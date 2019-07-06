親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
旅遊即時報
都會風情
台灣好好玩
悠遊北台灣
探訪中台灣
暢遊南台灣
前進宜花東
悠遊離島

高雄登革熱一日暴增3例 防疫人員驚見27個蚊子窩

操課打瞌睡又站三七步遭糾正 新兵竟出手毆值星官

三進式百年老屋獨立書店 外觀有巴洛克風格浮雕山牆

2019-07-06 21:00聯合新聞網 行遍天下

【圖．文｜行遍天下】

商行1樓經過修復後作為文創藝品展售空間，也能欣賞到傳統老屋魅力。
商行1樓經過修復後作為文創藝品展售空間，也能欣賞到傳統老屋魅力。
分享

舊稱新南老街的中山路，是日治時期醫生、富商、仕紳居住的巷弄，歷史街屋的巴洛克浮雕山牆，鑲嵌著麒麟、祥獅、花卉等鳥獸花草立體浮雕，古典優美。大溪返鄉青年高慶榮曾參與打造的「三手微市集」就在百年「建成商行」後方空地，他和林澤昇、鍾佩林夫妻共同修復、創辦的「新南12文創實驗商行」，則是另一個參觀焦點。

新南老街優雅的百年古典建築保留了巴洛克風格的浮雕山牆。
新南老街優雅的百年古典建築保留了巴洛克風格的浮雕山牆。
分享

穿越天井邁入老屋第二進，樓下是獨立書店、樓上則是安靜舒適的民宿。
穿越天井邁入老屋第二進，樓下是獨立書店、樓上則是安靜舒適的民宿。
分享

這座三進式的百年老屋經修復後，串連手作藝品、獨立書屋、咖啡輕食、課程講座和老屋空間等元素，為老街注入新思維、新活力。商行利用第一進的空間，展售在地青年自創商品，從設計師明信片、藝術家飾品，到花色、材質、款式都迷人的日本媽媽「笑班」手作包款、帽子，都受到喜愛。

2樓的餐飲空間以紅磚牆、老家具營造氣氛，鍾佩林研發的星辰醋飲、唉唷蕾夢等飲品，是夏日最舒心的選擇。老屋第二進部分空間，規劃為獨立書屋和民宿，老瓷磚、洗石子、紅磚牆與新式建築混合的美感，讓老屋充滿能量。

獨立書屋引進的書籍、商品，經由書店負責人的精心篩選。
獨立書屋引進的書籍、商品，經由書店負責人的精心篩選。
分享

紅色的星辰醋飲酸甜可口，唉唷蕾夢特以花蓮知名的佳興冰果室清冰調味。
紅色的星辰醋飲酸甜可口，唉唷蕾夢特以花蓮知名的佳興冰果室清冰調味。
分享

　

景點介紹

新南12文創實驗商行

地址｜桃園市大溪區中山路12號

電話｜03-388-4466

網址｜新南12文創實驗商行

營業｜11:00∼18:00(週一、二公休)

價位｜各式冷熱飲品100元至150元不等

　

更多好吃好玩：《行遍天下》影音

按讚追蹤更多旅遊新訊《行遍天下旅遊網》

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」

老屋文創老街
炎炎夏日何處去 送你 7-11 吃冰趣

相關新聞

貢寮山海小旅行！遊賞水梯田風光、體驗草仔粿DIY、朝聖福隆沙雕季

2019-06-30 12:02

新竹4處沿岸景點！療癒系豆腐岩、天海一色美景　網友私房的特色熱點

2019-06-29 19:30

玩水、玩沙、玩滑索 北市最新親子公園「華山大草原共融遊戲場」登場

2019-06-27 13:46

原木造屋、充滿風格感！ 桃園平鎮「晴耕雨讀小書院」

2019-06-25 08:02

北台灣最美草原「桃源谷步道」一望無際的山海美景！

2019-06-22 09:00

大溪80年日式木造宿舍 轉型成「木藝生態博物館」

2019-06-17 15:23

2019東北角小鎮漫遊！朝聖浪漫海濱鞦韆、走訪老街3D復古彩繪

2019-06-13 21:00

台灣茶鄉小鎮！走訪茶文化「新北坪林」台北人的避暑行程

2019-06-07 16:30

小小兵熱氣球！限時9天「石門熱氣球嘉年華」還有4項免費周邊體驗

2019-06-02 12:32

漫遊淡水 特搜７處「淡水老街」必吃必買小吃美食&景點

2019-05-31 10:09

唯美好拍！台北中山區超夯建築美照「富富話合」+熱門打卡茶飲店「Oth taipei」

2019-05-31 09:34

薰衣草森林新竹尖石店推出「白日夢冒險王」 森林攀樹、探險、賞花海！

2019-05-30 08:01

新竹也有忘憂森林！ 「馬武督探索森林」雲霧繚繞超唯美 夏日避暑勝地好選擇

2019-05-29 16:45

新竹峨嵋散步路線「免費商店」用不同角度體驗生活

2019-05-29 09:00

遠眺山海美景 「台版長城」鼻頭角稜谷步道必遊

2019-05-27 08:00

2019新竹必去景點：新竹司馬庫斯＆鎮西堡這樣玩！

2019-05-24 08:58

搭火車探訪新北寧靜山城，愜意漫步綠意小鎮

2019-05-19 10:00

夏日時尚野餐季！ 「台北野餐地點」大集合

2019-05-15 09:42

坪林茶鄉慢慢遊！百年茶坊巡禮、時令料理嘗鮮、手工茶皂體驗

2019-05-14 14:36

一杯飲料+按摩200元有找 台北也有高CP值「睡眠咖啡館」 平價體驗貴婦級按摩椅

2019-05-14 13:21

【小鎮漫遊】新竹北埔－巷弄間尋找古情古味

2019-05-10 15:48

2019 新北賞螢火蟲秘境不藏私+超厲害美照教學分享全攻略

2019-05-10 11:02

台北老屋「香港風味」巷口裡的電影畫面

2019-05-09 13:35

超夢幻！ 全台唯一「1泊5食」管家式豪華露營 新竹飛鳥恰恰頂級貼心體驗

2019-05-07 17:21

拍出超仙初夏照片！陽明山竹子湖9處繡球花田資訊懶人包

2019-05-05 17:44

小朋友也可搭RailBike！ 人氣「深澳鐵道自行車」開放3歲以上、滿90公分上車

2019-05-02 12:12

基隆港口奇景！「郵輪開上馬路、等紅燈」網友：比懸日景更有趣

2019-04-28 15:20

搭捷運就能賞螢 北市榮星花園螢火蟲今年最多

2019-04-28 12:00

2019「新竹一日遊景點」森林系、文青路線通通有！

2019-04-27 10:00

每個角落都很美！淡水絕美藝術咖啡廳&攝影秘密基地 森之玻璃屋 ◊ Binma Area 134

2019-04-25 13:28

不只有桐花！桃園北區水資源局「潔白流蘇花」綻放中

2019-04-23 22:00

浪漫登場！板橋「蝴蝶公園」白天賞特色花海、夜晚看浪漫光雕

2019-04-21 16:30

網美必拍！新北三峽大板根「彩虹吊橋」有仙氣

2019-04-19 15:33

【2019桐花】桃園賞桐懶人包 桃園桐花景點(即時花況)

2019-04-19 09:00

【陽明山海芋季】竹子湖海芋季　一日農夫體驗

2019-04-19 08:00

【2019桐花季】新北、基隆賞桐懶人包 新北5大桐花景點

2019-04-18 21:00

夜訪女王頭明登場 震撼燈光秀試燈曝光搶先看

2019-04-18 17:07

美炸了！ 台電15公尺高「魚木」金黃炸裂 公館巷弄成秘境打卡熱點

2019-04-18 10:55

台灣最東貓鄉！貢寮「馬崗漁村」貓咪與人比例1：2

2019-04-14 16:30
看更多

熱門文章

高雄大八飯店宣布停業！150多名員工訝異但也無奈

2019-07-02 16:50

南迴變難回！沒看到熱氣球 南迴先塞爆7公里

2019-06-29 16:00

泰迪熊艦長現身台南 還有3米巨型水手熊

2019-06-28 14:38

影／森巴女郎打頭陣 基隆老鷹嘉年華人潮爆滿

2019-06-29 22:00

金門孔雀為患 一隻六百收不完

2019-07-02 11:40

環島之星史上最大調整 Hello Kitty觀光列車新裝首航

2019-07-03 11:25

明天全球首賣 3D寶貝球造型悠遊卡快來搶

2019-07-02 19:35

高雄大八飯店無預警停業 旗下餐飲集團餐券恐失效？

2019-07-02 21:44

大雨雙向鐵軌都淹 桃園至鶯歌台鐵班次退回桃園

2019-07-02 18:00

暑假最夯動漫大展 中友百貨盛大登場

2019-06-29 11:10

颱風季將展開 下周天氣觀察重點是這些

2019-06-29 21:30

超夢幻「Hello Kitty彩繪列車」上路！飲料喝到飽、可以唱卡拉OK

2019-07-04 09:36

海賊迷出發！「ONE PIECE動畫20周年展」好拍到相機無法放下

2019-07-04 17:43

花蓮秘境景點一日遊！同場加映：花蓮復古日式料理＆甜點店

2019-07-04 11:01

膠囊休息區、國道自助餐超棒！統一超商「泰安服務區」7大首創服務

2019-07-04 17:00

親子無料天堂來了！全台６大共融式遊樂場懶人包 小孩玩到不想回家

2019-07-02 16:23

市集迷有福了！新型態藝術市集綠美丘7月5日台中登場

2019-07-04 12:01

當年西伯利亞小白鶴迷途 金山清水農地荷花田盛開好美

2019-06-29 13:00

新竹4處沿岸景點！療癒系豆腐岩、天海一色美景　網友私房的特色熱點

2019-06-29 19:30

高雄君鴻酒店無預警停業！暑假訂房近八成 各大訂房網、官網、粉絲團全無異常

2019-07-05 13:07

夏日夜晚好去處 花蓮「海或瘋市集」一連7天熱鬧登場　

2019-07-01 11:35

到溪頭納涼一位難求 彰化縣暑假增開直達加班車

2019-06-28 19:10

拍仙照就趁現在！武陵農場繡球花大爆發 花期只到7月底

2019-07-02 17:55

一年一遇的美麗 三義野百合秘密花園開放到7月7

2019-07-01 10:48

山友注意！台灣登山申請整合服務網 單一入口網上線了

2019-07-01 14:20

揮汗如雨的酷暑快來沁涼一夏！宜蘭國際童玩節+最新打卡景點彙整

2019-07-04 17:44

花蓮柴魚博物館浴火重生 今試營運

2019-07-01 13:59

彰化員林「經典路線」尋找充滿人情味新風貌

2019-06-29 11:07

繡球花大爆發！武陵農場暑假快客滿

2019-06-30 09:30

2019台東熱氣球嘉年華 4大亮點搶先揭露！　除了看熱氣球還可躺馬路賞星空

2019-06-14 16:30

愈夜愈好拍！鹿港小鎮上千盞燈籠高掛 展期延到7月14日

2019-07-02 17:13

佔地800坪！大佳河濱「共融遊戲場」開放了 小朋友還能戲水、玩沙

2019-06-29 16:09

漸層牛奶色超美！宜蘭龜山島「海底溫泉」特殊火山地貌

2019-07-04 18:25

暑假來台南玩吧！2019一見雙雕藝術季+最新景點

2019-06-29 12:00

暑假帶你這樣玩！全台「七月旅遊活動月曆」大人小孩玩得盡興

2019-07-05 09:00

林口大峽谷、彩虹柱 異國fu

2019-07-05 13:02

就是要你好看！ 故宮南院推出音樂水舞秀及3D水幕投影

2019-06-28 21:56

台灣第一座化石博物館！台南「左鎮化石園區」空中奔馳的梅花鹿群超美

2019-06-22 15:30

【2020最新請假旅遊攻略】 請假請得妙，台日爽爽玩！

2019-06-28 09:00

斥資千萬觀景平台啟用 台南將軍漁港賞夕陽吃海鮮

2019-06-27 12:29
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top