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新竹「復古熱門景點」全台第一家眷村博物館！

2019-07-22 09:00ReadyGo出發前

Shin@ReadyGo

圖/IG@imissrainbow
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新竹眷村博物館是全臺灣第一間以眷村為主題的博物館，詳細的紀錄的前人們眷村生活的痕跡。博物館的外圍有著一整面夢幻系的彩繪牆，室內室外也都各種裝置藝術供遊客拍照，不只好拍、好玩，還能細細體會不同時空背景的歷史。更重要的是，新竹眷村博物館距離新竹火車站僅10分鐘不到的車程，不論是情侶、朋友，或是親子出遊都是一個很好的選擇。

圖/Google地圖
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「住著住著，就過了大半輩子…」，這是在1949年國共內戰後隨著國民政府來的軍人及眷屬們的心聲。在歷史因素的影響下，兩百多萬的三軍將士們帶著他們的眷屬來台居住，一個個由非血緣關係的家庭所組成卻又緊密相連的「眷村」逐漸形成。當時的他們時刻懷抱著反攻大陸的決心，對他們來說，台灣只是他們的短居之地，殊不知這個希望越來越渺茫，光陰如流水，眷村的文化便也隨之流入大海，成為歷史的一抹痕跡。

圖/IG@chenchen_817
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物換星移，歲月如梭，眷村的故事逐漸被埋沒在歷史的洪流之中，現在的年輕人已經很難體會當時所謂的「共穿一條褲子」的革命情感。不過想要了解眷村故事的朋友們可以從電視劇著手，像是一把青、光陰的故事、原鄉等都是以眷村為背景所拍攝的電視劇，想要更深入的了解也可以實際走訪眷村博物館，體驗真實的眷村風味喔～

圖/IG@00oct_
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博物館的大門口有很清楚的標示，讓人一眼就看到目的地了，對於小路痴來說完全是一大福音呀！打開門迎面而來的是一面大大的網美牆，牆面上畫了一棟又一棟的矮房，生動地描繪了眷村生活的點點滴滴，宛如50年代的縮影。我自己很喜歡優游在歷史的世界裡，看看過去的人們怎麼生活，也探究社會是如何變遷的，但對於歷史沒什麼興趣的人，來這裡當個網美也是棒棒噠！

圖/IG@wannaox
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圖/IG@forver2w8
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在建築的對面有一排的小型飛機，如果家裡有小小孩的話，可以在坐在飛機上拍照，另一側也有小型盪鞦韆可以玩，順便轉移一下調皮蟲的注意力，顧小孩顧到懷疑人生爸媽也可以偷閒一下～（適合親子出遊的景點可不是說說而已喔！）

圖/IG@yz_0001
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嘿！這不是真的飛機，是室內的彩繪牆喔～

圖/IG@wannaox
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眷村裡的男主人大多是軍中同袍，一起舉家來台，平常男人們回到部隊後，村裡就只剩婦人及孩子們共同守護他們的家。他們是沒有血緣的親人，軍人們是兄弟，是手足，一起征戰沙場，一起保家衛國；而妻小們一起哭、一起笑，一起等待男主人回家，也一起盼望著他們光榮歸來。一張張照片記錄著他們的生活，更程載了他們的喜怒哀樂與悲歡離合，親情、友情、愛情全部都寄託在了屬於他們的村落裡。

圖/IG@___sky._____
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眷村裡每個人都有一本補給證，共分成大口、中口、小口，每個月都會有大卡車把米、鹽、油和麵粉等物資運到眷村門口，每個人依「口」的份量領取物資，這是家家戶戶每個月裡最期待也最熱鬧的日子喔！據說經常有調皮的阿姨們喜歡逗弄小鮮肉阿兵哥，每每藉口搬不動物資，要小鮮肉幫忙搬進門，順便讓眼睛吃個冰淇淋。唉呀！我也好想看小鮮肉～只恨生錯年代啦QQ

圖/IG@david62022000
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圖/IG@david62022000
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來到博物館，當然不能只有看看歷史介紹、拍拍道具，新竹眷村博物館裡還復刻了當代的街景。走在博物館裡，就好像真的回到了50年前，沒有水泥建築，也沒有高樓大廈，有的只有滿滿的～滿滿的人情味，彷彿還能聽到阿伯賣山東饅頭的叫賣聲。另外，這裡也是許多人會留影的熱門打卡點，想走優雅路線的可以站者拍，想走可愛路線的就蹲著拍，如果以上都不能滿足你那顆奔放的內心的話，就盡情旋轉跳躍，記錄你最青春熱血的一瞬間吧！

圖/IG@akelly0930
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圖/IG@ellypapago
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新竹眷村博物館總共分成三層樓，完整的紀錄的眷村的大小事，包括當代歷史、生活器具、軍事服裝、軍器，甚至還復刻了早期村民的住家擺設，食衣住行育樂可說是應有盡有，室內室外都有拍照打卡點。想省錢、想吹冷氣，想拍美照，還是想看眷村風情，來這裡都非常地適合，絕對是理想的真景點，不會玩到喔氣氣氣氣氣！

更多詳情：新竹眷村博物館

開放時間｜週二至週日09:00-17:00 (週一、民俗假日及選舉日休館)

聯絡資訊｜30054新竹市東大路二段105號 03-5338442

交通資訊｜

開車

自行開車前往時，下「中山高」新竹交流道後，延著光復路二段->上高架橋接東大路->直行至水田街向左迴轉後20公尺即達。（在彰化銀行對面）

搭台鐵

由新竹火車站前「中正路」步行至「經國路」右轉，沿經國路步行至「東大路」左轉20公尺即達，路程大約30分鐘。 或轉乘公車１２路至「北門國小」站即逹．

高鐵

請搭乘，<1782高鐵新竹站–東門市場>之高鐵接駁車（需付費），在「北大教堂」站下車。沿「中正路」步行至「經國路」右轉，再沿經國路步行至「東大路」左轉20公尺即達，班次及票價請點選http://www.kingbus.com.tw/down2.php?li_code=1A140389

免費公車

<55>路公車：在「北門國小」站下車。

市區公車（付費）

<12>路公車：在「北門國小」站下車。

★停車資訊:無

★團體預約導覽服務:

一.需15人以上

二.03-5338442或線上預約，請於7天前提前預約

延伸閱讀>>【 新竹懶人包 】2019新竹一日遊3條路線這樣玩！14個新竹景點推薦

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眷村博物館高鐵

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