地18000坪，是北台灣最大、也是最知名的「向日葵主題農場」，每每到了夏季時節，一大片金黃色向日葵花海綻放療癒爆棚，遊客隨手一拍都能拍出絕美仙照。

桃園「向日葵園」免費參觀超佛心。圖／IG網友maji_0624授權
桃園「向日葵園」免費參觀超佛心。圖／IG網友maji_0624授權
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向陽農場的向日葵受到梅雨影響，目前高度僅120公分左右，估計8月份就能長到200公分高，屆時將會吸引更多遊客前往拍照打卡。農場除了有向日葵花海，還有不少很適合小朋友的玩樂，如玩沙玩水、可愛動物、小火車等。

桃園向日葵園免費參觀超佛心。圖／IG網友ranyi615授權
桃園向日葵園免費參觀超佛心。圖／IG網友ranyi615授權
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桃園「向日葵園」免費參觀超佛心。圖／IG網友maji_0624授權
桃園「向日葵園」免費參觀超佛心。圖／IG網友maji_0624授權
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觀音區蓮花園休閒農業區

地址：328桃園市觀音區大富路221號

康莊蓮園

地址：桃園縣觀音鄉大堀村下大堀184號

時間：09:00-17:00

電話：03-408-1517

費用：乘坐大王蓮花50元（住宿民眾免費）

向陽農場地址：

桃園市觀音區藍埔里11鄰52號

營業時間：

09:00-18:00 （週一公休）

花海賞花一日遊民宿網美

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