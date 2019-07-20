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40公斤巨石橫禍1死 台8臨37線中橫便道管制

台版萬里長城「鼻頭角步道」登高啖海味

2019-07-20 12:00Taipei Walker

鼻頭角步道依山勢環狀而生，可自行選擇路段，想造訪主圖中的無敵山海景，可直接從漁港旁的入口處走稜谷步道，大約20分鐘便可登頂，現在就開啟這趟令人心動的旅程！登高玩還有周邊每位可以品嚐。

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★鼻頭角步道

沿著鼻頭漁港旁的步道入口前進，緩步拾級而上，在被山色環抱之餘，每一個轉瞬都是讓人想逗留凝視的美景。花費好大一番工夫，終於清晰看見沿著蜿蜒山勢而生的步道，綿長、看似永無盡頭的景觀特色，使其擁有台版萬里長城的稱號。鼻頭角步道又依環狀分為燈塔步道、稜谷步道與海濱步道，其中可將山海盡收眼底的稜谷步道最受喜愛！除了漫步賞景，周邊還有鼻頭國小、海產店，不妨以新鮮海味為旅程畫下完美句點。

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【景點資訊】

地址：新北市瑞芳區鼻頭路


★鼻頭國小

依指標緩步而上，只需幾分鐘的路程便可抵達鼻頭國小，這座迷你小學因坐擁美麗山海景色，近年來成為遊客爭相造訪的景點，也獲得最美海邊小學的美名。沿著校門口旁的登山步道前進，校園、湛藍海景立即驚豔展現，與孩童自由在操場上奔跑嬉戲的畫面，構成一幅引人駐足流連的迷人景象。除了坐擁自然美景，珍珠貝殼、海豚與蝴蝶翩翩飛舞的景象全躍上牆面彩繪，更為整座校園增添生動活潑的氛圍。

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【景點資訊】

地址：新北市瑞芳區鼻頭路99號


★鼻頭阿珠老店活海鮮

多年來提供新鮮海味的鼻頭阿珠老店活海鮮，端上桌的美味料理與持續累積的好口碑使其屹立不搖33個年頭，目前已傳承至第二代，由兒子阿智負責外場，自家人各司其職、合作無間。店門前展示各種活海鮮，方便客人直接點購，再交由主廚現場料理，這種無需菜單、充滿人情味的點餐方式，是海產店與客人間獨有的默契。店內招牌料理眾多，涼拌蜈蚣菜、XO醬飛魚卵炒飯必點，若想奢侈一下，冬瓜蒸鮮魚不可錯過！

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冬瓜蒸鮮魚 時價／特別以冬瓜蒸金錢斑，創造清甜滋味，搭配肉質彈牙的金錢斑入口，讓...
冬瓜蒸鮮魚 時價／特別以冬瓜蒸金錢斑，創造清甜滋味，搭配肉質彈牙的金錢斑入口，讓人一吃就愛上。
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XO醬飛魚卵炒飯160元／使用李錦記XO醬搭配飛魚卵，香氣瀰漫之餘也兼具口感。
XO醬飛魚卵炒飯160元／使用李錦記XO醬搭配飛魚卵，香氣瀰漫之餘也兼具口感。
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【店家資訊】

地址：新北市瑞芳區鼻頭路115號

電話：（02）2491-1366

營業時間：10：00～21：00


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步道海鮮美景

Taipei Walker

《Taipei Walker》提供廣大讀者從視覺、閱讀、物質和科技上的美好生活品味，將食衣住行等生活周遭事物包羅在一起。用深刻旅遊、品味美食、享受生活、分享經驗。

WEB：Taipei Walker 官網 ｜ FB：Taipei Walker 粉絲團

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