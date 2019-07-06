三進式百年老屋獨立書店 外觀有巴洛克風格浮雕山牆
【圖．文｜行遍天下】
舊稱新南老街的中山路，是日治時期醫生、富商、仕紳居住的巷弄，歷史街屋的巴洛克浮雕山牆，鑲嵌著麒麟、祥獅、花卉等鳥獸花草立體浮雕，古典優美。大溪返鄉青年高慶榮曾參與打造的「三手微市集」就在百年「建成商行」後方空地，他和林澤昇、鍾佩林夫妻共同修復、創辦的「新南12文創實驗商行」，則是另一個參觀焦點。
這座三進式的百年老屋經修復後，串連手作藝品、獨立書屋、咖啡輕食、課程講座和老屋空間等元素，為老街注入新思維、新活力。商行利用第一進的空間，展售在地青年自創商品，從設計師明信片、藝術家飾品，到花色、材質、款式都迷人的日本媽媽「笑班」手作包款、帽子，都受到喜愛。
2樓的餐飲空間以紅磚牆、老家具營造氣氛，鍾佩林研發的星辰醋飲、唉唷蕾夢等飲品，是夏日最舒心的選擇。老屋第二進部分空間，規劃為獨立書屋和民宿，老瓷磚、洗石子、紅磚牆與新式建築混合的美感，讓老屋充滿能量。
景點介紹
新南12文創實驗商行
地址｜桃園市大溪區中山路12號
電話｜03-388-4466
網址｜新南12文創實驗商行
營業｜11:00∼18:00(週一、二公休)
價位｜各式冷熱飲品100元至150元不等
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