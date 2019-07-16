遇見小鎮人情味！ 新竹 舊城區散步體驗當地生命力

俗話說「台灣最美麗的風景是人」、「路是問出來的」，言下之意在於人與人之間互動產生的人情味！東門市場經歷過一段長達30年的沉寂與沒落，直到最近2、3年才開始翻轉，勢必有一段新舊共處的過渡期，當然，其中還是存在很棒的店家。

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★新村小商號

隱身民宅巷道之中、致力於推廣減塑生活的新村小商號，從柴米油鹽醬醋茶等民生必需品，到使用環保質材設計的生活用具，無奇不有無所不賣。主理人之一的夥伴拉拉，因從小生長於眷村，特別懷念左鄰右舍的人情味，於是以「新村」為名，進駐集賢街上的一幢老屋，透過最樸實的食材交易，並以需自備容器盛裝的規定為起點，喚起居民們的熱情互助與環保意識。店內也販售純天然成分的冰淇淋、百年傳承手工製山川米粉等食物，皆為真材實料。

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山川米粉 秤重／堅持以純米製作的在地百年老店，成分天然實在。 分享 facebook

冰淇淋40～45元／店內提供蜜朵麗冰淇淋，現有蜜香紅茶、巧克力牛奶與文山包種茶口味，未來將推出水果系列風味。 分享 facebook

【店家資訊】

地址：新竹市北區集賢街54號

電話：0919-047-071

營業時間：14：00～19：00





★玫瑰色二手書店

由2位自嘲是大、小雜工的年輕女孩兒所成立，開店之後不僅成為新竹地區為數不多的二手書店，清爽明亮的空間陳設，更是打破二手書店給人灰暗、老舊的刻版印象，惹人喜愛。走進店裡，井然有序的收藏相當豐富，除了二手書，也有卡帶、CD與DVD，讓人隨時展開挖寶樂趣。店內另一個攫取目光的特色是天井格局，在精心佈置之後，除了作為愛書人可稍作歇息的角落，也成為活動場地，如地球影展將於8月底前每月在此播放2部生態議題的影片，極具意義。

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【店家資訊】

地址：新竹市北區集賢街19號

電話：（03）523-0331

營業時間：12：00～21：00





★CHOCCY Metal Café 敲敲金工

原於台北內科從事設計工程師的Yvonne，3年前結合自身設計專長與興趣創立敲敲金工，主推銀飾體驗、專業教學，並進駐氛圍像極家鄉台南的舊城區，在此展開創業之路。店內提供的DIY體驗包含戒指、項鍊、手鍊等飾品，課程時間約為2、3個小時，人數上限為6人，同時不定期於東門市場3樓空間開設專業教學課程。除了體驗課程，店內也販售Yvonne自創品牌、台灣設計師精選品牌的飾品，另供應咖啡、風味茶飲，陪伴客人度過美好的體驗時光。

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伯爵鮮奶茶120元／店內販售午茶飲品，為手作課程更增添一股浪漫氣息。 分享 facebook

【店家資訊】

地址：新竹市東區大同路140號

電話：（03）528-0801

營業時間：11：00～19：00





★暗香糕餅舖

有著開朗笑容的年輕女孩妙欣，從小接觸烘焙之後便產生興趣，經歷自學摸索、如願就讀烘焙系卻又毅然休學的戲劇性轉折，最終仍是堅定踏上甜點創業之路。店名以「暗香」為名，取自宋詞傳神描寫梅花雖不奔放卻獨自散發清香的情景，藉此期盼也能發揮長才做自己。店內甜點以台灣味出發，除了使用蓬萊米粉製作米蛋糕，並融入冰糖李子、東方美人茶與荔枝等在地食材，發展出自家風味蛋糕，目前採預約訂製，另於店面不定期販售切片蛋糕。

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良人470元／4吋／以自行熬煮的冰糖李子果醬搭配玫瑰巧克力的米蛋糕。 分享 facebook

【店家資訊】

地址：新竹市東區大同路86號（東門市場3F3110室）

電話：無

營業時間：採預約制





★小次郎

隱身東門市場1樓轉角處的小次郎，是一家日式咖哩飯、鍋燒烏龍麵專賣店，由於特別喜歡老物氛圍，因此當初尋覓店址便決定進駐市場，轉眼間已悄然度過1年時光。小小店面瀰漫著極到位的日式氣味，除了日式店裝風格、餐點口味，吧檯上的柏青哥更是原汁原味展現日本生活，宛如鎮店之寶！店主人笑說30歲那年到日本打工度假的娛樂就是跟風體驗柏青哥，決定開店後便從日本扛回一台，意外成為大小朋友在用餐之餘的趣味體驗。

豬排咖哩飯180元（前）／招牌日式咖哩飯風味，醬汁微辣順口，搭配酥炸豬排帶來極大滿足！綜合鍋燒烏龍麵180元（後）／以柴魚高湯為基底，放入牛、雞肉、海鮮等豐富配料，讓人大飽口福。 分享 facebook

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【店家資訊】

地址：新竹市東區大同路86號（東門市場1F1018室）

電話：0934-169-913

營業時間：11：30～14：00、17：30～22：00





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