新竹4處沿岸景點！療癒系豆腐岩、天海一色美景 網友私房的特色熱點

2019-06-29 19:30 聯合新聞網 文／遊妤思



新竹擁有很多得天獨厚的地理環境，像是美麗的沙丘和紅樹林等等，但除了這些著名的美景外，還有很多是原本非觀光，但卻被網友們意外捕獲的特色打卡點！這次整理了近年來IG上新竹的4處水岸熱點，若最近有興趣來玩的朋友，可以帶著家人、朋友靜靜坐在岸邊聽著水流聲，享受悠閒的度假時光！

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#頭前溪豆腐岩

療癒系景點 一塊塊豆腐擺在河床上

頭前溪河畔的豆腐岩，原本是為了延緩河床刷深的消波塊，卻因排列整齊的岩石，吸引不少民眾慕名來訪。大家喜歡在豆腐岩間牽手散步、俏皮的互動，或是靜坐岩石上聆聽水流。不僅如此，還是許多攝影師的私房景點，在日落時或是傍晚，捕捉多色河水在豆腐岩中的流動感。

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但需要注意河水漲潮時，石塊甚至會被湍急的水流覆蓋，因此為了安全起見，來拜訪的民眾可得要好好注意腳步，或是出發前至氣象局查詢潮汐變化呦。

地址：新竹縣竹北市頭前溪（Google地圖）

#魚鱗天梯

在白皙如雪的魚鱗上賞夕陽美景

南寮漁港新建的消波塊，俯瞰下層層堆疊的石狀，像是一片片的魚鱗，漆上白色後更有潔白清新的感覺。而在天氣好的時後，後方天海一色的美景搭配雪白魚鱗天梯，顯得十分夢幻。退潮時沿著魚鱗天梯可以走到下面海灘，但海水位較高的時候，就不建議戲水，以免發生危險。

地址：新竹市北區新港路（Google地圖）

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#海之聲

深入海中央的夢幻

過去是不少攝影迷心中的私房景點，可惜在2015年蘇迪勒颱風受到嚴重損毀，僅剩一部份的海堤。雖然海堤短了許多，但仍然保有「深入海中央」的夢幻，尤其夕陽時分的畫面堪稱經典，仍然吸引不少人前往。

地址：新竹市香山區南港街106巷（Google地圖）

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#鳳坑漁港

荒廢漁港中的海上道路

鄰近新竹新豐紅樹林園區的「鳳坑漁港」因長期泥沙淤積而廢棄許久。港口中有數個圓形水泥柱，從沙灘一路延伸至大海正中間，在傍晚前夕陽染紅天際，搭配浪潮洶湧，成為極具魅力的天堂之路。

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若在退潮時，清晰可見完整的圓形水泥柱，民眾出發前先查詢潮汐時刻，而後面的石柱多長滿青苔，非常容易滑倒，若非必要可盡量在停留在岸邊觀賞。

地址：302新竹縣新豐鄉120縣道24號（Google地圖）

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這些特色打卡點可都是近年來網友的收藏，特色消波塊搭配著水岸風光，魅力大提升！但拍照打卡的同時，還請大家注意安全，安排適當的時段前往，若最近有興趣的朋友，可以帶著家人、朋友靜靜坐在岸邊聽著水流聲，享受悠閒的度假時光！

中央氣象局潮系預報：官網

地圖分享：新竹景點