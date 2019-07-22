鑽進北投小巷弄！體驗在地人滿滿「人情味」的日常生活

2019-07-22 08:00 聯合新聞網 Taipei Walker



從Solo Singer Hotel出發，前身為知名的賓城旅社，歷經時光流轉，如今的它儼然是一部北投歷史縮影，穿梭巷弄中發現在地有趣的飲食店舖也是一種樂趣。

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★Solo Singer Hotel

6年前因老屋新生計畫改造，擁有60年歷史的賓城旅社搖身成為Solo Singer Hotel，改造團隊特地保留1／3老元素，在守護老物精神的前提之下，為這棟承載許多故事的老旅社開啟新的篇章。同時，為了讓短暫出走的旅人在此感受截然不同的生活樣貌，每間房皆由1～2位藝術家規劃主題風格，為旅人帶來難忘的旅宿體驗。除了住進北投老時光，早餐以在地人都愛的特色早餐作為主食，吐司是以陽明山小農種植的農作物製成，以及拾米屋咖啡等等，讓人吃出在地生活。

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【店家資訊】

地址：台北市北投區溫泉路21巷7號

電話：（02）2891-8312

營業時間：08：00～21：00





★阿信告白巷

自從五月天樂團主唱阿信自曝小學時期跟小女生的告白情事之後，隱身於北投巷弄的溫泉路34巷就此爆紅，當時更是迅速在網路引發熱搜話題，成為粉絲們爭相造訪的據點。來到北投，沿著交叉路口的矮房地標，鑽進斜對面的寧靜巷道，令人意想不到眼前這條看似平凡無奇的巷弄，在名人故事的加持之下，竟掀起一波踩點熱潮，也間接帶動北投觀光；而滿滿粉絲人潮聚集在巷弄拍照、取景的熱鬧畫面，也成為在地樸實居民眼中另類的有趣現象！

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【景點資訊】

地址：台北市北投區溫泉路34巷

交通：從Solo Singer Hotel出發，走溫泉路遇溫泉路34巷可抵。





★山峸二手書店

由腳踏車書店發起人王政中駐點的山峸二手書店，集結許多費時精選而來的二手書，以及二手道具、老物件與傢俱，每一件物品不僅皆承載著歲月痕跡，走進細探，更可挖掘藏身在物品背後的動人故事，而店內的整體空間氛圍也在這些老物件的陪襯之下更顯得有溫度。此外，店內不定期作為講座場地，吸引志同道合的朋友共聚一堂，分享、交流探討如劇場設計等領域的主題，以延續「山峸製作設計」致力於推廣台灣表演藝術及設計創作的核心目的。

圖片提供／山峸二手書店 分享 facebook

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【店家資訊】

地址：台北市北投區中央南路一段102巷34號

電話：0987-313-710

營業時間：09：00～深夜





★傳統之最豆花堂

開店至今超過30年的老店，因真材實料的豆花深受客人喜愛，成為在地人口中從小吃到大的美味記憶，其中，粉圓+花生豆花更是店中招牌，炎炎夏日吃上一碗，沁涼無比！店內除了豆花口感令人印象深刻，臉上始終掛著招牌笑容的老闆娘，滿溢人情味的溫度更是大大加分，如同開店之初，為了造福周邊小學生而決定在豆花之外加賣蛋餅、小籠包的舉動，讓人感到窩心。有機會不妨來這兒吃豆花清涼一下，也跟熱情好客的老闆娘聊聊天、認識北投！

粉圓＋花生豆花40元／店內招牌口味豆花，口感細緻綿密、清涼爽口，讓人一吃就愛上。 分享 facebook

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【店家資訊】

地址：台北市北投區大同街71號

電話：（02）2898-4112

營業時間：06：00～18：00

SPOT 05：拾米屋 Sheme House





★極具生活態度的甜點咖啡館

隱身於北投穀倉的拾米屋，7年前由高馡咖啡和米花小姐甜點共同經營，現已成為北投地區極具生活態度的甜點咖啡館。店內咖啡是選用世界各產區自然栽種、環境保護或公平交易契約小農的咖啡生豆，經過自家烘豆、再特別標記烘焙程度，以方便客人自行選擇喜愛的風味；而手工甜點則是融入當季水果、在地食材製成，如鳳梨磅蛋糕，多層次口感相當迷人。此外，在地風味自製巧克力更於2018年奪得世界巧克力大賽銀獎，相當值得細細品味。

鳳梨磅蛋糕佐冰淇淋220元／期間限定風味，以柴燒麥芽糖煎鳳梨製成，另附自製鳳梨冰淇淋。 分享 facebook

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【店家資訊】

地址：台北市北投區大同街153號1F倉庫

電話：（02）2892-2800

營業時間：12：00～19：00；六日12：00～20：30





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