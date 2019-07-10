台北暑假親子遊！三創園區盛大Party

編輯：Tina@ReadyGo

暑假親子出遊多一個選擇囉~受到眾多大朋友和小朋友的喜愛，最可愛的繪本人物「麗莎和卡斯柏」即將在三創生活園區的1樓十二立方展區舉行20週年特展。從6月29日(六)起至7月31日(三)，「麗莎和卡斯柏」要來邀請所有喜歡兩位小淘氣的朋友們，陪他們一起渡過重要的20歲生日並且一起慶祝他們20年以來的濃厚友誼！

活動資訊

日期：2019-06-29(六)~2019-07-31(三)

地點：三創生活園區1F 十二立方

入場費用:免費

拍照打卡點

「麗莎和卡斯柏20週年慶特展」會場，將會有麗莎和卡斯柏高達200公分的充氣人偶在入場處歡迎大家一起參加派對，緊接著是見證2人友誼的歷史照片牆供大家拍照留念，再來是以20週年為主軸結合禮物盒的概念製作四面櫥窗之拍照區，讓大家可以留下各式各樣和麗莎和卡斯柏的美好回憶。最後是希望大家都可以開開心心滿載而歸的大型禮物盒，做為本次活動的完美壓軸。

圖片來源:三創生活園區 分享 facebook

展場限定美食

拍完照還覺得不夠過癮的話，現場還設有麗莎和卡斯柏20週年主題攤位，將提供包括莓果冰淇淋奶酪、法式蛋糕手捲和漸層奶酪歐蕾(白日夢麗莎/卡斯柏仲夏夜)…等，全都融合了麗莎和卡斯柏20週年的圖素，讓粉絲們吃在嘴裡、萌在心裡。

圖片來源:三創生活園區 分享 facebook

限定販售商品

另外展場也有滿滿的「麗莎和卡斯柏」週邊販售區，提供大家最可愛的20週年限定商品，包括限量100組的麗莎和卡斯柏紀念絨毛對偶、造型洗臉髮帶、行李束帶還有多款吊飾…等，就等著大家通通帶回家，活動期間累計消費發票金額5,000元即贈100元三創生活商品抵用券！

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麗莎和卡斯柏見面會

在6/28(六)和7/21(日)兩天，三創生活園區的1樓十二立方展區會舉辦見面會十間，兩位可愛的巴黎居民將會親自來到活動現場和大家互動並且合影留念。心動不如馬上行動，快來免費入場的快來歡樂慶生派對，和麗莎與卡斯柏一起共度20週年的歡樂時光吧!

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(以上圖文資訊皆來源自三創生活園區 麗莎和卡斯柏20週年快閃店官網)

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